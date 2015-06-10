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Şarj yeteneği bulunan GoPro odaklı taşıma çantası: Polar Pro

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,7b
1
Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Şarj yeteneği bulunan GoPro odaklı taşıma çantası: Polar Pro
 
Aksiyon kamerası denildiği zaman akıllara gelen ilk çözüm olmayı başaran GoPro modelleri, diğer elektronik ürünler gibi sonsuza kadar çalışmıyor ve belirli bir süre sonra şarj edilmeleri gerekiyor. Bu noktada hazırlanan Polar Pro, hem taşıma hem de enerji ihtiyacı noktasında göre yapıyor.
Şık bir tasarımı bulunan ve bünyesinde GoPro kameralar yanında aksesuarlarını da taşıyabilen Polar Pro, suya ve toza karşı dayanıklı bir yapıda geliyor ve esas farkını 5200 mAh'lık dahili bataryası ile koyuyor. Bu batarya sayesinde GoPro Hero 3, Hero 3+ ve Hero 4 modellerinin bataryalarını sağ köşesinde yer alan istasyon üzerinden yaklaşık 5 defa tam şekilde doldurabilen ürün, tam şarj işlemini yaklaşık 1.5 saat içerisinde gerçekleştirebiliyor ve aynı zamanda USB portuyla akıllı telefon gibi diğer cihazlara da aktif olarak enerji verebiliyor.
33 x 25 x 5 cm boyut ve 425 gram ağırlık değeriyle her zaman taşınabilecek bir alternatif ortaya koyan Polar Pro, 100$ fiyat etiketiyle direkt olarak buradan satın alınabiliyor. Ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
Şarj yeteneği bulunan GoPro odaklı taşıma çantası: Polar Pro
 

http://polarprofilters.com/shop/GoPro-Battery-Storage-Case Yorum Yaz
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