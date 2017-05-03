Saniyede 5 trilyon görüntü yakalayabilen dünyanın en hızlı kamerası

Kameraların hızlı ve keskin görüntüler kaydetmesi tüm akıllı telefon ve fotoğraf makinesi kullanan kullanıcıların en çok önem verdiği noktalardan birisi zira kaçırılan ''mükemmel an''ın tekrarını çekmek mümkün olmuyor. İsveçli araştırmacılar ise kamera hızı konusunda devrimsel bir yenilik yaparak kendisine en yakın rakibinden 50 kat daha hızlı görüntü yakalayabilen, dünyanın en hızlı kamerasını geliştirdi.

Kimyasal ve Biyolojik Reaksiyonlara Işık Tutacak

Işık yerine kullanılan lazer flaşlarına; kimyasal reaksiyonları ve biyolojik süreçleri ortaya çıkaran yenilikçi bir algoritma ekleyen ekip kameranın inanılmaz hızının bu algoritma sayesinde mümkün olduğunu dile getiriyor. Tabi saniyede 5 trilyon görüntü elde eden bu kamera günlük hayatta kullanmak için geliştirilmedi. Ekibin açıklamasına göre kameranın "patlamalar, plazma yanıp sönmeleri, türbülanslı yanma, hayvanlarda beyin aktivitesi ve kimyasal reaksiyonlar" gibi çok hızlı gerçekleşen olaylarda kullanılması bu kimyasal ve biyolojik olayların aydınlatılmasında oldukça faydalı olacak.

Günümüz teknolojisiyle hızlı gerçekleşen olayları görsele dökmek için bu olayların fotoğraflanması ve daha sonra bu fotoğrafların peş peşe eklenerek bir film haline getirilmesi gerektiğini belirten araştırma ekibinin lideri Elias Kristensson bu yöntemle de bazı noktaların tam olarak yakalanamadığını dile getirdi. Kristennson ve ekibinin geliştirdiği kamera sayesinde bu hızlı süreçler kolayca takip edilebilecek ve motorlardaki yanma olaylarından, moleküller arasındaki olaylara kadar pek çok sürecin açıklanması ve üzerinde yeni çalışmalar yapılması mümkün hale gelecek.

Ekibin açıklamalarına göre iki yıl içinde ilk olarak bilim insanların, araştırmalarda kullanması için, hizmetine sunulacak olan kameranın birkaç yıl içinde dünya genelinde yaygınlaşması planlanıyor.

Dünyanın en hızlı kamerası tarafından kaydedilen ''ışığın bir kağıdın içinden geçişi''ni aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:

https://www.engadget.com/2017/05/03/worlds-fastest-camera-lund-university/?ncid=txtlnkusaolp00000595