Savunma sanayiinden 1.9 milyar dolarlık yurt dışı satış geliri

2012 yılında Türkiye savunma ve havacılıkta 1 Milyar 409 milyon dolar ithalat gerçekleştirmişti. Aynı rakam 2013’te 1 Milyar 327 milyon dolar, 2014’te ise 1 Milyar 351 milyon dolar olmuştu. Geçen yıl ise ithalat 1 Milyar 67 milyon dolara geriledi. Bu da bir önceki yıla kıyasla %21’lik bir düşüş anlamına geliyor. Geçtiğimiz yılki rakamın 511 milyon doları Avrupa’dan, 410 milyon doları ABD’den, 146 milyon doları da diğer ülkelerden gerçekleşmiş.
7,686 Milyar Dolarlık Yeni Sipariş
Yerli savunma sanayiinde 2015 yılında ise ciro 4 Milyar 908 Milyon Dolar olarak gerçekleşmiş. Bu rakamda yurt dışı satış gelirlerinin oranı ise 1 milyar 929 milyon Dolar seviyesinde. Geriye kalan rakam ise yurt içinde gerçekleşen alımları ifade ediyor.
Bunun yanı sıra 2015 yılında yerli savunma sanayiinin aldığı toplam sipariş miktarı ise 7 milyar 686 milyon Dolar seviyesine ulaşmış durumda. Bu siparişlerin bir kısmı 2016 bir kısmı ise sonraki yıllarda karşılanmış olacak.
30 Binden Fazla Kişi İstihdam Ediliyor
Savunma sanayii Türkiye’de son dönemde istihdama da büyük katkı sağlıyor. Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçıları Derneği (SASAD)’nin resmi rakamlarına göre Türkiye’de bu alanda toplam 31 bin 375 kişi çalışıyor. Sektörde çalışan mühendis sayısı ise 10 bin 660 seviyesine ulaşmış. Sektörün sadece ARGE için ayırdığı para ise 2015’te 904 milyon folar olarak gerçekleşmiş ve her geçen yıl artarak devam ediyor.
50 Tır Fındık, 1,5 Kilo Uçak Parçası Etmiyor
Konuya ilişkin olarak Bursa’nın otomobildeki tecrübesini savunma sanayiine aktarabileceğini dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, “50 tır fındık, 1.5 kilo uçak parçası etmiyor” sözleri ile aslında olayı açık bir şekilde özetlemiş.
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Keşke bizim ülkemiz her türlü araç üretse, teknoloji üretse!!
Bizimkiler hala geriden gelmeye devam etsinler
niye bize ait olsun ki ?? bu ülke kendi haline üretime geçmeyecek zaten hiç bir zaman çünkü işçiliği ve işçi payını Devlet denen MAFYA kendisi yapıyor zannederek % 75 pay istiyor o yüzdende asla biz kendimiz bir şeyler yapamayacağız. devlet işçilik işçi payını % 5' lere düşürsün tüm dünya ülkeleri direk bizim ülkemizde iş yapmak fabrika kurmak isteyecek buna emin olabilirsiniz Dünyanın neredeyse yarısına eşit mesafe uzaklıktayız bu nedenle nakliye masrafları da bir hayli düşük oluyor. buradan bir RUSYA bileti 7000 tl kişi başı 7000 tl lik masrafı mümkün mü ? taş patlasın 3000 tl lik yakıt yaksın tek gidiş geri kalan koltuklardan alınan ücretler % 100 kazanç.
Herkesin saçmalama zırvalama hakkı vardır, kimse buna bir şey demez fakat işin içine hakaret ve iftira girerse bu bir suçtur ve bunu yapmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Ayrıca bunu birde kamu görevlisine karşı yapıyorsa kendisi kaşınmış demektir.
dünyada basılı olan pamuktan yapılmış gerçek dolar miktarı 800milyar dolar.
gerisi sadece sayı.
Telefonda en fazla kar eden apple firmasina bakalim
Ekrani kendisimi uretiyor?
Gpu sunu kendisimi uretiyor?
Cpu sunun tamamini kendisimi uretiyor?
Bataryayi kendisimi uretiyor?
Kameralardaki lensi kendisimi uretiyor?
Ses chip ini kendisimi uretiyor?
802.11 ac wifi teknolojisini kendisimi uretti?
Bluetooth 4.1 kendilerine mi ait?
Hepsinin cevabi hayir. Hepsini ordan burdan alip kendi ulkesinin disinda cin de vietnam da yada baska bir ulkede birlestiriyor. Onlarin ki yerli mal oluyor bizimki olmuyor neden ? Evet icindekilerinin cogunu ulkemizde uretsek cok iyi olurdu ama onu uretecek muhendis zekamiz yok. Zaten ureten 3-4 firma var onun disinda ureten yok. Onemli olan o parcalari nasil bir sekilde birlestirecegin. Ortaya ne tur bir cihaz cikacagi.
3 bin tl yatirip iphone alip sadece facebook twitterda gezinip masaya telefonunu koyan tipler gelmis casper a laf atiyor. Yazik.
o zaman % 100 YERLİ MALI denmeyecek o denmezse laf söyleyen olmaz APPLE firması % 100 AMERİKAN malı diye bir iddiada bulunuyor mu ?? hayır bu durumda daha fazla ses yapmayacaksın arkadaşım bir senin dediğine bak birde Apple firmasının.
Reklam yok Ümmetim Ümmetiniz olarak hizmetinizdeyim sayfası. yalnız ümmet dikkatli olsun kazara zıt bir haber yapar yayınlarsa işte o zaman toz bulutu olmak zorunda kalır.
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