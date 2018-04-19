Huawei Mate 10 Lite ülkemizde satışa çıktı

Huawei’nin Mate 10 amiral gemi serisi lansmanından önce duyurulan ve daha uygun bir fiyat etiketi ile Avrupa’da piyasaya sürdüğü Mate 10 Lite akıllı telefon modeli ülkemize de geldi.

Huawei Mate 10 Lite modeli aslında Mate 10 Pro modelini temel alan bir yapıda. İnce çerçevelere sahip ekran 18:9 görüntü oranı sunuyor. Alt kısımda Huawei yazısı görünürken arka kısımda da parmak izi okuyucu mevcut. Model tamamen metal alaşımdan imal edilmiş.

Lite gibi ama değil

Lite olarak anılmasına rağmen modelin orijinalden pek bir boyut farkı yok gibi görünüyor. 5.9 inçlik ekranda 2160x1080 piksel çözünürlük sunan model 7.5mm kalınlığa sahip. Modele 4+4 formatında Cortex-A53 çekirdekleri ve Mali-T830 grafik birimi barındıran Kirin 659 yonga seti güç veriyor.

4GB RAM ve 64GB arttırılabilir kapasite ile desteklenen modelde dikkat çekici unsur çift kameralar. Modelin hem ön hem de arka kısmında çift kamera kombinasyonu mevcut. Arka kısımda 16MP ana kamera ve 2MP derinlik kamerası yer alıyor. Ön kısımda ise 13MP ana kamera ve 2MP derinlik kamerası bulunuyor. Yapay zekâ sayesinde nesneye göre pozlama ayarlarını otomatik yapma veya yüze göre güzelleştirme yapma gibi önemli avantajlar da sunuluyor.

Batarya kapasitesi olarak 3340mAh tercihini yapan model özellikle Huawei Mate 10 amiral gemisinin pahalı olduğu bir dönemde alternatif olmaya çalışacak. Model için 2199TL fiyat etiketi belirlenmiş.