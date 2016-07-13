Savunma sanayiinden 1.9 milyar dolarlık yurt dışı satış geliri

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Savunma ve havacılık sanayilerinde sunulan yeni teknolojiler, Türkiye’nin dışa bağımlılığının azaltılmasında büyük rol oynamaya başladı. Yıllardır süren çalışmalar, 2015 yılında ithalatın ciddi anlamda azalmasına zemin hazırladı.

2012 yılında Türkiye savunma ve havacılıkta 1 Milyar 409 milyon dolar ithalat gerçekleştirmişti. Aynı rakam 2013’te 1 Milyar 327 milyon dolar, 2014’te ise 1 Milyar 351 milyon dolar olmuştu. Geçen yıl ise ithalat 1 Milyar 67 milyon dolara geriledi. Bu da bir önceki yıla kıyasla %21’lik bir düşüş anlamına geliyor. Geçtiğimiz yılki rakamın 511 milyon doları Avrupa’dan, 410 milyon doları ABD’den, 146 milyon doları da diğer ülkelerden gerçekleşmiş.

7,686 Milyar Dolarlık Yeni Sipariş

Yerli savunma sanayiinde 2015 yılında ise ciro 4 Milyar 908 Milyon Dolar olarak gerçekleşmiş. Bu rakamda yurt dışı satış gelirlerinin oranı ise 1 milyar 929 milyon Dolar seviyesinde. Geriye kalan rakam ise yurt içinde gerçekleşen alımları ifade ediyor.

Bunun yanı sıra 2015 yılında yerli savunma sanayiinin aldığı toplam sipariş miktarı ise 7 milyar 686 milyon Dolar seviyesine ulaşmış durumda. Bu siparişlerin bir kısmı 2016 bir kısmı ise sonraki yıllarda karşılanmış olacak.

30 Binden Fazla Kişi İstihdam Ediliyor

Savunma sanayii Türkiye’de son dönemde istihdama da büyük katkı sağlıyor. Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçıları Derneği (SASAD)’nin resmi rakamlarına göre Türkiye’de bu alanda toplam 31 bin 375 kişi çalışıyor. Sektörde çalışan mühendis sayısı ise 10 bin 660 seviyesine ulaşmış. Sektörün sadece ARGE için ayırdığı para ise 2015’te 904 milyon folar olarak gerçekleşmiş ve her geçen yıl artarak devam ediyor.

50 Tır Fındık, 1,5 Kilo Uçak Parçası Etmiyor

Konuya ilişkin olarak Bursa’nın otomobildeki tecrübesini savunma sanayiine aktarabileceğini dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, “50 tır fındık, 1.5 kilo uçak parçası etmiyor” sözleri ile aslında olayı açık bir şekilde özetlemiş.

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçıları Derneği (SASAD) üyeleri arasında Aselsan, Havelsan, FNSS, Alp Havacılık, Makina ve Kimya Endüstrisi, NETAŞ, Nurol Makina, Mercedes-Benz Türk, Roketsan, TAI, TÜBİTAK-BİLGEM, TÜBİTAK-SAGE, TÜBİTAK-MAM gibi önemli isimler yer alıyor.