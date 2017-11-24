Sanctum 2 oyunu Humble Bundle'da ücretsiz

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Zaman zaman kaliteli oyunları ücretsiz olarak veren Humble Bundle, bu defa Sanctum 2’yi ücretsiz olarak veriyor. Steam’de 25 TL’ye satılan Sanctum 2’yi Humble Bundle’ın vereceği ürün anahtarı ile ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Kütüphaneye bir defa ekledikten sonra herhangi bir süre sınırı olmadan istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.

Sanctum 2, FPS ve Tower Defence türünün karışımı bir oynanışa sahip. Oyun 2013 yılında Coffe Stain Stuidos tarafından geliştirilmiş ve PS3, Xbox 360, PC platformlarında yayınlanmıştı. Grafikleri ve oyun dinamikleri günümüz oyunları kadar başarılı olmasa da multiplayer desteği sayesinde vakit öldürüyor.

Sanctum 2’nin Steam anahtarını buradan ücretsiz olarak edinebilirsiniz.