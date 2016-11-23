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Saniyeler içerisinde şarj olan telefonlar sandığınızdan daha yakın

Saniyeler içerisinde şarj olan telefonlara bir adım daha yaklaşıldı.University of Central Florida'daki araştırmacılar esnek süper-kapasitörleri otuz bin defa kapasite kaybı olmadan şarj etmeyi başardı
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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Central Florida Üniversitesi araştırmacıları yeni üretim tekniklerini kullanarak esnek süper-kapasitör üretmeyi ve 30.000 defadan fazla kayıp olmadan şarj etmeyi başardı.

Süper Kapasitörler ile Süper Hızlı Şarj

ACS Nano akademik günlüğünde paylaşılana göre araştırma görevlisi Nitin Choudhary 'nin söylediğine göre eğer mevcut piller bu süper kapasitörlerle değiştirilirse birkaç saniyede şarj edilebilecek ve bir haftadan fazla süre şarj ihtiyacı duymayacak. 
Bildiğiniz gibi mevcut pil teknolojisinin belli sıkıntıları var. Uzun şarj süreleri, kayıp olması, kimyasal etkileşim gibi zaman zaman tehlikeli olan sorunlar var.
Yapılan araştırmalar şu anda 2 boyutlu olarak yapılıyor ve grafen gibi materyaller kullanılıyor ancak beklenen sonuçlar oldukça kısıtlı kalıyordu.  Haberimize konu olan teknoloji ise daha basit bir sentez sonucu üretiliyor ve 2 boyutlu şekiller kadar boyut sınırlamasına takılmıyor. 
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Li-On pillere kıyasla 20 kattan fazla şarj-deşarj döngüsünde kayıpsız olarak gerçekleştirmesi, patlama riskinin çok daha düşük ve kısıtlı olması, çok daha hızlı şarj olması gibi süper kapasitör tabanlı enerji depolama birimlerinin avantajları var.
Araştırmacıların yaptığı açıklamalara göre şu anda pazarlanabilir seviyede değil ancak gelşitirmeye devam edeceklerini ve patent için başvuru sürecinin devam ettiği bildiriliyor.

http://scienmag.com/a-phone-that-charges-in-seconds-ucf-scientists-bring-it-closer-to-reality/ Yorum Yaz
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N. Chomsky 3 yıl en beğenilen

İstisnasız her ay buna benzer haberler çıkıyor. Sonuç olarak halen aynı pilleri kullanıyoruz.
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redoracle 3 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Elektrikli arabalarda,pedeleclerde vs pek çok yerde kullanılabilecek çeşitleri çıksa keşke.
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veleciraptor 3 yıl
Bu yeni pil teknolojileri ile ilgili haberlerden gına geldi valla. Neredeyse 10-15 yıldır "şok, büyük gelişme, sonunda başardılar" gibi pek çok yeni pil teknolojisinin haberini görüyorum ve hepsi geliştirmelerin sürdüğünü ve birkaç yıl içinde piyasaya sürülecek duruma geleceklerini iddia ediyor.
Sonuç? 15 yıldır li-ion pil kullanmaya devam ediyorum ve nedense bu geliştirme çabaları bir türlü bitmiyor.
Bu yeni pil teknolojileri ile ilgili haberlerden gına geldi valla. Neredeyse 10-15 yıldır "şok, büyük gelişme, sonunda başardılar" gibi pek çok yeni pil teknolo...
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Ömürcan 3 yıl
Yapilir ama yaptirmazlar. Cok buyuk rant kaybi yasanir.
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FIRAT_G_ 3 yıl
Bu yeni buluş nu yani? Benim galaxy ice yi şarja takinca 3 saniyede batarya doludur diyor hey yavrum hey
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Osakawa 3 yıl
bu muhtemelen 564658498. cu haber olmalı, artık bıktık bu tür haberlerden. Bence yayınlamayın da bu tür haberleri. Nasıl olsa piyasa telefonlarında/cihazlarında kullanılmıyor. Yaklaşık 5 sene önce yazılmış buna benzer bir haber vardı pil kapasitesi ile ilgili, ne oldu, hiç bişey. Eğer samsung, apple ya da diğer cihaz üreticileri ar-ge alanında bu tür çalışmalar yapıyorsa, o zaman onların haberini yapın, çünkü onlar çalışma yapıyorsa mutlaka 1-2 seneye piyasaya sürülür fakat bu tür; yok üniversiteymiş, yok eski mühendismiş, yok freelance çalışanmış, yok yeni açılan geleceğe bakışı yüksek şirketmiş, bunların hepsi faso fiso oluyor gidiyor, haberden öteye geçemiyor.
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DH Misafiri 3 yıl
herkes ne zaman çıkacak, ne kadara çıkacak, yapamazlar ki gibi saçma sapan şeylerin peşinde bir kişide çalışma prensibini merak edip araştırıp biz niye böyle birşey yapmıyoruz demiyor. çünkü bizim milletimiz vizyonsuz. diplomalı işsiz mezun verir, bir şey üretmez aç kalır ama son model telefon ve batarya onun olmalı. şarjı biraz daha gitse atomu parçalicak sanki .
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dr_mrh 3 yıl
yeni bir teknoloji ile kapasitörler küçültülebilse aslında çok uzak olmayan bir gelecekte pillerin yerlerini kapasitörler alabilir. youtu.be/...
mesela bu videoda adam arabanın aküsünü kapasitörlerle değiştirmiş, kapasitörler akünün 3 de birinden daha az yer kaplıyor, hiç şarj olmadan arabayı 1 ay sonrasında dahi çalıştırabiliyor. Bütün bunları şu an ki mevcut teknoloji ile yapabiliyor
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Stand Alone 3 yıl
Telefonların batarya süreleri rezalet. Milletin 4,000 TL'ye aldığı 7 Plus yoğun kullanımda gün sonunu çıkartmıyor.
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alp1372 3 yıl
tek şarjla 1 hafta gidecek bir pil ve lion pillerden yirmi kat fazla şarj döngüsü. eger bu dogruysa bir araba aldıgımızda günde 2 kere bile şarj yapsak 40 sene yapar pilden önce araba hurdaya ayrılacak demektir. artık çocuklarımıza miras olarak pil bırakabilecegiz. :)
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rakanishu 3 yıl
Sürekli benzer haberler. Süper hızlı ama maliyeti düşünmemişiz, meğer üretilemeyecek kadar yüksekmiş. Cem Yılmaz'ın dediği gibi; Mars'ta su bulunmuş ama kuyu suyuymuş, içilmiyormuş...
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Firaristt 3 yıl rakanishu
Konudaki şu eleştirilere açıklık getireyim. Kuyu suyunu bulduk, onu arıtmak pahalıya geliyordu, ucuza arıtma yöntemi bulundu.
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cinemaker 3 yıl
1-otuz bin defa kapasite kaybı olmadan şarj etmek
2-birkaç saniyede şarj edilebilecek ve bir haftadan fazla süre şarj ihtiyacı duymayacak
3-Li-On pillere kıyasla 20 kattan fazla şarj-deşarj döngüsünde kayıpsız olarak gerçekleştirmesi
böyle bir teknoloji varsa biz en az 100 sene geriden geliyoruz kullanıcının istediği çok değil ki mevcut pil 3 gün gitsin yeter be kardeşim
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rakanishu 3 yıl
Sürekli benzer haberler. Süper hızlı ama maliyeti düşünmemişiz, meğer üretilemeyecek kadar yüksekmiş. Cem Yılmaz'ın dediği gibi; Mars'ta su bulunmuş ama kuyu suyuymu, içilmiyormuş...
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