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Saturn, Türkiye pazarına veda ediyor

5 yıl
9,7b
1
237
Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Saturn, Türkiye pazarına veda ediyor

Teknoloji perakende sektöründe bir dev isim daha Türkiye pazarına veda etme hazırlığında.2009 yılında "Büyük oyuncular büyük konuşur, büyük konuşmaya geliyoruz." mottosuyla Türkiye'deki ilk mağazasını açan Alman teknoloji perakende firması Saturn, ülkemize veda etmek için günleri sayıyor.

Ekonomist'in haberine göre 16 ülkede 900'e yakın mağaza ile faaliyetlerde bulunan Saturn, önümüzdeki aylarda 5 mağazasını da iştiraki olduğu Media Saturn Group'un diğer öncü markası Media Markt'a devrederek Türkiye pazarına veda edecek.

2009 yılında Türkiye'deki ilk mağazasını açan Saturn, geçen 4 senelik sürede mağaza sayısını ancak 6'ya yükseltmiş; ilerleyen zamanlarda bir mağazasını da sonra kapatarak 5 mağaza ile faaliyet göstermeye devam etmişti.

Haberi doğrulayan Media-Saturn Türkiye yönetimi, Ekonomist'e yaptığı açıklamadı şunları şöyledi:

"Dinamik organizasyon yapımızı devam ettirmek, şehrin içinde, kalbinde yer almak ve Türkiye'de marka gücü ve tanınırlığı yüksek olan Media Markt'a daha fazla odaklanmak amacı ile Saturn mağazalarımızı Media Markt olarak değiştirme kararı almış bulunuyoruz. Türkiye’de Media Markt’ın artan pazar payı ve marka bilinirliği göz önüne alındığında yılda bizi ziyaret eden 50 milyon müşterimize çoklu kanal stratejimizle de daha da yakın olacağız.

Saturn mağazalarının Media Markt olarak değiştirilmesi sonucu herhangi bir mağaza kapanması ve işten çıkarma operasyonu yaşanmayacaktır. Müşterilerimize Saturn çatısı altında sunmuş olduğumuz tüm hizmetler ve geçmiş dönemde kazanılmış tüm haklar aynı şekilde Media Markt markası ile devam edecektir"


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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
bonjour_matmazel 5 yıl en beğenilen
electro world ün satılması çok kötü oldu bimeksin kazık fiyatlarına hoşgeldiniz haa bide reklam yapmışlar electro worldü almamınızn şerefine %33 indirim yazıyor fiyatları inceledim indirim filan yok hepsi kazıkk
electro world ün satılması çok kötü oldu bimeksin kazık fiyatlarına hoşgeldiniz haa bide reklam yapmışlar electro worldü almamınızn şerefine %33 indirim yazıyo...
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1 Yanıt Yanıtla +76
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meter90 5 yıl
saturn ve medimarkt arasındaki tek fark logo değil mi zaten? sahibi aynı kişi bunların?
ayrıca 2sininde tez zamanda batması dileğiyle .
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Ayrton_SENNA 5 yıl
Bestbuy, EP, EW den sonra Saturn
Rekabet ortamı azalıyor, tüketici için iyi olmayacak.
3 Yanıt Yanıtla +51
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1 Avatar
DH Misafiri 5 yıl
gold bilgisayarda sapıttı iyice ürünlerin ilk fiyatlarını yukarı çekerek sanal indirim yapıyor indirim yaptığı yok aslında örnek note 3 ilk çıktığında indirimsiz fiyatı 2.199 TL iken şuan 2.800 TL ve hesapta % 30 indirimli 1.999 TL
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!!-Origin-!! 5 yıl
Saturn calisaniyim ay sonunda mediaMarkt olacagiz hadi hayirlisi :)
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TwiNChiL 5 yıl
Anlamadigim nokta bu kadar yorum neden yapiliyor? Kapaniyorsa kapansin kime ne
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Mr.Loney 5 yıl TwiNChiL
TwiNChiL
Anlamadigim nokta bu kadar yorum neden yapiliyor? Kapaniyorsa kapansin kime ne

Biz de onu diyoruz işte giderse gider bize ne
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OZKNaln 5 yıl
vatan varken bunlara peynır yemek duser :D
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La Esperanza 5 yıl
demirörendeki dükkanlarından çok memnundum bedavaya saatlerce oyun oynuyorduk, masaj yaptırıyorduk film izliyorduk ne güzel.
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cabriolet1981 5 yıl
Saturn, media markt'ın yan şubesi değil miydi?
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Nuverti 5 yıl
Adamlar 3-4 isimde geliyor hangisi tutarsa onun altında toplanıyorlar..
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HAAltuntas 5 yıl
Saturnler, Mediamarkt olacak değil mi? Mesela taksim ve mecidiyeköydeki. Bir electroworld vardı onu da kaldırdılar civar semtimizden. Kaldık Vatan'a
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Lazpanyol 5 yıl
Üzüldüm
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ulmel 5 yıl
lan bari dükkanı kapatıyoz ayağına , zararına satış diye kampanya yapsanız
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Prens 5 yıl
Elektronikte bu devirde sanal mağaza dışında yeni mağaza açmak çok riskli.

Sanal mağaza mis. Ne kira, ne çalışan derdi var.

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Halkçı2013 5 yıl ulmel
ulaslaslas

lan bari dükkanı kapatıyoz ayağına , zararına satış diye kampanya yapsanız

Hala kapama ayağı diyor
he he kapanıyor
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cp1369 5 yıl
BÖCCÜK >
Teknosaya kaldık

Puroyu asıl biz teknosadan alışveriş yaptıktan sonra teknosa içicek.
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D@rbeli M@tk@p 5 yıl
Teknosa son zamanlarda biraz saçmalar gibi oldu...Mağazaya giriyorsun,müşteri sayısından daha fazla eleman...Nereye gitsen ya arkanda yürüyor,ya da sen birşeye bakarken tepene dikilip yardımcı olayım falan filan diyor...Hatta bir ara bezdim dışarı çıkayım diye,dış kapıya dek arkamdan geldi eleman...İyice gıcık oldum bu işe...[>:]
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