Facebook'un iletişimden sorumlu yöneticisi görevinden ayrıldı

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Bu yıl mart ayında ortaya çıkan Cambridge Analytica skandalının ardından Facebook şirket içi soruşturma başlatsa da henüz skandalla bağlantılı olarak gerçekleştirilen işten çıkarmalar basına yansımış değil. Şirketin operasyonlarından sorumlu yöneticisi Sheryl Sandberg geçtiğimiz ay bu konu hakkında konuşmuş ve işten çıkarılan kişilere, çıkarmanın skandalla ilgili olup olmadığını söylemediklerini dile getirmişti. Şirketin en üst yönetim kadrosunda bulunan Elliot Schrage ise bugün görevinden ayrılarak skandalın şirket içinde de ciddi çatışmalara neden olduğunu gözler önüne serdi.





10 yıldır Facebook'ta çalışıyordu

10 yılı aşkın bir süredir Facebook'ta politika ve iletişimden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapan Elliot Schrage, görevinden ayrıldığını Facebook çalışanlarına gönderdiği bir mektupla duyurdu. İşten ayrılma konusunda Mark Zuckerberg ve Sheryl Sandberg ile bir süredir tartıştığını dile getiren Elliot Schrage, artık hayatında yeni bir bölüme geçmesini gerektiğini ve ayrılık kararının arkasında bu değişiklik ihtiyacının yattığını dile getirdi.





2008 yılında Google'daki 8 yıllık görevini bırakıp Facebook'ta çalışmaya başlayan Schrage, paylaştığı mektubunda Cambridge Analytica skandalına değinmese de 57 yaşındaki yönetici skandalın ortaya çıkmasından sonra en çok konuşulan isimlerden biri olmuştu. Başta Cambridge Analytica skandalı olmak üzere son zamanlarda Facebook hakkında çıkan haberler ve insanların Facebook hakkındaki düşünceleri Schrage'in görev alanına giriyordu. 10 yıllık başarılı çalışma sürecinin ardından görevinden ayrılmış olması Schrage'in skandalı iyi yönetemediği ve skandalın kurbanı olduğu şeklinde yorumlanıyor.

https://variety.com/2018/digital/news/facebook-elliot-schrage-departure-1202846683/