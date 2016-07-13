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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Savunma sanayiinden 1.9 milyar dolarlık yurt dışı satış geliri

Savunma sanayiindeki gelişmeler, Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltıyor. Geride kalan dönemde ithalat %21 gerilerken, 1,929 milyar dolarlık yurt dışı satış geliri elde edildi.
2 yıl
19,7b
1
67
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Savunma sanayiinden 1.9 milyar dolarlık yurt dışı satış geliri
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Savunma ve havacılık sanayilerinde sunulan yeni teknolojiler, Türkiye’nin dışa bağımlılığının azaltılmasında büyük rol oynamaya başladı. Yıllardır süren çalışmalar, 2015 yılında ithalatın ciddi anlamda azalmasına zemin hazırladı.

2012 yılında Türkiye savunma ve havacılıkta 1 Milyar 409 milyon dolar ithalat gerçekleştirmişti. Aynı rakam 2013’te 1 Milyar 327 milyon dolar, 2014’te ise 1 Milyar 351 milyon dolar olmuştu. Geçen yıl ise ithalat 1 Milyar 67 milyon dolara geriledi. Bu da bir önceki yıla kıyasla %21’lik bir düşüş anlamına geliyor. Geçtiğimiz yılki rakamın 511 milyon doları Avrupa’dan, 410 milyon doları ABD’den, 146 milyon doları da diğer ülkelerden gerçekleşmiş.

7,686 Milyar Dolarlık Yeni Sipariş

Yerli savunma sanayiinde 2015 yılında ise ciro 4 Milyar 908 Milyon Dolar olarak gerçekleşmiş. Bu rakamda yurt dışı satış gelirlerinin oranı ise 1 milyar 929 milyon Dolar seviyesinde. Geriye kalan rakam ise yurt içinde gerçekleşen alımları ifade ediyor.

Bunun yanı sıra 2015 yılında yerli savunma sanayiinin aldığı toplam sipariş miktarı ise 7 milyar 686 milyon Dolar seviyesine ulaşmış durumda. Bu siparişlerin bir kısmı 2016 bir kısmı ise sonraki yıllarda karşılanmış olacak.

30 Binden Fazla Kişi İstihdam Ediliyor

Savunma sanayii Türkiye’de son dönemde istihdama da büyük katkı sağlıyor. Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçıları Derneği (SASAD)’nin resmi rakamlarına göre Türkiye’de bu alanda toplam 31 bin 375 kişi çalışıyor. Sektörde çalışan mühendis sayısı ise 10 bin 660 seviyesine ulaşmış. Sektörün sadece ARGE için ayırdığı para ise 2015’te 904 milyon folar olarak gerçekleşmiş ve her geçen yıl artarak devam ediyor.

50 Tır Fındık, 1,5 Kilo Uçak Parçası Etmiyor

Konuya ilişkin olarak Bursa’nın otomobildeki tecrübesini savunma sanayiine aktarabileceğini dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, “50 tır fındık, 1.5 kilo uçak parçası etmiyor” sözleri ile aslında olayı açık bir şekilde özetlemiş.

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçıları Derneği (SASAD) üyeleri arasında Aselsan, Havelsan, FNSS, Alp Havacılık, Makina ve Kimya Endüstrisi, NETAŞ, Nurol Makina, Mercedes-Benz Türk, Roketsan, TAI, TÜBİTAK-BİLGEM, TÜBİTAK-SAGE, TÜBİTAK-MAM gibi önemli isimler yer alıyor.

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patapon_00 2 yıl en beğenilen
ulen geliyor da bizemi geliyor. mültecilere geliyor o gelir
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black_flood 2 yıl
Hep Üretiyoruz hep kazanıyoruz o yüzdende HEP HERŞEYİ TERSTEN GÖRÜYORUZ e nerede bu kazançlar acaba ??? bir günde şu kazanıyoruz diyenler tersten görseler de ne hale geleceklerini görebilsek. ben nesıl ki tarım kısmındaki yalanları biliyorsam diğer alanlardaki yalanları da çok iyi biliyorum. daha somunun bile hammaddesini dışarıdan alıp sadece işleyen bir devletin nesine inanayım siz söyleyin. CASPER Türk markası ve bilgisayar üretiyor ama neden hepsi yurt dışı malı türkiyede işlemcisi ram' i ana kartı üretilemiyor fabrikalarımız yok. neden bu kadar güçlüyüz kendi yerli fabrika üretimi hava savunma sistemimiz yok neden NATO' nun poposunu yalayıp avaks dileniyoruz ??? yazılım ve yönetimi bile bize ait değil. artık bir fasulye tanesi bile elde edemeyecek duruma gelmişiz halen biz büyüğüz naraları büyük olan tarafınız sadece kaba kısımlarınız geri yalan.
Hep Üretiyoruz hep kazanıyoruz o yüzdende HEP HERŞEYİ TERSTEN GÖRÜYORUZ e nerede bu kazançlar acaba ??? bir günde şu kazanıyoruz diyenler tersten görseler de n...
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GreyParrot 2 yıl
Her haberin altına yazmaktan gına geldi, sanki baştakiler savunma sanayi geliştirmeyi dün gece akıl etti bu araçları geliştirdi bu gün satmaya başladılar, eğer bugün bu projeler hedefe ulaşmayı başardıysa eskiden yapılmaya başlanan yatırımların emeklerin meyvelerini alıyoruz anlamına gelir, bugün için övünmek istiyorsak arge'ye daha çok yatırım yapmamız lazım ki 2030 yılına gelindiğinde bugün konuşulunca övünelim, baştakileri saygıyla analım.
Her haberin altına yazmaktan gına geldi, sanki baştakiler savunma sanayi geliştirmeyi dün gece akıl etti bu araçları geliştirdi bu gün satmaya başladılar, eğer...
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Rindaman 2 yıl
Sevindirici haber...

Keşke bizim ülkemiz her türlü araç üretse, teknoloji üretse!!
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durmanow 2 yıl
Bi saray edememiş peh
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flowerhorn 2 yıl
adamlar bi pokemon go yapıyor 10 milyar dolar para kırıyor .
Bizimkiler hala geriden gelmeye devam etsinler
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superchargerAgea 2 yıl
O kadar suriyeliyi bakmak kolay değil tabi
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Grasyas01 2 yıl
acaba bu arkadaşı bloklasam girdiği haberleri görürmüyüm?
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transverse 2 yıl
Goren duyanda teknoloji ihtac ediyoruz sanacak. Lisans uretimleri montajla sat, olay bu ? Bugun ulkedeki en buyuk sektor otomotiv sektoru peki bize mi ait ?
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black_flood 2 yıl transverse
trapspeed

Goren duyanda teknoloji ihtac ediyoruz sanacak. Lisans uretimleri montajla sat, olay bu ? Bugun ulkedeki en buyuk sektor otomotiv sektoru peki bize mi ait ?

niye bize ait olsun ki ?? bu ülke kendi haline üretime geçmeyecek zaten hiç bir zaman çünkü işçiliği ve işçi payını Devlet denen MAFYA kendisi yapıyor zannederek % 75 pay istiyor o yüzdende asla biz kendimiz bir şeyler yapamayacağız. devlet işçilik işçi payını % 5' lere düşürsün tüm dünya ülkeleri direk bizim ülkemizde iş yapmak fabrika kurmak isteyecek buna emin olabilirsiniz Dünyanın neredeyse yarısına eşit mesafe uzaklıktayız bu nedenle nakliye masrafları da bir hayli düşük oluyor. buradan bir RUSYA bileti 7000 tl kişi başı 7000 tl lik masrafı mümkün mü ? taş patlasın 3000 tl lik yakıt yaksın tek gidiş geri kalan koltuklardan alınan ücretler % 100 kazanç.
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tuago 2 yıl
P3rF3cT55
tuago
ozkn_sŞimdi arkadaşlar bu tip haberler akkoyunları elde tutmak için ayarlanmış en tazesinden yeni mahsül otlardan ibarettir. Topu topu 300 milyon dolarlık tasarruf yarın bir uçak siparişi verirsin Gitti milyar dolar. Her köşeye sıkıştıklarında milli fragmanlar devreye giriyor. Olay bu kadar basit. Esada meydan okudu. 3 milyon mülteci harabeye dönmüş bir suriye Büyük ihtimal bölünecek bir suriye ve gözünüz aydın nur topu gibi bir pkk devleti bizi bekliyor. Rusyaya meydan okudu. Çiftçiyi ve turizm sektörünü felç etti. Mısır dedi müslüman kardeşler dedi rabia dedi. Şimdi darbeci sisiye gel barışalım diyor. İsrail dedi katilsin dedi plajdaki çocuklar dedi. Sonra da ben bunları israile değil moderatöre söyledim dedi Filistin dedi namusum dedi mavi marmara mücahitleri dedi. Şimdi giderken bana mı sordunuz lan diyor âdeta. Kaçak saray ayda 21 milyon para harcasın. Saraydaki soytarının bütçesi yıllık 712 milyona çıkartılsın. Bunların önemi yok 350 milyon dolar tasarruf var vay anasını. Kurban olduğum allah bize bu soytarının ne mal olduğunu gözümüzün içine sokarak gösteriyor ama biz taze yeşilliklerden beslenmeye devam ediyoruz maalesef.
Yukarıdaki yazıda alenen Cumhurbaşkanına hakaret ve iftira ediliyor. Buradan suç duyurusunda bulunuyorum. Bir daha ki sefere düşüncelerini hakaret sığlığına düşmeden yazmayı öğrenirsin böylece belki.
Sen o kadar yazılanlar arasından onu çekip aldıysan ne diyeyim sana.

Herkesin saçmalama zırvalama hakkı vardır, kimse buna bir şey demez fakat işin içine hakaret ve iftira girerse bu bir suçtur ve bunu yapmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Ayrıca bunu birde kamu görevlisine karşı yapıyorsa kendisi kaşınmış demektir.
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tolgatelli 2 yıl
kral aegon
ilkerinanç 50 tır fındık 1.5 kilo uçak hede hödö.eh o zaman bu mantıkla bide buna bakalım biz.
yalnız dünyadaki tüm mal varlıklarına 50 trilyon dolar diyorlar baya abartmışlar 62 milyardır o

dünyada basılı olan pamuktan yapılmış gerçek dolar miktarı 800milyar dolar.
gerisi sadece sayı.
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Fakirdepocu 2 yıl
Ya su Casper a ve vestel e laf atanlari anlamiyorum.

Telefonda en fazla kar eden apple firmasina bakalim

Ekrani kendisimi uretiyor?
Gpu sunu kendisimi uretiyor?
Cpu sunun tamamini kendisimi uretiyor?
Bataryayi kendisimi uretiyor?
Kameralardaki lensi kendisimi uretiyor?
Ses chip ini kendisimi uretiyor?
802.11 ac wifi teknolojisini kendisimi uretti?
Bluetooth 4.1 kendilerine mi ait?

Hepsinin cevabi hayir. Hepsini ordan burdan alip kendi ulkesinin disinda cin de vietnam da yada baska bir ulkede birlestiriyor. Onlarin ki yerli mal oluyor bizimki olmuyor neden ? Evet icindekilerinin cogunu ulkemizde uretsek cok iyi olurdu ama onu uretecek muhendis zekamiz yok. Zaten ureten 3-4 firma var onun disinda ureten yok. Onemli olan o parcalari nasil bir sekilde birlestirecegin. Ortaya ne tur bir cihaz cikacagi.

3 bin tl yatirip iphone alip sadece facebook twitterda gezinip masaya telefonunu koyan tipler gelmis casper a laf atiyor. Yazik.
1 Yanıt Yanıtla +6
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black_flood 2 yıl Fakirdepocu
Şakirt Papa

Ya su Casper a ve vestel e laf atanlari anlamiyorum.

Telefonda en fazla kar eden apple firmasina bakalim

Ekrani kendisimi uretiyor?
Gpu sunu kendisimi uretiyor?
Cpu sunun tamamini kendisimi uretiyor?
Bataryayi kendisimi uretiyor?
Kameralardaki lensi kendisimi uretiyor?
Ses chip ini kendisimi uretiyor?
802.11 ac wifi teknolojisini kendisimi uretti?
Bluetooth 4.1 kendilerine mi ait?

Hepsinin cevabi hayir. Hepsini ordan burdan alip kendi ulkesinin disinda cin de vietnam da yada baska bir ulkede birlestiriyor. Onlarin ki yerli mal oluyor bizimki olmuyor neden ? Evet icindekilerinin cogunu ulkemizde uretsek cok iyi olurdu ama onu uretecek muhendis zekamiz yok. Zaten ureten 3-4 firma var onun disinda ureten yok. Onemli olan o parcalari nasil bir sekilde birlestirecegin. Ortaya ne tur bir cihaz cikacagi.

3 bin tl yatirip iphone alip sadece facebook twitterda gezinip masaya telefonunu koyan tipler gelmis casper a laf atiyor. Yazik.


o zaman % 100 YERLİ MALI denmeyecek o denmezse laf söyleyen olmaz APPLE firması % 100 AMERİKAN malı diye bir iddiada bulunuyor mu ?? hayır bu durumda daha fazla ses yapmayacaksın arkadaşım bir senin dediğine bak birde Apple firmasının.
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Jacques Reverdi 2 yıl
Burası donanımhaber mi yoksa TSK'nın resmi internet sitesi mi? Reklam falan mı alınıyor yani nedir?
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black_flood 2 yıl Jacques Reverdi
Jacques Reverdi

Burası donanımhaber mi yoksa TSK'nın resmi internet sitesi mi? Reklam falan mı alınıyor yani nedir?

Reklam yok Ümmetim Ümmetiniz olarak hizmetinizdeyim sayfası. yalnız ümmet dikkatli olsun kazara zıt bir haber yapar yayınlarsa işte o zaman toz bulutu olmak zorunda kalır.
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