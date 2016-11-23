Saniyeler içerisinde şarj olan telefonlar sandığınızdan daha yakın

Central Florida Üniversitesi araştırmacıları yeni üretim tekniklerini kullanarak esnek süper-kapasitör üretmeyi ve 30.000 defadan fazla kayıp olmadan şarj etmeyi başardı.

Süper Kapasitörler ile Süper Hızlı Şarj

ACS Nano akademik günlüğünde paylaşılana göre araştırma görevlisi Nitin Choudhary 'nin söylediğine göre eğer mevcut piller bu süper kapasitörlerle değiştirilirse birkaç saniyede şarj edilebilecek ve bir haftadan fazla süre şarj ihtiyacı duymayacak.

Bildiğiniz gibi mevcut pil teknolojisinin belli sıkıntıları var. Uzun şarj süreleri, kayıp olması, kimyasal etkileşim gibi zaman zaman tehlikeli olan sorunlar var.

Yapılan araştırmalar şu anda 2 boyutlu olarak yapılıyor ve grafen gibi materyaller kullanılıyor ancak beklenen sonuçlar oldukça kısıtlı kalıyordu. Haberimize konu olan teknoloji ise daha basit bir sentez sonucu üretiliyor ve 2 boyutlu şekiller kadar boyut sınırlamasına takılmıyor.

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Li-On pillere kıyasla 20 kattan fazla şarj-deşarj döngüsünde kayıpsız olarak gerçekleştirmesi, patlama riskinin çok daha düşük ve kısıtlı olması, çok daha hızlı şarj olması gibi süper kapasitör tabanlı enerji depolama birimlerinin avantajları var.

Araştırmacıların yaptığı açıklamalara göre şu anda pazarlanabilir seviyede değil ancak gelşitirmeye devam edeceklerini ve patent için başvuru sürecinin devam ettiği bildiriliyor.

http://scienmag.com/a-phone-that-charges-in-seconds-ucf-scientists-bring-it-closer-to-reality/