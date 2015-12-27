"Sanal gerçeklik yakında herkese hitap edecek"

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Son dönemde ticari pazarda etkili olabilmek için var gücüyle çalışan bir teknoloji var ki, o da sanal gerçeklik.
Gerek aksesuar tarzında gerekse de tam donanımlı cihazlar olarak pazarda yerleşme çabası içerisindeki sanal gerçeklik konseptinden herkes umutlu. Sektörün önde gelen firmalarından Oculus, bu anlamda beklentileri artırıyor.
Oculus firması kurucusu Palmer Luckey, bir süre sonra sanal gerçekliğin herkes tarafından arzu edilen bir konsept haline geleceğini belirtiyor. Bu ilgi sonrasında ise sanal gerçeklik cihazlarının herkesin erişebileceği maliyetlere gerileyeceğinin de altını çiziyor.
Gelecek yıl itibariyle piyasaya çıkacak Oculus Rift sanal gerçeklik gözlüğü için 300-350$ civarında bir fiyattan bahsediliyor. Elbette akıcı bir sanal gerçeklik tecrübesi için bağlı bilgisayarınızın da Oculus uyumlu olması gerekiyor. Yaklaşık 900$ civarındaki başlangıç fiyatları ile iyi bir sanal gerçeklik sistemi için 1200$'ı gözden çıkarmanız gerekiyor. Genelde tam donanımlı sanal gerçeklik gözlüklerinin hepsi bu tür bir fiyatlandırmaya sahip olacak. Bu bakımdan ilk etapta herkesin erişebileceği sistemler olmayacak ancak konseptin ilgi görmesi ile birlikte zamanla orta seviye bir dizüstü bilgisayardan da akıcı bir tecrübe sunulmasının önü açılacak.
Mobil tarafta da aksesuar tarzında sanal gerçeklik gözlükleri mevcut ve çeşitli mobil içerikler ile destekleniyor ancak bu içeriklerin kullanıcıyı derinlik anlamında sarmalaması veya hikayenin içerisinde kaybetmesi fazla mümkün olmuyor. Bu bakımdan tam donanımlı gözlükler daha fazla öne çıkıyor.
Henüz ortada tam donanımlı bir sanal gerçeklik gözlüğü satışı olmadığı için son kullanıcıların tecrübeleri ve yorumları neler olacak bilinmiyor. Nihai sürüm sonrasında yavaş yavaş sanal gerçeklik gözlüklerinin farkındalıklarını artırması bekleniyor.
http://www.tweaktown.com/news/49226/oculus-founder-vr-become-something-everyone-wants/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bence böyle devrim niteliğindeki cihazlar için 350$ normal. Zaten standart pc kullanıcıları sat/al , upgrade yap yöntemi ile çok masraf yapmadan iyi düzeyde pc lere sahip olabiliyor.Bu yöntemi bilmeyenler içinse pc ler erişilmesi çok güç çok pahalı hatta kimilerinin hayal gücüne göre 10,000 20,000 lik makineler olarak hatırlanıyor.
Bence böyle devrim niteliğindeki cihazlar için 350$ normal. Zaten standart pc kullanıcıları sat/al , upgrade yap yöntemi ile çok masraf yapmadan iyi düzeyde pc lere sahip olabiliyor.Bu yöntemi bilmeyenler içinse pc ler erişilmesi çok güç çok pahalı hatta kimilerinin hayal gücüne göre 10,000 20,000 lik makineler olarak hatırlanıyor.
Güzel birşeyse gelecek sefere daha iyisini alırım.
şu söylediğin ilk cümleden kendin mantıklı birşey çıkardın öylemi?"980ti" yahu o dediğin kartın tonla alt ve üst modeli rakip marka olarak yakın kartlarıda mevcut neyin kafası bu , oculus un alt modelleri varda benmi bilmiyorum
Pek katılmıyorum. GTX 980Ti nasıl herkese hitap etmiyor ve/fakat alınıyor/satılıyorsa bu da öyle olacak. Diğer ülkelerde de böyle. 1 milyon sattık şu karttan diyebiliyor mu hiçbir firma? Konsol gibi geniş kitlelere yayılması zor evet ama zamanla yaygınlaşacaktır.
Amerika ve Avrupa'daki oyunculara şimdiden iyi oyunlar dileyip bu konuyu kapatalım en iyisi.
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