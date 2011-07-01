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Savaşın cephesi genişliyor; Samsung, Apple'a İngiltere'den de dava açtı

7 yıl
12,3b
1
61
Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Gün geçmesin ki yurtdışından Samsung ile Apple arasında dava haberi gelmesin. Apple'ın, iPhone ve iPad gibi ürünlerinin Samsung tarafından kopyaladığını öne sürerek açtığı davalar fitili ateşlemeye yetmiş; her iki firma da birbirine patent savaşı başlatmıştı.

Yine kısa bir süre önce Samsung, Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun (ITC) karşısına çıkarak patentlerinin çiğnendiğini ileri sürmüş; Apple'ın ABD'ye iPhone, iPad, iPod ithalatının durdurulması yönünde faaliyete geçilmesi konusunda talepte bulunmuştu.
Amerika, Tokyo, Almanya ve Kore'nin ardından Samsung, İngiltere cephesinden de Apple'a dava açtı. Samsung'un iddia ettiği gerekçeler aynı. iPhone, iPad ve iPod'un, Samsung'un patentlerini çiğnemesi... Samsung ile Apple arasında yaşanan dava furyasının ne zaman sonlanacağı büyük bir merak konusu. Belki bir gün el sıkışıp orta yol bulurlar, kim bilir?

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MeT06. 7 yıl en beğenilen
düşünen_adam
iyot_eksikliğiben bu samsungu seviyorum hiç olmazsa milleti sömürmüyor :) apple insanları kanını kurutmak için herşeyden para alıyor radio özelliği bilerek konmuyor flash vs... yok ölsün gebersinn bu applee :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
evt radyo özelliği yok çünkü apple her ürünün sorunsuz olmasını istiyor şimdi iphone 4 e radyo koysalar ne olucak radyonun çekmediği yerlerde cizirti sesi gelicek bide hoparlöre verirsen sesi o cizirti sesinin iphonedan gelmesi hoş olmuyucak

abi yok valla radyodan gelen ses cızırtı yapacakmış sonra ıphone dan verince hoş olmayacakmış. Size apple büyü yapmış büyü programı var içinde onu açınca böyle oluyorlar işte. Yazık yani. Sana bak ne dicem 50 bin euro yu veriyosun mercedes alıyosun sonra onda da var radyo bazen köye gidince çekmiyo söyleyelim mercedes e kaldırsın radyoyu hiç hoş olmuyor o arabada böle cızırtı.
düşünen_adamiyot_eksikliğiben bu samsungu seviyorum hiç olmazsa milleti sömürmüyor :) apple insanları kanını kurutmak için herşeyden ...
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2 Yanıt Yanıtla +14
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Lestat lion 7 yıl
Ben birbirlerine dava açmadılar demedim htc tasarım olarak farklı bir çizgiden gidiyor dedim o kadar. kaldı ki appleın açtığı her davada haklı olduğunu mu sanıyorsun sen. Ben uyumuyorum ama belli ki sende okumayı bilmiyorsun anlaşılan.
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DH Misafiri 7 yıl
HTC'mi :).Apple HTC'yede dava açtı farkında değilsin.Hatta Motorola Xoom'a bile açtı davayı sen uyuyosun.Kısacası
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akcanon 7 yıl
Lan bunlarda iyice saçmaladılar he çocuk oyununa döndü.Mokunu çıkardılar işin
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engurlu 7 yıl
Apple in samsung a eli mahkum..Bundan sonraki donaniminin %75 ini samsung tan karşılayacakmış apple..Samsung bi desteğini çekerse bak sen apple in haline..
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Sigismund 7 yıl
Samsung alır beyler
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MeT06. 7 yıl
HiPoKondRiyaK_07
rabbitweed sabahin o saatinde yazmaya kalkarsam olacagi buydu zaten
.klavyede el surcmesi yani normal bi durum ama bunu firsat bilip saldiriya gecilmis hemen.donanimhaber camiasindan baska bir davranista beklenemezdi zaten. Ama soylemem gerek aramizda sair arkadaslar da varmis.,lutfedip buralara gelmisler,yazdiklarimizi hem okuyorlar hemde elestiriyorlar,lutfen turkcemizi oz ve yalin kullanalim da onlara layik olalim.onlarda buralarda harcanmasinlar
[font=Trebuchet MS]senin klavye fazla sürçmüş.bizim anlatmak istediğimiz dinime küfreden müslüman olsa.bu arada şairlikle ne alaka şair demek şiir yazan demek burada şiir yazan birisini görmedim.millete edebiyat dersi vereceğim diye bu hallere düşersiniz işte.sonra gecenin bu saati dersin
donanımhaber camiasını beğenmiyorsan girmezsin zorla gir diyen yok.

arkadaş şair derken bana laf attı galiba. Şairlikle alakası yok arkadaşım bunun o bir atasözü ;)
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cssbaycelebi 7 yıl
apple samsunga göre çok küçük bir firma ama adı var işte.
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séquestre 7 yıl
Yeter artık biraz sakin olun yahu..
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MeT06. 7 yıl
Chuckly
HiPoKondRiyaK_07
rabbitweed savasin cephesi genislermi alla alaskina.turkceyi duzgun kullanamiyorsunuz! savasin cehresi degisiyor yada sinirlari genisliyor olmaliydi
Tdk burada beyler
Cumleye buyuk harfle baslamayan adam,alaskina yazan adam,Türkçenin t sini buyuk yazmayan adam gelmis bize Türkçe dersi vermeye çalişiyor

Aynen arkadaşım bir de ders vermeye kalkıyor. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.
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Denorath 7 yıl
Apple bir tasarım firmasıdır arkadaşlar; tasarlar, ürettirir, satar. Sonuçta hepsinden daha fazla kazanır. Taş atıp da elini yoran bir firma değil yani. Ayrıca Samsung sadece yapması gerekeni yapıyor bu davalarla. Apple parça siparişlerini diğer firmalara kaydırmaya başlarsa (yılda 8 milyar dolar bildiğim kadarıyla) buda Samsung'un işine gelebilecek birşey değil diye düşünüyorum.
1 Yanıt Yanıtla
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Lestat lion 7 yıl Denorath
Denorath

Apple bir tasarım firmasıdır arkadaşlar; tasarlar, ürettirir, satar. Sonuçta hepsinden daha fazla kazanır. Taş atıp da elini yoran bir firma değil yani. Ayrıca Samsung sadece yapması gerekeni yapıyor bu davalarla. Apple parça siparişlerini diğer firmalara kaydırmaya başlarsa (yılda 8 milyar dolar bildiğim kadarıyla) buda Samsung'un işine gelebilecek birşey değil diye düşünüyorum.

tamam da appledaki bir tasarımcı samsungdaki bir mühendisten daha az paraya çalışmaz ki. Hepsini geçtim ordan burdan donanım aladığın sürece üretilen cihazın maliyeti artar; çünkü üretici firmada karını koyucak elbette o parçaya. samsungun ucuza iphone 4ten donanımsal olarak kat ve kat üstün bir cihaz çıkarmasının sebeplerinden birisi de bu
Savaşı kim kazanır bilmem ama iki şirketin piyasa değerlerine bakarsak samsung bariz önde
samsung 133,780.5 milyon dolar gelir açıklarken apple 65,225.0 milyon dolar açıklamış. Haa karları birbirine yakın. Samsung 13,668.7 milyon dolar kar etmiş geçen sene applesa 14,013.0 milyon
money.cnn.com/...
money.cnn.com/...
Apple fason üretim yapan bir firmai. Parçalarını da diğer firmalara yaptırıyor. Bu bilinen bir gerçek. Son zamanlarda parça siperişlerini diğer firmalara doğru kaydırdığı da biliniyor. Mesela nand flash bellek üretimini toshibaya ramlerini de başka bir firmaya yaptıracağını bir yerden okumuştum. Ama ortada şöyle bir sorun var Anlaştığı bu firmaların üretim kapasitesi samsung yarısı bile etmiyor -ki samsung üretim bandında galaxy s den çok iphone ve ipade yer veriyordu.
Bir diğer sorunsa bu firmaların üretim kalitesi samsung kadar iyi olucak mı? Aksi takdirde iphone ve ipadde ciddi bir kalite düşüşüyle karşılaşabiliriz. (Ha apple gene satar apple tarikatının sevgili müritleri sağ olsun) Ama bu kalite düşüşünü Appleın istemiyeceği açık. Diğer yandan Samsungun da bu yağlı müşteriyi kaçırmak istemiyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bi süre sonra baktılar nakavt olan yok el sıkışıcaklardır.
Fakat apple, bu kenar mahalle dedikoducu karıları gibi ona buna çamur atmaktan vazgeçmediği ve adil bir reakbet ortamını desteklemek yerine bu tür yollardan çirkefleşmeyi tercih edip sömürü imparatorluğu kurmaya çalıştığı için marka değeri olarak gözümde iyice ucuzlaştı be bayağılaştı. Yaptıklarını ticaret ahlakının yanından bile geçiremiyorum.
saygılarımla
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yirthan 7 yıl
apple samsung kadar elektronik devi bir firmanın tırnağı olamaz
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MeT06. 7 yıl
@Rusty
bunu dalga geçme amaçlı mı söyledin yoksa ? Kinaye mi yaptın ?
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rabbitweed 7 yıl
savasin cephesi genislermi alla alaskina.turkceyi duzgun kullanamiyorsunuz!
savasin cehresi degisiyor yada sinirlari genisliyor olmaliydi
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Rusty 7 yıl

MeT06.

@Rusty

bunu dalga geçme amaçlı mı söyledin yoksa ? Kinaye mi yaptın ?

Dalga geçmedim mercedes in işi genelde bayanlar üzerinde güç gösterisi olduğu için ben pek köylerde mercedes görmem.
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