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Saniyede 5 trilyon görüntü yakalayabilen dünyanın en hızlı kamerası

İsveçli araştırmacılar saniyede milyonlarca hatta milyarlarca görüntü çeken kameraların bile ötesinde saniyede 5 trilyon görüntü yakalayabilen dünyanın en hızlı kamerasını geliştirdi.
2 yıl
5,5b
1
17
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Kameraların hızlı ve keskin görüntüler kaydetmesi tüm akıllı telefon ve fotoğraf makinesi kullanan kullanıcıların en çok önem verdiği noktalardan birisi zira kaçırılan ''mükemmel an''ın tekrarını çekmek mümkün olmuyor. İsveçli araştırmacılar ise kamera hızı konusunda devrimsel bir yenilik yaparak kendisine en yakın rakibinden 50 kat daha hızlı görüntü yakalayabilen, dünyanın en hızlı kamerasını geliştirdi.

Kimyasal ve Biyolojik Reaksiyonlara Işık Tutacak 

Işık yerine kullanılan lazer flaşlarına; kimyasal reaksiyonları ve biyolojik süreçleri ortaya çıkaran yenilikçi bir algoritma ekleyen ekip kameranın inanılmaz hızının bu algoritma sayesinde mümkün olduğunu dile getiriyor. Tabi saniyede 5 trilyon görüntü elde eden bu kamera günlük hayatta kullanmak için geliştirilmedi. Ekibin açıklamasına göre kameranın "patlamalar, plazma yanıp sönmeleri, türbülanslı yanma, hayvanlarda beyin aktivitesi ve kimyasal reaksiyonlar" gibi çok hızlı gerçekleşen olaylarda kullanılması bu kimyasal ve biyolojik olayların aydınlatılmasında oldukça faydalı olacak.
Günümüz teknolojisiyle hızlı gerçekleşen olayları görsele dökmek için bu olayların fotoğraflanması ve daha sonra bu fotoğrafların peş peşe eklenerek bir film haline getirilmesi gerektiğini belirten araştırma ekibinin lideri Elias Kristensson bu yöntemle de bazı noktaların tam olarak yakalanamadığını dile getirdi. Kristennson ve ekibinin geliştirdiği kamera sayesinde bu hızlı süreçler kolayca takip edilebilecek ve motorlardaki yanma olaylarından, moleküller arasındaki olaylara kadar pek çok sürecin açıklanması ve üzerinde yeni çalışmalar yapılması mümkün hale gelecek. 
Ekibin açıklamalarına göre iki yıl içinde ilk olarak bilim insanların, araştırmalarda kullanması için, hizmetine sunulacak olan kameranın birkaç yıl içinde dünya genelinde yaygınlaşması planlanıyor. 
Dünyanın en hızlı kamerası tarafından kaydedilen ''ışığın bir kağıdın içinden geçişi''ni aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:
 

https://www.engadget.com/2017/05/03/worlds-fastest-camera-lund-university/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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GreyParrot 2 yıl en beğenilen
Zaman mekana göre faklılık gösterebildiği gibi, canlının yapısındaki algıya göre de fark edebiliyor, biz hep ömrümüzün ne kadar kısa olduğundan yakınırız belki 60-70 yıl bu zaman dünyanın yaşıyla kıyas edildiğinde bir göz kırpmalık zaman deriz, bir de farklı boyutdan bakarsak bizim göz kırptığımız zamanda da kendine göre çok uzun olan süreçler işleyebiliyor, peki zamanı sürekli cizgilere bölsek hangi noktadan, sıklıktan sonra fark oluşmayıp zaman bölünemez duruma gelir.
Zaman mekana göre faklılık gösterebildiği gibi, canlının yapısındaki algıya göre de fark edebiliyor, biz hep ömrümüzün ne kadar kısa olduğundan yakınırız belki ...
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2 Yanıt Yanıtla +5
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Marquis-de-Sade` 2 yıl BatuhanXxX
Bahsettiğiniz veriyi çekmekte işlemekte saklamakta imkansız. O kadar veriyi bir saniyede işleyebilecek işlemci yok o veriyi 1 saniyede depolayabilecek bi bellek yok. Videoda görünen ve dediğim gibi çok düşük çözünürlükte kamera ve renk derinliği az zaten haberde kullanım amacı da yazıyor.
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BatuhanXxX 2 yıl Marquis-de-Sade`
Dünyanın en iyi 'süper bilgisayarları' (Top 500) listesinde Çin yapımı Sunway TaihuLight birinci sıraya oturdu.
Wuxi kentindeki Süper Bilgisayar Merkezi'nde yer alan bilgisayar 93 petaflop hıza sahip, yani saniyede 93 trilyon işlem yapabiliyor.
Kullanıldığı alanların başında ileri üretim, hava durumu tahmini ve büyük veri analizleri bulunuyor.
Onu yapacak Süper bilgisayar var ayrıca kapasiteside. Daha teknik bilgileri yok kameranın. Büyük ihtimalle dediğin gibi düşük çözünürlükte bir donanıma sahiptir. Saniyede 5 Trilyonluk görüntüyü işleyecek süper bilgisayarlar olsa bile onun aktarımı, maliyeti.. Uzun iş.
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hawloo 2 yıl Marquis-de-Sade`
Marquis-de-Sade`
Bahsettiğiniz veriyi çekmekte işlemekte saklamakta imkansız. O kadar veriyi bir saniyede işleyebilecek işlemci yok o veriyi 1 saniyede depolayabilecek bi bellek yok. Videoda görünen ve dediğim gibi çok düşük çözünürlükte kamera ve renk derinliği az zaten haberde kullanım amacı da yazıyor.

Eğer bu kamera ile 1 saniye video kayıt edersek ve günümüzde kullanılan saniyede 24.768 karelik videoya çevrildiğinde toplamda 6.401 yıl boyunca izleyeceğimiz bir video oluşur.
Eğer biz saniyede 24.768 karelik toplamda 1 dakikalık bir video elde etmek istiyorsak 1.486 kareye ihtiyacımız var demektir. 1.486 kareye ihtiyacımız olduğu zaman kameranın 0,0000000002972 saniye boyunca video kayıt etmesi lazım.
Olaya bu şekilde bakınca imkansız olan bir şey görünmüyor. Üstelik bu tarz haberler yeni değil.
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FlyingUnderpants 2 yıl
En hızlı karede 1 saniyede 5 trilyon farklı görüntü oluşmuyordur. Muhtemelen birbirinin aynısı trilyonlarca görüntü elde edilir.
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Marquis-de-Sade` 2 yıl FlyingUnderpants
FlyingUnderpants

En hızlı karede 1 saniyede 5 trilyon farklı görüntü oluşmuyordur. Muhtemelen birbirinin aynısı trilyonlarca görüntü elde edilir.

Her çekilen fotoğrafa tek tek bakarsan zaten aynısı olacaktır ama ışığın hareketi gibi çok hızlı olaylarda 5 trilyon bile az, ışığın saniyede kat ettiği yolu ele alacak olursak.
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kadirirdem 2 yıl
Belli başlı işler için kullanılacaktır.Son kullanıcı görmez.
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NKFPK 2 yıl
Birde o çekilen görüntünün analizi var.
Hangi pc işleyecek onu..
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V4LKyR 2 yıl
TİRİLYAR
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MHEC 2 yıl GreyParrot
Günlük hayata göre kastetmiştim hocam :D
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GreyParrot 2 yıl en beğenilen
Zaman mekana göre faklılık gösterebildiği gibi, canlının yapısındaki algıya göre de fark edebiliyor, biz hep ömrümüzün ne kadar kısa olduğundan yakınırız belki 60-70 yıl bu zaman dünyanın yaşıyla kıyas edildiğinde bir göz kırpmalık zaman deriz, bir de farklı boyutdan bakarsak bizim göz kırptığımız zamanda da kendine göre çok uzun olan süreçler işleyebiliyor, peki zamanı sürekli cizgilere bölsek hangi noktadan, sıklıktan sonra fark oluşmayıp zaman bölünemez duruma gelir.
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Abdülhak Hamit Tarhan 2 yıl GreyParrot
GreyParrot
Zaman mekana göre faklılık gösterebildiği gibi, canlının yapısındaki algıya göre de fark edebiliyor, biz hep ömrümüzün ne kadar kısa olduğundan yakınırız belki 60-70 yıl bu zaman dünyanın yaşıyla kıyas edildiğinde bir göz kırpmalık zaman deriz, bir de farklı boyutdan bakarsak bizim göz kırptığımız zamanda da kendine göre çok uzun olan süreçler işleyebiliyor, peki zamanı sürekli cizgilere bölsek hangi noktadan, sıklıktan sonra fark oluşmayıp zaman bölünemez duruma gelir.

Ne? Anlamadım hocam?
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V4LKyR 2 yıl GreyParrot
Orijinalden alıntı: GreyParrot

Zaman mekana göre faklılık gösterebildiği gibi, canlının yapısındaki algıya göre de fark edebiliyor, biz hep ömrümüzün ne kadar kısa olduğundan yakınırız belki 60-70 yıl bu zaman dünyanın yaşıyla kıyas edildiğinde bir göz kırpmalık zaman deriz, bir de farklı boyutdan bakarsak bizim göz kırptığımız zamanda da kendine göre çok uzun olan süreçler işleyebiliyor, peki zamanı sürekli cizgilere bölsek hangi noktadan, sıklıktan sonra fark oluşmayıp zaman bölünemez duruma gelir.

Bir noktaya kadar iyi gelmişsin. Planck zamanını bir araştır bakalım.
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MHEC 2 yıl
Ona yetecek hafıza kartı daha icat edilmedi ama
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GreyParrot 2 yıl MHEC
Orijinalden alıntı: Ipardon
Ona yetecek hafıza kartı daha icat edilmedi ama

4k çekmiyor, tahminen çok düşük bir çözünürlüğü ve renk derinliği vardır, en olmadı onlarca diskin in bağlı olduğu raidli bir sisteme aktarılır.
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