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Sea of Thieves 10 günde 2 milyon kullanıcı sayısına ulaştı

Korsan takımları kurarak birbirinden heyecanlı maceralara atıldığınız Microsoft’un Sea of Thieves oyunu rekora koşuyor. Oyun 10 günde 2 milyondan fazla satıldı.
1 yıl
2,4b
1
8
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yılın en iddialı yapımları arasında yer alan Microsoft’un Sea of Thieves oyunu beklentileri fazlasıyla karşılıyor. Yapım hem Windows 10 tarafında hem de Xbox One tarafında en hızlı satılan oyun oldu.

Sea of Thieves ne kadar sattı?

Oyuncuların korsan gemilerinde takım olarak çeşitli görevler yaptıkları Sea of Thieves büyük ilgi görüyor. Satışa çıktığı ilk günlerde 1 milyon barajını aşarak yapımcılarını sevindiren oyun 10 gün sonunda 2 milyon rakamını da aştı. Bu artış oyun yayınlarına da büyük bir etki yaptı.

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Satışa sunulduğundan bu yana Sea of Thieves maceralarını 100 binden fazla oyuncunun takipçilerine yayınladığı ve toplamda 10 milyon saat izlendiği ifade ediliyor. Ayrıca Xbox Live platformuna da 100 bin yeni üyenin katıldığının da altı çiziliyor.

Oyunun geliştiricisi Rare bu kadar büyük popülerliği beklemediği için içerik konusunda bazı eksiklikler yaşanıyor. Buna rağmen stüdyo oyuncuları hayal kırıklığına uğratmamak için büyük çaba sarf ediyor. Önümüzdeki haftalarda bu sıkıntılar da giderilmiş olacak.

 

https://www.tweaktown.com/news/61361/microsoft-announce-sea-thieves-hits-2-million-players/index.html Yorum Yaz
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Turin Turambar. 1 yıl
Playstation da kaç satm... Ahh pardon
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jedi39 1 yıl en beğenilen
100 lira falan olsa yine bi derece fakat 230 lira kabul edilebilir değil.
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furandor 1 yıl
Inceleme puanları cok düşük ve icerik olarak çok kısıtlı bir oyunun 2 milyon satmasi cok garip.
Bütün suç biz oyuncularda sanırım.
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1982-utkan 1 yıl
Canlı yayınlarda pubg yi geçti
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QuexSeeL 1 yıl
Gamepass sistemine aylık 30 Lira abonelikle bu oyuna da erişim var (xbox üzerinden pc de gamepass yok), Bir çok kişi bu şekilde oynuyor olabilir fakat oyun benim olmalı diyenler, oyunlara deli para kişiler satın almışlardır illaki.
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TheNewAtilla 1 yıl QuexSeeL
Pcde de var ama sadece play anywhere oyunları dahil.
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jedi39 1 yıl en beğenilen
100 lira falan olsa yine bi derece fakat 230 lira kabul edilebilir değil.
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Turin Turambar. 1 yıl
Playstation da kaç satm... Ahh pardon
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a_y_k_u_t 1 yıl
230 liraya bu oyunu alan var mı?
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Haplo 1 yıl a_y_k_u_t
a_y_k_u_t
230 liraya bu oyunu alan var mı?

Bir zenginler, bir de yayıncılar alabiliyor. Geçen bir yayıncıya sordum, "pahalı değil mi?" diye; o da "pahalı" ama "takipçilerimden para topladım, o şekilde aldım" demişti.
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