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Schmidt : Google TV gelecek yıl başında İngiltere dahil tüm Avrupa'ya gelecek

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternet televizyonları son dönemde ilgi gören ve yükselmeye başlayan yeni trendlerden. Ülkemizde Samsung Smart TV serisi ile başı çeken internet televizyonları ABD'de ise gömülü işletim sistemi olmayan televizyonlara yönelik olarak set üstü kutu şeklinde evlerde yaygın olarak kullanılıyor. Apple'ın kendi adını taşıyan set üstü kutusu Apple TV'yi duyurmasının ardından Google'da üretim ortaklarının Google TV ürünleri ile piyasaya girmişti.

Kendi içinde işletim sistemine sahip olan set üstü kutular internete bağlanarak firmanın sunmuş olduğu çevrimiçi içeriklere erişebiliyor. Apple TV bir süredir bazı Avrupa pazarlarında satılmaya başlanmıştı. Google'da gelecek yıl başında Avrupa pazarına giriş yapmak istiyor.

Edinburgh Uluslararası Televizyon Festivaline konuk olan Google yönetim kurulu başkanı Eric Schmidt önemli açıklamalarda bulundu.

Google TV ürünlerinin gelecek yıl başında Avrupa pazarına gireceğini duyuran Schmidt akıllı telefonların internette yaptığı devrimi Google TV ile televizyon alanında yapmak istediklerini belirtti.

Schmidt İngiliz televizyon yayınlarını düzenleyicilerinin bir karabasan gibi internet televizyonlarının gelişmesini kısıtladığından yakındı ve içerik işletmelerinin dünya çapında rekabet edebilmesi için daha fazla özgürlüğe ihtiyacı olduğunu savundu. İngiliz televizyon endüstrisini işaret ederek daha büyük olmak için Google'ın ortaklığa açık olduğunu açıkladı.

Google'ın YouTube hakkındaki fikri hak ihlali davalarına da değinen Schmidt herhangi bir şikayet sonucunda 4 saat içerisinde söz konusu içeriği sildiklerini ve milyonlarca içeriğin olduğu bir platformda bu sürenin çok başarılı olduğunu vurguladı.

Schmidt ayrıca İngiltere'de YouTube'dan içerik yayınlama hakkında öğrencilere bilinç aşılamak için Ulusal Film ve Televizyon Okulu ile işbirliği anlaşması imzaladıklarını duyurdu.

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teramit 8 yıl
Rainbow6
apple tv gibi buda kiriliyomu acaba google tv yide kendi degilde diger firmalara urettirdi bi ara oldukca pahaliydi sony falan hala cok pahali ama logitechin makinasi alinabilir wifi ufak bi klavyeyle geliyo eger yazilim jailbrake gibi bisiyle serbest kaliyosa alinabilir tabi

herşeyin korsan dimi orjinal alsan elin kopar, çok pahalı falan dersin en pahalı telefonu alırsın yazılımını kırmaya çalışırsın ,sonra kendi ülkende yazılım gelişmeyincede "ya bizden de şu çıkmıyor bu çıkmıyor" dersin.................
bu noktalı kısmı arkadaşlar doldursun..
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umutarslan.com 8 yıl
tv değilde internet satsa daha iyi olur.amerikada bazı yerlere veriyodu inşallah gelişir.
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Rainbow6 8 yıl
apple tv gibi buda kiriliyomu acaba google tv yide kendi degilde diger firmalara urettirdi bi ara oldukca pahaliydi sony falan hala cok pahali ama logitechin makinasi alinabilir wifi ufak bi klavyeyle geliyo eger yazilim jailbrake gibi bisiyle serbest kaliyosa alinabilir tabi
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furkant1 8 yıl
Aslında Türkiye'de şöyle sürekli teknoloji hakkında yayın yapan bi kanal olsa süper olur. Bütün gün izlerim :)
Mesela DHD TV olabilir. DHD duy beni.!! :)
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Kodperest 8 yıl furkant1
furkant1

Aslında Türkiye'de şöyle sürekli teknoloji hakkında yayın yapan bi kanal olsa süper olur. Bütün gün izlerim :)
Mesela DHD TV olabilir. DHD duy beni.!! :)


eskiden teknoloji tv vardı oturup izlerdim beğendiğim programlarda olurdu ama günümüz dizi türkiyesinde bu tip kanallar tutunamıyor ne yazıkki
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Dehşetengiz 8 yıl
Google da boş durmadı
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