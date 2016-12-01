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Huawei’den bir ilk: Grafen destekli Li-Ion batarya

Kendi geliştirdiği hızlı şarj teknolojisini ilk kez Mate 9 amiral gemi serisinde kullanan Huawei, grafen materyaline de uzak kalmıyor. Firma yoğun bir çalışma içerisinde.
2 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde yenilik geliştirmek adına Huawei’nin çok büyük işler yaptığını görüyoruz. Yonga seti tarafındaki gelişmeler bir yana batarya teknolojileri konusunda da önemli adımlar attı. Hali hazırda en hızlı şarj teknolojisini kullanan firma yeni bir ilk peşinde.

Japonya’daki Batarya Teknolojileri sempozyumunda konuşan Huawei iştiraki Watt Laboratuvarları, sektörün ilk grafen destekli Li-Ion bataryasını geliştirdiğini duyurdu. Yeni batarya mevcut teknolojilere göre iki kat daha uzun kullanım ömrü sunuyor ve daha yüksek sıcaklıklara dayanabiliyor.

İnanılmaz Materyal

Grafen basit manasıyla tek katmanlık altıgen şeklinde karbon atomlarının birleşmesi olarak ifade edilebilir. Grafen katmanları üst üste eklenerek kurşun kalemlerdeki grafite elde ediliyor. Daha fazla elektrik tutarak daha hızlı şarj olma imkanı veren Grafen maddesi, ilk sentezlemesini yapan bilim adamlarına da Nobel fizik ödülünü getirmişti. Bu yeni keşfedilen maddenin inanılmaz yetenekleri ve kullanım alanları, bilim adamlarını bile şaşırtmakta.

Grafen teknolojisi, enerjiyi çok daha çabuk boşalttığı için drone veya elektrikli araba gibi kategorilerde daha fazla önem kazanıyor. Ayrıca kapasite ne kadar büyük olursa olsun batarya çok ince kalabiliyor. Dayanıklılık ise 3500 döngüye kadar gidebiliyor.

Grafen henüz yeni bir teknoloji olduğu için dezavantajları da mevcut. Örneğin enerjinin çabuk boşalması sonucunda 72 saat gibi bir sürede tüm batarya bitebiliyor. Bunun önüne geçmek ve standart bataryalar gibi enerjiyi tutabilmek için çalışmalar sürüyor. Bazı firmalar, standart kapasitör yerine gelişmiş süper kapasitörler kullanarak bunun önüne geçmeye çalışıyor.

Sektörde Bir İlk

Aslında ilk grafen tabanlı batarya daha önce Çinli bir firma tarafından duyurulmuştu. Huawei ise grafen destekli Li-Ion batarya ile farklılaşıyor. Yani grafen burada temel madde değil.

Yine de ortaya çıkan batarya etkileyici özelliklere sahip. Örneğin 60 derece sıcaklıklara kadar dayanabiliyor. Günümüzde bu seviye 50 derece olarak belirlenmiş. Ayrıca standart Li-Ion bataryalardan iki kat daha fazla kullanım ömrü sunabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Meizu gelecek yıl Helio X30/35 yonga seti kullanacak"

Dayanıklılık konusunda da grafen bataryalar bir adım önde. Yapılan testlerde 60 derecede 200 günün sonunda kapasitenin yüzde 13’ü kaybedilmiş. 2000 şarj döngüsünün sonunda kapasitenin yüzde 70’inin korunduğu görülmüş. Böylece Huawei’nin bataryasının sürekli 60 derece şarjda 4 yıl sonunda tamamen öleceği hesaplanmış. Normal bataryalarda ise kullanılmasa dahi 2 veya 3 yıl sonunda kapasite önemli miktarda düşüyor. Yüksek sıcaklıklarda bu rakam 2 yıl altına düşüyor.

Diğer grafen bataryalarda olduğu gibi Huawei’nin bataryası da kullanıma hazır değil ve kısa vadede de mümkün görünmüyor. Yukarıda saydığımız engellerin aşılması ile birlikte ilk örneklerini görmeye başlayabileceğiz.

 

http://www.phonearena.com/news/Huawei-announces-new-technology-for-Li-ion-batteries_id88503 Yorum Yaz
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JoeyBane 2 yıl en beğenilen
Huawei yapmasa bunlar 5-10 yil daha getirmezdi. Li-ion'dan devam ederdik.
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kreat 2 yıl
Bizim de bu tür işler yapan markamız olacak mı bir gün acaba?
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s.semih 2 yıl
Ekrem Bey,
"Ayrıca kapasite ne kadar büyük olursa olsun batarya çok ince kalabiliyor." yazmışsınız ama belirttiğiniz kaynakta böyle bir bilgi göremedim.
Kaynakta pil ömrünün 2 katına çıktığı ve sıcaklığa dayanma konusunda daha başarılı olduğu belirtiliyor. Aynı boyutta pil kapasitesindeki artışla ilgili birşey göremedim.
Saygılarımla,
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kadirirdem 2 yıl
batarya teknolojisi hep yerinde saydı hadi be Huawei bari sen yap bu işi...
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Logic_Man 2 yıl
Ben QuickCharge gibi teknolojilerin 5-10 dakika içinde %100 şarj yapacağı seviyeye ulaşmasını bekliyorum. En azından daha gerçekçi, öngörülebilir ve satınalınabilir bir beklenti bu.
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_WaMpire_ 2 yıl
"Diğer grafen bataryalarda olduğu gibi Huawei’nin bataryası da kullanıma hazır değil ve kısa vadede de mümkün görünmüyor. Yukarıda saydığımız engellerin aşılması ile birlikte ilk örneklerini görmeye başlayabileceğiz."
Grafen bataryalar kullanılıyor yanlış bilgi olmasın, hobi sektöründe grafen bataryalar mevcut...
Bknz: [link=]https://hobbyking.com/en_us/batteries/turnigy-graphene.html[/link]
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Selfroot 2 yıl
li-ion bataryalara bide fast charging verdiler saatli bomba gibi geziyorduk ortalıkta iyi olmuş bu
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redoracle 2 yıl
Valla helal olsun adamlara dedikleri gibiyse.
Anlayamadığım Samsung gibi bir dev(yada lg,sony vs) neden bu işlere ar-ge ayırmıyor,lg ile batarya anlaşması yapıyorlar filan.
Zamanında hem güvenli,hem daha ömürlü,hatta daha hızlı dolabilen bataryalar yapsaydı belkide bugün milyonlarca dolar kayıp yaşamak zorunda kalmayacaktı.
Diğer şirketlerdende bekliyoruz gerçek hayatta görebileceğimiz,ulaşabileceğimiz böyle teknolojileri.
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serafon 2 yıl
İş nano teknolojide ve paralellemede. Süper kapasitörlerin 3 boyutlu bir yapısı var. Bunu daha geniş kapsamlı olarak kullanabilirlerse şu anki sınırları aşmaya çalışmaya gerek kalmadan problemi çözebilirler. İşlemcilerdeki MHz olayına benzetiyorum ben biraz, tek çekirdekle bir noktada tıkanıyorsun ama çok çekirdekle tıkanmayı aşıyorsun, orada da fiziksel sınırlar devreye giriyor, çekirdeğin sayısı sınırlanıyor. Benzer bir olay pilde var, ama burada olay daha fiziksel. Ama ok yaydan çıktı artık, elektrikli araçlarla birlikte pillerin geliştirilmesi farz oldu. Bu yüzden eninden sonunda bir şekilde bu sorun aşılacaktır, en azından 3-5 kat kapasiteler artacaktır.
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ezimuse 2 yıl
2 yılı zor çıkartıyor batarya zaten. Ortalama ömrü 600 döngü şuan.
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JoeyBane 2 yıl en beğenilen
Huawei yapmasa bunlar 5-10 yil daha getirmezdi. Li-ion'dan devam ederdik.
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sniper23 2 yıl JoeyBane
JoeyBane

Huawei yapmasa bunlar 5-10 yil daha getirmezdi. Li-ion'dan devam ederdik.

Elinde sonunda biri zaten yapacaktı, ama Huawei'yi tebrik etmek lazım. Bu adım sektörde batarya konusunda rekabet sağlayabilir buda biz, kullanıcının lehine olacaktır.
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