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Huawei Mate 10 Lite ülkemizde satışa çıktı

Huawei’nin ilk 4 kameralı akıllı telefonu olarak duyurulan ve Mate 10 Pro tasarımını temel alan Huawei Mate 10 Lite ülkemizde satışa çıktı. Fiyatı haberimizde.
1 yıl
11,1b
1
57
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei’nin Mate 10 amiral gemi serisi lansmanından önce duyurulan ve daha uygun bir fiyat etiketi ile Avrupa’da piyasaya sürdüğü Mate 10 Lite akıllı telefon modeli ülkemize de geldi.

Huawei Mate 10 Lite modeli aslında Mate 10 Pro modelini temel alan bir yapıda. İnce çerçevelere sahip ekran 18:9 görüntü oranı sunuyor. Alt kısımda Huawei yazısı görünürken arka kısımda da parmak izi okuyucu mevcut. Model tamamen metal alaşımdan imal edilmiş.

Lite gibi ama değil 

Lite olarak anılmasına rağmen modelin orijinalden pek bir boyut farkı yok gibi görünüyor. 5.9 inçlik ekranda 2160x1080 piksel çözünürlük sunan model 7.5mm kalınlığa sahip. Modele 4+4 formatında Cortex-A53 çekirdekleri ve Mali-T830 grafik birimi barındıran Kirin 659 yonga seti güç veriyor.

https://www.gittigidiyor.com/huawei-mate-10-lite

4GB RAM ve 64GB arttırılabilir kapasite ile desteklenen modelde dikkat çekici unsur çift kameralar. Modelin hem ön hem de arka kısmında çift kamera kombinasyonu mevcut. Arka kısımda 16MP ana kamera ve 2MP derinlik kamerası yer alıyor. Ön kısımda ise 13MP ana kamera ve 2MP derinlik kamerası bulunuyor. Yapay zekâ sayesinde nesneye göre pozlama ayarlarını otomatik yapma veya yüze göre güzelleştirme yapma gibi önemli avantajlar da sunuluyor.

Batarya kapasitesi olarak 3340mAh tercihini yapan model özellikle Huawei Mate 10 amiral gemisinin pahalı olduğu bir dönemde alternatif olmaya çalışacak. Model için 2199TL fiyat etiketi belirlenmiş.

 

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TearsForFears 1 yıl en beğenilen m.can123
Orijinalden alıntı: m.can123
F/P olarak bence güzel olmuş. Çinli markaları saymıyorum. Huawei oldukça büyük bir firma bazı insanlar karıştırıyor.

Fiyat performans ürünü ha?



1900 liralık a7 2017 nin ip68 suya dayanıklılık, 3600 mah batarya ve daha iyi gpu su var. 2200 liralara bulunan lg g6 yı saymıyorum, 2500 liraya satılan xz1 i söylemiyorum bak :)
Orijinalden alıntı: m.can123F/P olarak bence güzel olmuş. Çinli markaları saymıyorum. Huawei oldukça büyük bir firma bazı insanlar karıştırıyor.
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5 Yanıt Yanıtla +18
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Snnrvp 1 yıl
Huawei kendini kaybetmiş, git gide fiyatları yukseltiyorlar.
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crazy585858 1 yıl m.can123
m.can123
F/P olarak bence güzel olmuş. Çinli markaları saymıyorum. Huawei oldukça büyük bir firma bazı insanlar karıştırıyor.

Sen Huawei markasını hangi ülkenin sanıyorsun


m.can123F/P olarak bence güzel olmuş. Çinli markaları saymıyorum. Huawei oldukça büyük bir firma bazı insanlar karıştırıyor.Se...
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1 Avatar
aslan_mcmv 1 yıl
P20 lite al. Vodafonda hat ustune aldik arakadasa 1800 lira geldi. vodafona gecersen aylik 75 tl vodafone luysan 85 tl
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17reyhan17 1 yıl
Yaklaşık üç aydır satılıyor zaten eskidi telefon
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DH Misafiri 1 yıl
Kimseyi savunduğum yok ama bu Lg,samsungu savunanlar hangi kafayı yaşıyor ? Hadi apple olsa eywallah.Adam gelmiş note8 diyor.Ve mate ile bir tutuyor.Bir çok samsung,Lg,Htc ve apple telefon kullandım.Apple gerçekten hakkını veriyor vermesinin sebebide güvenlik sebebiyle çöplük olmayışı ve işletim sistemini etkilememesi.Lg'ye girmem bile g3 derim gerisini çöpe atarım.Htc ise favori android cihazımdı,ancak ürettiği ve fiyatta uçtuğu takozlar yüzünden soğudum.Gelelim samsunga o çok övdüğünüz s7edge zannettiğiniz kadar hızlı değil normal kullanımda bile buga giriyor ısındığı zaman.3300 tl verip aldğım cihazı 1 ay sonra öldü parasına satıp S8 çıktıktan sonra s8 aldım 2.hafta film izlerken ekran paneli yandı.Servise gitti 10 gün kullandığım cihazı 1 ay sonra yenileyip gönderdiler.Neyseki hakem heyeti ile 6 ay sonra icra yolu ile aldım para iaddemi !Amiral gemileri böyle ise orta segmentini düşünemem bile ! Huwai kullanmadım ancak teknoloji mağazasında uzun dönem çalıştım geri dönüşü en az olan markaydı apple bile ilk serilerde tökezlediği çok oldu.Ancak çevremden duyduğum kadarı ile Huwai kullanıp pişmanım diyeni görmedim.
Öncelik sıram tabiki apple ancak istediğim performans için 3500 ila 6000 arası para veremem.
İkincisi Htc olurdu ayağına sıkmasaydı.Ama kesinlikle samsung ve lg olmazdı.Sony zaten tarihe karışmaya başladı satışları yerlerde ki zaten onlarında pek umrunda değil.
Bakalım bir daha telefon kullanırsam huwai olacak,o nasıl çıkacak.
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inch 1 yıl

Samsung A7 almayı düşünüyorum. Bu telefonun muadilleri hangileridir? Huawei mate 10 light, xiaomi mi6 veya başka marka-model? İkinci sorum 2000 tl civarında android hangi telefonu önerirsiniz, niye? Bir de one plus 5 var.
Teşekkürler.
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weneorn 1 yıl inch
inch

Samsung A7 almayı düşünüyorum. Bu telefonun muadilleri hangileridir? Huawei mate 10 light, xiaomi mi6 veya başka marka-model? İkinci sorum 2000 tl civarında android hangi telefonu önerirsiniz, niye? Bir de one plus 5 var.
Teşekkürler.

Valla Samsungu pek sevmesem de j7 pro şu an için f/p de iyi gibi. Bu mate 10 lite iki kameralı güya ama gsmarena reviewına bakınca ikinci kameranın etkinliği çok tartışılır açın karşılaştırmalarına bakın. Bence şu an parasını pek etmez gibi. Kamerasının biraz daha iyi olması ve boyutu dışında benim p9 lite 2017 den(ki kendisi 1000 tl civarı) pek farkı yok(cpu ve gpu aynı, cpu birazcık hızlı) ve neredeyse 2 katı fiyatında. O fiyata mi6 iyi bir seçenek gibi(en azından özellik bakımından). Ben huaweiden stabilite olarak çok memnunum ama bazen fiyat politikaları keriz silkeleme gibi oluyor çünkü yalandan bir iki özellik ekleyip 2 katına çıkarmaları hoş değil...
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DH Misafiri 1 yıl
huaweı ye bak çin malı ordan burdan toplama markayı gelmiş burda samsung lg ile aynı kefeye koyuyorsunuz bir defa huaweın ekranları bile bi değişik duruyor arayüz tasarım 1 km den belli made ın CHINA olduğu
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xcrrwwrx 1 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
huaweı ye bak çin malı ordan burdan toplama markayı gelmiş burda samsung lg ile aynı kefeye koyuyorsunuz bir defa huaweın ekranları bile bi değişik duruyor arayüz tasarım 1 km den belli made ın CHINA olduğu

Kardeş sen xiaomi kullanıyordun o çin malı değil mi
lg telefon yapıyorsa her marka yapabilir şu telefon piyasasında casper alınır huawei alınır lg alınmaz ghost ghost dolaşırsın yoksa [:\-]
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xcrrwwrx 1 yıl DH Misafiri
O zaman xiami iyi huawei kötü işinize geldiği gibi konusmayin baska forumlarda da çin mali telefonlar cok iyi oluyor yazip burda huawei cin malı demek ayıp adamlar kendi chip setini üretiyor kendi chip setini üreten kac firma var ?
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slcsnmz 1 yıl
Sar değeri hakkında bilgisi olan var mı?
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Saint Ralph 1 yıl
2199 / 12 taksit ile Türk Telekom bayileri satıyor.
Sizce bu şartlarda alınırmı arkadaşlar.
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tsshadow 1 yıl
Arkadaşlar merhaba bugün itibariyle mate 10 lite elime ulaştı hemen birkaç saatlik deneyimim arkadaşlarla paylaşmak istedim belki bir fikir olur alacaklara. Öncelikle telefonu canlı hiç görmeden vatandan aldım,en büyük korkum acaba telefon çok büyük olur muydu fakat telefonu görünce çok iyi bir boyutlama var tam olarak istediğim gibi tabi bu kişisel bir tercih fikir vermesi açısından note 8 büyüklüğünde diyebilirim. Menü kullanımı çok iyi hele bir arayüzü görmelisiniz çok çok iyi hatta diyebilirimki biraz da iphone benzemiş. Şarj konusunu henüz test etmedim aldığımda 50 şarjı vardı henüz şarj etmetim birkaç saattir kullanıyorum uygulama yüklemeler kurcalamalar falan şu anda 27. En çok kamerası tartışılmıştı hatta kötü diyenler vardı,neyle karşılaştırıldı bilmiyorum ama bence çok güzel çekiyor şimdilik bu kadar sorular olursa cevaplandırırım
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BRL-1- 1 yıl tsshadow
İyi günler; Öncellikle telefonunuz hayırlı olsun ,iyi günlerde kullanın. Ben Huawei P9 lite 2016 kullanıyorum ve telefonumdan çok memnunum. Babama yeni bir telefon almak istiyoruz bu memnuniyetimizden dolayı Huawei marka telefonlara bakıyoruz . Mate 10 lite modeli de tercihlerimizin arasında .Bu Telefonu kullanan bir kişi olarak telefonunuzdan herhangi bir şikayetiniz oldu mu yada lite değil de pro modelini mi tavsiye edersiniz?
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DH Misafiri 1 yıl
telekom peşin fiyatına 24 ay taksit yapıyor almak mantıklı mı onu söyleyin
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312 . 1 yıl
Arkadaşlar operatörden 12-24 ay gibi taksitle bir telefon almak istiyorum.
Pahalı modellerde üste çok bindiriyorlar 1000 lira kadar bende buna baktım birde çok yeni bir model bu daha yeni satışa açılmış buna +150 lira kadar bindirmişler nakiti 2200 taksitle 2350 gibi oluyor 24 ay.
Bu model yeni ve ekran kasa oranı güzel güncel diye almak istiyorum ama özelliklerine içine bakınca baya şeyi kesmişler.
Mesela hala micro usb kullanılıyor bunda. Kamerası 1080p çekebiliyor 2k 4k yok 802ac yok hızlı şarj yok vs. vs.
O yüzden baktım bu yıl başınca çıkan yine Huawei markasının çok daha iyi özellikleri olan P10 modelleri varmış ve nakitte ama aynı fiyatlara düşmüş onlar. Bunun yerine özellik olarak onu almak daha mantıklı gibi ama nakitte oda işte operatörlerde hiçbir fiyat düşmesi yok gibi 3600'den sayıyırlar P10 modelini. Özellikleri daha iyi sadece ekran kasa oranı kötü.
Bende Plus modelini isterim P10'da da ekran büyük istiyorum çünkü oda daha pahalı şuan ama Mate10 Pro gelince de onun fiyatlarını düşürmek zorunda kalırlar diye düşünüyorum.
Yani özetle neyi almak daha mantıklı sizce şuan yeni yeni Mate 10 Lite satışları başlamış operatörlerde o yüzden P10 modellerinin fiyatları güncellenmemiş olabilir mi düşermi sizce nakit fiyatları
P10'u 3600'den Plus modelini 4200'den sayıyorlar şuan nakitte Mate 10 Pro'nun çıkması ile oda önümüzdeki ay çıkıcak sanırım bu fiyatları düşer mi beklemeye değermi sizce ki düşecektir mantıken zaten.
Yoksa 10 Lite'i alıp geçsem mi kararsız kaldım. Taksitle almak zorunda olmam işi bozuyor biraz.
gsmarena.com/...
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Tevfik34 1 yıl 312 .
Aynı şey bende yaşıyorum. Çok hevesle bekledim bu telefonu tırt çıktı. Ocakta samsungun a serisi satışa başlıyacak.bekliyorum fiyatlarını. Xz1 2600 tl olduğu için onun fiyatını gecmeyi göze alamıyacaklardır.baktım olmadı xz1 alıp geçicem
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nightsoldier 1 yıl 312 .
Operatorden agzi yanmis biri olarak konuşuyorum, sakin ha sakin operatore bulasmayin. Ode ode bitmiyor. Ama sozlesmeye iyi bakin, yilbaslari tarifenizin fiyatina zam yapiyorlar ki yoksa tarife kurus oynamayacak mi? Turkcellde mesela kurus oynamaz. Hangi tarifeye telefon aldiysaniz o tarifenin fiyati taahut suresi boyunca ayni kalir.
Butcenize gore bir cihaz bakin derim. Butceyi zorlamayin zira huaweide 990 civarina satilan p9 lite 2017 de gayet guzeldir. Gerci su aralar yine 1200lere cekmisler fiyatini.
Ucuz cihaz olsun diyorsaiz nokia bakabilirsiniz. Yavastir donanim olarak ama arayuzu ve kasa yapisi saglamdir. Yine 1500 civarina moto z play alabilirsiniz. type c, sinifina gore gayet guzel kamera ve moto modlarla isinizi cok iyi gorur. Yine moto g5, bin lira seviyesinde tercih edilebilir.
1.000 tl altina ithalatci garantili xiaomi tercih edilebilir. Yok resmi olsun derseniz htc desire modellerine bakabilirsiniz. Yine nokia 3, bu fiyat bareminde tercih edilebilir.
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