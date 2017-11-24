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Sanctum 2 oyunu Humble Bundle'da ücretsiz

FPS ve Tower Defence türünün karışımı bir oynanışa sahip Sanctum 2, Humle Bundle'da kısa süreliğine tamamen ücretsiz. Haberimizde yer alan link ile Steam kütüphanenize ücretsiz olarak ekleyebilirsiniz
1 yıl
2,9b
1
2
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Sanctum 2 oyunu Humble Bundle'da ücretsiz
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Zaman zaman kaliteli oyunları ücretsiz olarak veren Humble Bundle, bu defa Sanctum 2’yi ücretsiz olarak veriyor. Steam’de 25 TL’ye satılan Sanctum 2’yi Humble Bundle’ın vereceği ürün anahtarı ile ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Kütüphaneye bir defa ekledikten sonra herhangi bir süre sınırı olmadan istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.
Sanctum 2, FPS ve Tower Defence türünün karışımı bir oynanışa sahip. Oyun 2013 yılında Coffe Stain Stuidos tarafından geliştirilmiş ve PS3, Xbox 360, PC platformlarında yayınlanmıştı. Grafikleri ve oyun dinamikleri günümüz oyunları kadar başarılı olmasa da multiplayer desteği sayesinde vakit öldürüyor.
Sanctum 2’nin Steam anahtarını buradan ücretsiz olarak edinebilirsiniz.

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alito 1 yıl
Kaptım teşekkürler
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tobepeople 1 yıl
eywallah istediğim bir oyundu istek listemdeydi...
Edit; bir kaç saat oynadıktan sonra yorum yapayım dedim fena değil ancak beklediğim gibi de değildi bedava olduğundan hakkını veriyor diyenler olabilir belki ancak Dota da ki oyun modları daha zevkliydi bana göre TD serileri Gemtd ,element td vs... Dungeon defenders oynamıştım uzunca bir süre de orada da daha çok eğlenmiştim bu yorumlara göre karar verin boyutu 2 gb
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