Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

"Sanal gerçeklik yakında herkese hitap edecek"

Tüketici tarafında yavaş yavaş kendisini göstermeye başlayan sanal gerçeklik konsepti, gelecek yıldan itibaren yapılan yatırımlar ile ağırlığını hissettirmek istiyor.
3 yıl
4,1b
1
14
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık


Son dönemde ticari pazarda etkili olabilmek için var gücüyle çalışan bir teknoloji var ki, o da sanal gerçeklik. 
Gerek aksesuar tarzında gerekse de tam donanımlı cihazlar olarak pazarda yerleşme çabası içerisindeki sanal gerçeklik konseptinden herkes umutlu. Sektörün önde gelen firmalarından Oculus, bu anlamda beklentileri artırıyor. 

Oculus firması kurucusu Palmer Luckey, bir süre sonra sanal gerçekliğin herkes tarafından arzu edilen bir konsept haline geleceğini belirtiyor. Bu ilgi sonrasında ise sanal gerçeklik cihazlarının herkesin erişebileceği maliyetlere gerileyeceğinin de altını çiziyor. 

Gelecek yıl itibariyle piyasaya çıkacak Oculus Rift sanal gerçeklik gözlüğü için 300-350$ civarında bir fiyattan bahsediliyor. Elbette akıcı bir sanal gerçeklik tecrübesi için bağlı bilgisayarınızın da Oculus uyumlu olması gerekiyor. Yaklaşık 900$ civarındaki başlangıç fiyatları ile iyi bir sanal gerçeklik sistemi için 1200$'ı gözden çıkarmanız gerekiyor. Genelde tam donanımlı sanal gerçeklik gözlüklerinin hepsi bu tür bir fiyatlandırmaya sahip olacak. Bu bakımdan ilk etapta herkesin erişebileceği sistemler olmayacak ancak konseptin ilgi görmesi ile birlikte zamanla orta seviye bir dizüstü bilgisayardan da akıcı bir tecrübe sunulmasının önü açılacak. 

Mobil tarafta da aksesuar tarzında sanal gerçeklik gözlükleri mevcut ve çeşitli mobil içerikler ile destekleniyor ancak bu içeriklerin kullanıcıyı derinlik anlamında sarmalaması veya hikayenin içerisinde kaybetmesi fazla mümkün olmuyor. Bu bakımdan tam donanımlı gözlükler daha fazla öne çıkıyor. 

Henüz ortada tam donanımlı bir sanal gerçeklik gözlüğü satışı olmadığı için son kullanıcıların tecrübeleri ve yorumları neler olacak bilinmiyor. Nihai sürüm sonrasında yavaş yavaş sanal gerçeklik gözlüklerinin farkındalıklarını artırması bekleniyor. 

http://www.tweaktown.com/news/49226/oculus-founder-vr-become-something-everyone-wants/index.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
selahattın ısık 3 yıl en beğenilen
Sanal gerceklik porno sektorunde kendine yer edinmeye basladiginda asil patlamayi yapacak...
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Elinde sonunda burada söylenen herkes de dahil bunları alıp kullanacak. Kimisi çıkınca kimisi çıktıktan belki 1-2 sene sonra. Çünkü gelecek bu yönde. Bu ülke öyle ki Japonyada Abd de bile satılmayan kadar lüks cep telefonu satılıyor. Hayat çok pahalı diyen asgari ücretle çalışanın cebinde bile 2000-3000 binlik telefon var. İş taşınabilir (gösteriş yapılabilir) alet olunca 2000 ler 3000 ler önemsiz oluyor. Ama pc gibi gösterilemeyen evde kalan cihaz olunca göze batıyor. Hatta o yüzden çoğu insanın aklına pc deyince pc nin 2 katı fiyata satılan laptop geliyor. Çünkü onu nispeten gösterebiliyor.
Bence böyle devrim niteliğindeki cihazlar için 350$ normal. Zaten standart pc kullanıcıları sat/al , upgrade yap yöntemi ile çok masraf yapmadan iyi düzeyde pc lere sahip olabiliyor.Bu yöntemi bilmeyenler içinse pc ler erişilmesi çok güç çok pahalı hatta kimilerinin hayal gücüne göre 10,000 20,000 lik makineler olarak hatırlanıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Elinde sonunda burada söylenen herkes de dahil bunları alıp kullanacak. Kimisi çıkınca kimisi çıktıktan belki 1-2 sene sonra. Çünkü gelecek bu yönde. Bu ülke öyle ki Japonyada Abd de bile satılmayan kadar lüks cep telefonu satılıyor. Hayat çok pahalı diyen asgari ücretle çalışanın cebinde bile 2000-3000 binlik telefon var. İş taşınabilir (gösteriş yapılabilir) alet olunca 2000 ler 3000 ler önemsiz oluyor. Ama pc gibi gösterilemeyen evde kalan cihaz olunca göze batıyor. Hatta o yüzden çoğu insanın aklına pc deyince pc nin 2 katı fiyata satılan laptop geliyor. Çünkü onu nispeten gösterebiliyor.
Bence böyle devrim niteliğindeki cihazlar için 350$ normal. Zaten standart pc kullanıcıları sat/al , upgrade yap yöntemi ile çok masraf yapmadan iyi düzeyde pc lere sahip olabiliyor.Bu yöntemi bilmeyenler içinse pc ler erişilmesi çok güç çok pahalı hatta kimilerinin hayal gücüne göre 10,000 20,000 lik makineler olarak hatırlanıyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
Bu sektör patlama yaparsa porno sektöründe yapar ben çok fena bir deneyim vereceğine inanıyorum...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 3 yıl
Bende hala google cardboardi 2 dolara aldım.


Güzel birşeyse gelecek sefere daha iyisini alırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 3 yıl
Bunların cafeleri çok tutacak 3-5 arkadaş online fena.saracak anlar yaşatabilir,psVR cafe tarzı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sillien 3 yıl
simbolmina
SgtLittleNoob(1200$) 3500TLyi tam verim alabilmek için bir sisteme, (350$) 1000TLyi de Oculusa bayılmak Türkiye şartları ile imkansıza yakın bir durum. Daha bunun vergisi yok, satan yerin kar payı yok yokta yok. Amerika ve Avrupadaki oyunculara şimdiden iyi oyunlar dileyip bu konuyu kapatalım en iyisi.
Pek katılmıyorum. GTX 980Ti nasıl herkese hitap etmiyor ve/fakat alınıyor/satılıyorsa bu da öyle olacak. Diğer ülkelerde de böyle. 1 milyon sattık şu karttan diyebiliyor mu hiçbir firma? Konsol gibi geniş kitlelere yayılması zor evet ama zamanla yaygınlaşacaktır.

şu söylediğin ilk cümleden kendin mantıklı birşey çıkardın öylemi?"980ti" yahu o dediğin kartın tonla alt ve üst modeli rakip marka olarak yakın kartlarıda mevcut neyin kafası bu , oculus un alt modelleri varda benmi bilmiyorum
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Voidian 3 yıl Sillien
Adamın dediğini anlamamışsın ki.Daha ucuzları var biz de biliyoruz ama bu kadar pahalı bi kartı da alan oluyo, oculusu da pahalı olmasına rağmen alanlar olacaktır demiş.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mementopolis 3 yıl
Cihazin istedigi fiayt ve sistem gereksimlerini görünce , bence kimseye hitap edemeyecek hizli bir sekilde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selahattın ısık 3 yıl en beğenilen
Sanal gerceklik porno sektorunde kendine yer edinmeye basladiginda asil patlamayi yapacak...
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simbolmina 3 yıl
SgtLittleNoob
(1200$) 3500TLyi tam verim alabilmek için bir sisteme, (350$) 1000TLyi de Oculusa bayılmak Türkiye şartları ile imkansıza yakın bir durum. Daha bunun vergisi yok, satan yerin kar payı yok yokta yok. Amerika ve Avrupadaki oyunculara şimdiden iyi oyunlar dileyip bu konuyu kapatalım en iyisi.

Pek katılmıyorum. GTX 980Ti nasıl herkese hitap etmiyor ve/fakat alınıyor/satılıyorsa bu da öyle olacak. Diğer ülkelerde de böyle. 1 milyon sattık şu karttan diyebiliyor mu hiçbir firma? Konsol gibi geniş kitlelere yayılması zor evet ama zamanla yaygınlaşacaktır.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-05F99D7C6 3 yıl
(1200$) 3500TL'yi tam verim alabilmek için bir sisteme, (350$) 1000TL'yi de Oculus'a bayılmak Türkiye şartları ile imkansıza yakın bir durum. Daha bunun vergisi yok, satan yerin kar payı yok yokta yok.

Amerika ve Avrupa'daki oyunculara şimdiden iyi oyunlar dileyip bu konuyu kapatalım en iyisi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4101 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
virtual reality, Cep Telefonu Diğer ve
5 etiket daha Mobil Teknolojiler Ekrem71 vr glasses oculus rift oculus
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Yılın "fiyat limitsiz" en iyi akıllı telefonları 3 yıl Apple’ın AirDrop işlevselliğini tarayıcınıza getiren web sayfası 3 yıl iOS cihazlarda Bildirim Merkezi'ni renklendirin! 3 yıl Samsung Galaxy J 2016 ile ilgili ilk sızıntılar başladı 3 yıl Android 6.0.1 için kayıp özellik ihbarı 3 yıl Çin artık şifrelenmiş verileri de istiyor 3 yıl Samsung'un hedefi ilk etapta 5 milyon Galaxy S7 satışı 3 yıl TR uzantılı alan adları ODTÜ’nün elinden alınacak mı? 3 yıl Hollywood, Matt Damon'ı kurtarmak için milyar dolarlar harcadı 3 yıl Apple'dan 2016'ya başlangıç için 20 uygulama ve 16 oyun 3 yıl Plymouth Üniversitesi araştırmacılarından yeni parola sistemi 3 yıl NASA: “Sanal Gerçeklik ile Mars’a ayak basmaya hazırlanın” 3 yıl Microsoft Surface Hub'ların fiyatı arttı 3 yıl Samsung Galaxy S6 mini bir e-ticaret sitesinde ortaya çıktı 3 yıl Comcast, kablo TV üzerinden ABD'de 1Gbps internet hizmetine başlıyor 3 yıl Uber'in rakibi Lyft'e Suudi desteği 3 yıl Yılın en iyi filmleri 3 yıl Xiaomi Mi 5 videosu sızdırıldı 3 yıl Biostar, Skylake işlemcilere hız aşırtma imkanı sunmaya başladı 3 yıl Mobilite: Samsung Galaxy A9, Lumia 950XL, HTC One X9 ve dahası... 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN "Sanal gerçeklik yakında herkese hitap edecek" Sonraki DNS internet hızını etkiler mi? 3 yıl Yeni bir Samsung tableti, sertifikasyon onaylarında görüldü 3 yıl Yılın en iyi yeni dizileri 3 yıl Sürücüsüz otomobillerin karıştığı kazalarda sorumlu kim olacak? 3 yıl Lumia 950XL telefonu bilgisayara dönüştürdük: Windows 10 continuum izlenimleri 3 yıl Türk yapımı Traffic Rider, iOS platformunda yerini aldı 3 yıl LG V10, ABD'de 450 bin sattı 3 yıl Lenovo K4 Note modeli detaylanıyor 3 yıl Helio X20, çok çekirdek skorlarını alt üst ediyor 3 yıl Apple, Samsung'dan tazminat miktarını artırmasını istedi 3 yıl Kısa süre için ücretsiz yapılan 11 faydalı iOS uygulaması 3 yıl Huawei D8 gerçek olacak mı? 3 yıl Işık tabanlı mikro işlemciler sektörü tamamen değiştirebilir 3 yıl Yeni Intel sürücüleri grafik bozulmalarına son veriyor 3 yıl Samsung'dan Nvidia'ya patent ihlali davası 3 yıl Çin'in Ay'daki keşif aracı yeniden iş başında 3 yıl 2si1 "Yılın son" Teknoloji ve Oyun Programı 25.12.2015 3 yıl Yılın en iyi dizüstü bilgisayarları 3 yıl Yılın en iyi akıllı saatleri 3 yıl AMD Radeon R9 Fury X2 gelecek yıla kaldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim