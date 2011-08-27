Schmidt : Google TV gelecek yıl başında İngiltere dahil tüm Avrupa'ya gelecek

İnternet televizyonları son dönemde ilgi gören ve yükselmeye başlayan yeni trendlerden. Ülkemizde Samsung Smart TV serisi ile başı çeken internet televizyonları ABD'de ise gömülü işletim sistemi olmayan televizyonlara yönelik olarak set üstü kutu şeklinde evlerde yaygın olarak kullanılıyor. Apple'ın kendi adını taşıyan set üstü kutusu Apple TV'yi duyurmasının ardından Google'da üretim ortaklarının Google TV ürünleri ile piyasaya girmişti.





Kendi içinde işletim sistemine sahip olan set üstü kutular internete bağlanarak firmanın sunmuş olduğu çevrimiçi içeriklere erişebiliyor. Apple TV bir süredir bazı Avrupa pazarlarında satılmaya başlanmıştı. Google'da gelecek yıl başında Avrupa pazarına giriş yapmak istiyor.





Edinburgh Uluslararası Televizyon Festivaline konuk olan Google yönetim kurulu başkanı Eric Schmidt önemli açıklamalarda bulundu.





Google TV ürünlerinin gelecek yıl başında Avrupa pazarına gireceğini duyuran Schmidt akıllı telefonların internette yaptığı devrimi Google TV ile televizyon alanında yapmak istediklerini belirtti.





Schmidt İngiliz televizyon yayınlarını düzenleyicilerinin bir karabasan gibi internet televizyonlarının gelişmesini kısıtladığından yakındı ve içerik işletmelerinin dünya çapında rekabet edebilmesi için daha fazla özgürlüğe ihtiyacı olduğunu savundu. İngiliz televizyon endüstrisini işaret ederek daha büyük olmak için Google'ın ortaklığa açık olduğunu açıkladı.





Google'ın YouTube hakkındaki fikri hak ihlali davalarına da değinen Schmidt herhangi bir şikayet sonucunda 4 saat içerisinde söz konusu içeriği sildiklerini ve milyonlarca içeriğin olduğu bir platformda bu sürenin çok başarılı olduğunu vurguladı.





Schmidt ayrıca İngiltere'de YouTube'dan içerik yayınlama hakkında öğrencilere bilinç aşılamak için Ulusal Film ve Televizyon Okulu ile işbirliği anlaşması imzaladıklarını duyurdu.