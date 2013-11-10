Saturn, Türkiye pazarına veda ediyor

Teknoloji perakende sektöründe bir dev isim daha Türkiye pazarına veda etme hazırlığında.2009 yılında "Büyük oyuncular büyük konuşur, büyük konuşmaya geliyoruz." mottosuyla Türkiye'deki ilk mağazasını açan Alman teknoloji perakende firması Saturn, ülkemize veda etmek için günleri sayıyor.

Ekonomist'in haberine göre 16 ülkede 900'e yakın mağaza ile faaliyetlerde bulunan Saturn, önümüzdeki aylarda 5 mağazasını da iştiraki olduğu Media Saturn Group'un diğer öncü markası Media Markt'a devrederek Türkiye pazarına veda edecek.

2009 yılında Türkiye'deki ilk mağazasını açan Saturn, geçen 4 senelik sürede mağaza sayısını ancak 6'ya yükseltmiş; ilerleyen zamanlarda bir mağazasını da sonra kapatarak 5 mağaza ile faaliyet göstermeye devam etmişti.

Haberi doğrulayan Media-Saturn Türkiye yönetimi, Ekonomist'e yaptığı açıklamadı şunları şöyledi:

"Dinamik organizasyon yapımızı devam ettirmek, şehrin içinde, kalbinde yer almak ve Türkiye'de marka gücü ve tanınırlığı yüksek olan Media Markt'a daha fazla odaklanmak amacı ile Saturn mağazalarımızı Media Markt olarak değiştirme kararı almış bulunuyoruz. Türkiye’de Media Markt’ın artan pazar payı ve marka bilinirliği göz önüne alındığında yılda bizi ziyaret eden 50 milyon müşterimize çoklu kanal stratejimizle de daha da yakın olacağız. Saturn mağazalarının Media Markt olarak değiştirilmesi sonucu herhangi bir mağaza kapanması ve işten çıkarma operasyonu yaşanmayacaktır. Müşterilerimize Saturn çatısı altında sunmuş olduğumuz tüm hizmetler ve geçmiş dönemde kazanılmış tüm haklar aynı şekilde Media Markt markası ile devam edecektir"

Ekonomist