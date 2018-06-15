Savaş uçaklarının yükünü azaltacak Akıncı İHA’nın özellikleri beli oldu

Uzun uçuş süresi, büyük yük yaşıma kapasitesiyle dikkat çeken Akıncı İHA’nın özellikleri açıklandı. Akıncı İHA, ilk olarak Baykar Makine Genel Müdürü Selçuk Bayraktar’ın geçtiğimiz günlerdeki Twitter paylaşımında görüntülenmişti. Akıncı İHA, savaş uçaklarının bazı görevlerini üstlenecek.

Baykar tarafından geliştirilen Akıncı, 4,5 ton kalkış ağırlığına, 20 metre kanat açıklığına sahip olacak. Çift türbin motorlu tahrikle görev yapacak Akıncı, 900 kilogram harici, 450 kilogram dahili faydalı yük taşıyabilecek. İHA, milli uydular üzerinden kontrol edilebilecek.

Akıncı'da Milli Görüş Hattı ve Uydu Haberleşme Sistemi, Milli Elektronik Destek Podu, Milli AESA (Çok Amaçlı Hava Radarı, Sentetik Açıklıklı Radar, Meteoroloji Radarı) Radarı gibi donanımlar olacak.





Akıncı, başta yerli mühimmatlar olmak üzere çeşitli mühimmat konfigürasyonlarıyla görev yapabilecek. Araç, MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılabilecek. Öngörülen mühimmat konfigürasyonları kapsamında Akıncı aynı anda 2 adet KGK-MK-82, 2 adet Teber-82, 2 adet MAM-L taşıyabilecek.

Görev gereklerine göre 2 adet KGK-MK-82, 2 adet Teber-81, 8 adet MAM-C'yle donatılabilecek Akıncı, ayrıca başka bir konfigürasyonda aynı anda 2'şer adet Teber-81, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ilk milli hava füzelerinden Gökdoğan ile görev yapabilecek.

Akıncı İHA, havadan taarruz gücü ile dikkat çekiyor. Savaş uçaklarının bazı görevlerini üstlenerek görev yükünü azaltacak. Ülkemizde milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatabileceğimiz Akıncı İHA, hava-hava görevlerinde kullanılabilecek. Akıncı İHA, insansız savaş uçağına geçiş için önemli adımlarından birisi olacak. F-35’in ardından insanlı savaş uçaklarının, yerini insansız savaş uçaklarına bırakacağı tahmin ediliyor.

Akıncı İHA’nın test uçuşları 2019 yılında gerçekleştirilecek. 2020 yılında ilk teslimatın yapılması hedefleniyor.

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