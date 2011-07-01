Savaşın cephesi genişliyor; Samsung, Apple'a İngiltere'den de dava açtı

Gün geçmesin ki yurtdışından Samsung ile Apple arasında dava haberi gelmesin. Apple'ın, iPhone ve iPad gibi ürünlerinin Samsung tarafından kopyaladığını öne sürerek açtığı davalar fitili ateşlemeye yetmiş; her iki firma da birbirine patent savaşı başlatmıştı.





Yine kısa bir süre önce Samsung, Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun (ITC) karşısına çıkarak patentlerinin çiğnendiğini ileri sürmüş; Apple'ın ABD'ye iPhone, iPad, iPod ithalatının durdurulması yönünde faaliyete geçilmesi konusunda talepte bulunmuştu.



Amerika, Tokyo, Almanya ve Kore'nin ardından Samsung, İngiltere cephesinden de Apple'a dava açtı. Samsung'un iddia ettiği gerekçeler aynı. iPhone, iPad ve iPod'un, Samsung'un patentlerini çiğnemesi... Samsung ile Apple arasında yaşanan dava furyasının ne zaman sonlanacağı büyük bir merak konusu. Belki bir gün el sıkışıp orta yol bulurlar, kim bilir?

