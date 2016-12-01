Huawei’den bir ilk: Grafen destekli Li-Ion batarya

Son dönemde yenilik geliştirmek adına Huawei’nin çok büyük işler yaptığını görüyoruz. Yonga seti tarafındaki gelişmeler bir yana batarya teknolojileri konusunda da önemli adımlar attı. Hali hazırda en hızlı şarj teknolojisini kullanan firma yeni bir ilk peşinde.

Japonya’daki Batarya Teknolojileri sempozyumunda konuşan Huawei iştiraki Watt Laboratuvarları, sektörün ilk grafen destekli Li-Ion bataryasını geliştirdiğini duyurdu. Yeni batarya mevcut teknolojilere göre iki kat daha uzun kullanım ömrü sunuyor ve daha yüksek sıcaklıklara dayanabiliyor.

İnanılmaz Materyal

Grafen basit manasıyla tek katmanlık altıgen şeklinde karbon atomlarının birleşmesi olarak ifade edilebilir. Grafen katmanları üst üste eklenerek kurşun kalemlerdeki grafite elde ediliyor. Daha fazla elektrik tutarak daha hızlı şarj olma imkanı veren Grafen maddesi, ilk sentezlemesini yapan bilim adamlarına da Nobel fizik ödülünü getirmişti. Bu yeni keşfedilen maddenin inanılmaz yetenekleri ve kullanım alanları, bilim adamlarını bile şaşırtmakta.

Grafen teknolojisi, enerjiyi çok daha çabuk boşalttığı için drone veya elektrikli araba gibi kategorilerde daha fazla önem kazanıyor. Ayrıca kapasite ne kadar büyük olursa olsun batarya çok ince kalabiliyor. Dayanıklılık ise 3500 döngüye kadar gidebiliyor.

Grafen henüz yeni bir teknoloji olduğu için dezavantajları da mevcut. Örneğin enerjinin çabuk boşalması sonucunda 72 saat gibi bir sürede tüm batarya bitebiliyor. Bunun önüne geçmek ve standart bataryalar gibi enerjiyi tutabilmek için çalışmalar sürüyor. Bazı firmalar, standart kapasitör yerine gelişmiş süper kapasitörler kullanarak bunun önüne geçmeye çalışıyor.

Sektörde Bir İlk

Aslında ilk grafen tabanlı batarya daha önce Çinli bir firma tarafından duyurulmuştu. Huawei ise grafen destekli Li-Ion batarya ile farklılaşıyor. Yani grafen burada temel madde değil.

Yine de ortaya çıkan batarya etkileyici özelliklere sahip. Örneğin 60 derece sıcaklıklara kadar dayanabiliyor. Günümüzde bu seviye 50 derece olarak belirlenmiş. Ayrıca standart Li-Ion bataryalardan iki kat daha fazla kullanım ömrü sunabiliyor.

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Dayanıklılık konusunda da grafen bataryalar bir adım önde. Yapılan testlerde 60 derecede 200 günün sonunda kapasitenin yüzde 13’ü kaybedilmiş. 2000 şarj döngüsünün sonunda kapasitenin yüzde 70’inin korunduğu görülmüş. Böylece Huawei’nin bataryasının sürekli 60 derece şarjda 4 yıl sonunda tamamen öleceği hesaplanmış. Normal bataryalarda ise kullanılmasa dahi 2 veya 3 yıl sonunda kapasite önemli miktarda düşüyor. Yüksek sıcaklıklarda bu rakam 2 yıl altına düşüyor.

Diğer grafen bataryalarda olduğu gibi Huawei’nin bataryası da kullanıma hazır değil ve kısa vadede de mümkün görünmüyor. Yukarıda saydığımız engellerin aşılması ile birlikte ilk örneklerini görmeye başlayabileceğiz.