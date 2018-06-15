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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Savaş uçaklarının yükünü azaltacak Akıncı İHA’nın özellikleri beli oldu

İnsansız savaş uçağına geçiş için önemli ürünlerden Akıncı İHA'nın özellikleri belli oldu. Akıncı İHA, savaş uçaklarının bazı görevlerini üstlenerek yükünü azaltacak.
11 ay
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Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Uzun uçuş süresi, büyük yük yaşıma kapasitesiyle dikkat çeken Akıncı İHA’nın özellikleri açıklandı. Akıncı İHA, ilk olarak Baykar Makine Genel Müdürü Selçuk Bayraktar’ın geçtiğimiz günlerdeki Twitter paylaşımında görüntülenmişti. Akıncı İHA, savaş uçaklarının bazı görevlerini üstlenecek.

Baykar tarafından geliştirilen Akıncı, 4,5 ton kalkış ağırlığına, 20 metre kanat açıklığına sahip olacak. Çift türbin motorlu tahrikle görev yapacak Akıncı, 900 kilogram harici, 450 kilogram dahili faydalı yük taşıyabilecek. İHA, milli uydular üzerinden kontrol edilebilecek.

Akıncı'da Milli Görüş Hattı ve Uydu Haberleşme Sistemi, Milli Elektronik Destek Podu, Milli AESA (Çok Amaçlı Hava Radarı, Sentetik Açıklıklı Radar, Meteoroloji Radarı) Radarı gibi donanımlar olacak.


Akıncı, başta yerli mühimmatlar olmak üzere çeşitli mühimmat konfigürasyonlarıyla görev yapabilecek. Araç, MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılabilecek. Öngörülen mühimmat konfigürasyonları kapsamında Akıncı aynı anda 2 adet KGK-MK-82, 2 adet Teber-82, 2 adet MAM-L taşıyabilecek.

Görev gereklerine göre 2 adet KGK-MK-82, 2 adet Teber-81, 8 adet MAM-C'yle donatılabilecek Akıncı, ayrıca başka bir konfigürasyonda aynı anda 2'şer adet Teber-81, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ilk milli hava füzelerinden Gökdoğan ile görev yapabilecek.

Akıncı İHA, havadan taarruz gücü ile dikkat çekiyor. Savaş uçaklarının bazı görevlerini üstlenerek görev yükünü azaltacak. Ülkemizde milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatabileceğimiz Akıncı İHA, hava-hava görevlerinde kullanılabilecek. Akıncı İHA, insansız savaş uçağına geçiş için önemli adımlarından birisi olacak. F-35’in ardından insanlı savaş uçaklarının, yerini insansız savaş uçaklarına bırakacağı tahmin ediliyor.

Akıncı İHA’nın test uçuşları 2019 yılında gerçekleştirilecek. 2020 yılında ilk teslimatın yapılması hedefleniyor.



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Sercan.S 11 ay en beğenilen
"hangi parti gelirse gelsin böyle projeler devam etsin"miş Boyle bisey mümkün mü hayir tabikide (teröristlerin 'hedepelilerin' yaninda olanlara oymoy yok kardeşim)
ya devlet başa ya kuzgun leşe
"hangi parti gelirse gelsin böyle projeler devam etsin"miş Boyle bisey mümkün mü hayir tabikide (teröristlerin 'hedepelilerin' yaninda olanlara oymoy yok kardeş...
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2 Yanıt Yanıtla +94
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xabc 11 ay
bir kere de yapılan bir işle gurur duyun, partinizin oyu eksilmez. hayat oydan ve siyasetten ibaret değil. iktidarı devirmek için vatanı devirmek şarttır fikrini terkedin. bak sonunda pkk ile bile işbirliği yaptınız, CB yardımcılığı bile verdiniz hapisteki birine.
bir kere de yapılan bir işle gurur duyun, partinizin oyu eksilmez. hayat oydan ve siyasetten ibaret değil. iktidarı devirmek için vatanı devirmek şarttır fikrin...
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1 Yanıt Yanıtla +41
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GeneralKebabi 11 ay Slaved by makarna
Herhangi bir partiye dahil değilim. İnsanlar "istemezük" falan demedi. Sadece yalan propaganda insanların güvenini zedeledi. Dışarıdan alıp alt sistemlerini değiştirdikten sonra araç tamamen yerli ve milli dersen millet götüyle güler. Medyanın gelişmelerini nasıl haber yaptığına girmiyorum bile. "KORKUT nükleer füzeleri durdurabilir" gibi garip haberler çıkıyor.
Herhangi bir partiye dahil değilim. İnsanlar "istemezük" falan demedi. Sadece yalan propaganda insanların güvenini zedeledi. Dışarıdan alıp alt sistemlerini de...
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2 Yanıt Yanıtla +33
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ÇatlakMerlin 11 ay
Bu projeler belki de şu anda ülkede iyiye giden ender şeylerden. Bunları gördükçe mutlu oluyorum. Demek ki neymiş, istediğimiz zaman yapamayacağımız bir şey yokmuş. Yeter ki istenilsin ve ortaya bir irade koyulsun.
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El Prezidente 11 ay
bu arada soğan ve patatesin kilosu 5 lira
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shrksz 11 ay
Dun görmek nasip oldu.
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DH Misafiri 11 ay
Sayın kardeşim. Safını belli edenden gelen zarar içini kemiren tümörden daha az zarar verir. Memleketinde para eden ne varsa satıp betona gömdüler. Yurtdışından milyar dolar kredi aldılar onu da taşa gömdüler. Şimdi sen bu yorumu yaparken ne üretiyorsun da ödeyeceksin o borcu. Biz devleti kendimizden bağımsız zannediyoruz. Bu devlet sensin, benim. Bunu unutma.
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muammer816 11 ay
o en başta yapılan çok basit görünen ve sadece istihbarat toplamak için geliştirilip kullanılan ihalardan şimdiki alpagulara,akıncılara... çok kısa zamanda ülkemiz için devrim niteliğinde gelişmeler.emeği geçenlerin eline,beynine,yüreğine sağlık.sanırım bu gidişle insansız savaş uçağı, tankı ve zırhlı araçlarını üretebilen ve envanterine eklemeyi başaran ilk dünya ülkelerinden olacağız.gurur duyuyorum bu tarz işlerin yapılmasından.ülkemizde bu ve benzeri üretim işlerinin hangi zorlu şartlarda yapıldığını,üretim yapmak isteyenlerin nasıl engellendiğini yakın tarihimizi iyi öğrenip yorumlayarak çok iyi anlayabiliyorum. sırf bu yüzden bile bu tarz işlerin değeri benim gözümde çok çok kıymetli.bütün mandacılara,himayecilere ve istemezükçülere karşı yaşasın TÜRKİYE CUMHURİYETİ
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dobrasam 11 ay
Bayraktar yani damat spor 😂
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dobrasam 11 ay
Pkk ile oslo da siz yaptınız iş birliği unuttun heralde, davullu zurnalı terörist karşılamanın hesabını verin öncelikle siz
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Tensi 11 ay
Her yorumu da devlet dusmanligi olarak goren cahil zihniyet kin kusmus yine. Iktidara karsi olmakla devlet dusmanligi ayni sey olmus ulkede. E, peki apo itine sayin diyen, sehide kelle diyen, fetoye salya sumuk aglayanlar ne? Onlar da en buyuk vatan haini benim gozumde. Bu adamlari da vatana ihanetten asmak lazim o zaman.
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burçak 11 ay
Umarım gelecekte saçma sapan ıdeolojik ve hastalıklı tutumdan dolayı. Selçuk Bayraktar, Erdoğan'ın damadı diye engellenmez. Nuri Demirağ'ın başına gelenler bunun başına gelmez. Bu ekipte iş var. Bu ekip rahat bırakılır ve desteklenirse bu adamlar 10-20 yıl içinde İNSANSIZ JET YAPARLAR. Belki siyasete girecek ama sırf bu yüzden Erdoğan'ın iyi bir alternatifi olmadığı için bu dönemde kalmasını istiyorum. Erdoğan'da umarım şu beton işini bırakır da teknoloji alanına yatırım yapar. (Sanırım bu alana dönecek. Bugün 5 büyük endüstri ve teknoloji merkezi kurarak üretime ağırlık vereceğini açıkladı).
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javaprof 11 ay
bu selçuk bayraktar çok övülmeye başladı bu kadar öne çıkartmayın bir mühendisin şımartılmaması lazım inşalalh başarılarına devam eder siyasete bulaşmaz.
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