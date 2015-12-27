"Sanal gerçeklik yakında herkese hitap edecek"





Son dönemde ticari pazarda etkili olabilmek için var gücüyle çalışan bir teknoloji var ki, o da sanal gerçeklik.

Gerek aksesuar tarzında gerekse de tam donanımlı cihazlar olarak pazarda yerleşme çabası içerisindeki sanal gerçeklik konseptinden herkes umutlu. Sektörün önde gelen firmalarından Oculus, bu anlamda beklentileri artırıyor.





Oculus firması kurucusu Palmer Luckey, bir süre sonra sanal gerçekliğin herkes tarafından arzu edilen bir konsept haline geleceğini belirtiyor. Bu ilgi sonrasında ise sanal gerçeklik cihazlarının herkesin erişebileceği maliyetlere gerileyeceğinin de altını çiziyor.





Gelecek yıl itibariyle piyasaya çıkacak Oculus Rift sanal gerçeklik gözlüğü için 300-350$ civarında bir fiyattan bahsediliyor. Elbette akıcı bir sanal gerçeklik tecrübesi için bağlı bilgisayarınızın da Oculus uyumlu olması gerekiyor. Yaklaşık 900$ civarındaki başlangıç fiyatları ile iyi bir sanal gerçeklik sistemi için 1200$'ı gözden çıkarmanız gerekiyor. Genelde tam donanımlı sanal gerçeklik gözlüklerinin hepsi bu tür bir fiyatlandırmaya sahip olacak. Bu bakımdan ilk etapta herkesin erişebileceği sistemler olmayacak ancak konseptin ilgi görmesi ile birlikte zamanla orta seviye bir dizüstü bilgisayardan da akıcı bir tecrübe sunulmasının önü açılacak.





Mobil tarafta da aksesuar tarzında sanal gerçeklik gözlükleri mevcut ve çeşitli mobil içerikler ile destekleniyor ancak bu içeriklerin kullanıcıyı derinlik anlamında sarmalaması veya hikayenin içerisinde kaybetmesi fazla mümkün olmuyor. Bu bakımdan tam donanımlı gözlükler daha fazla öne çıkıyor.





Henüz ortada tam donanımlı bir sanal gerçeklik gözlüğü satışı olmadığı için son kullanıcıların tecrübeleri ve yorumları neler olacak bilinmiyor. Nihai sürüm sonrasında yavaş yavaş sanal gerçeklik gözlüklerinin farkındalıklarını artırması bekleniyor.

http://www.tweaktown.com/news/49226/oculus-founder-vr-become-something-everyone-wants/index.html