Sea of Thieves 10 günde 2 milyon kullanıcı sayısına ulaştı

Yılın en iddialı yapımları arasında yer alan Microsoft’un Sea of Thieves oyunu beklentileri fazlasıyla karşılıyor. Yapım hem Windows 10 tarafında hem de Xbox One tarafında en hızlı satılan oyun oldu.

Sea of Thieves ne kadar sattı?

Oyuncuların korsan gemilerinde takım olarak çeşitli görevler yaptıkları Sea of Thieves büyük ilgi görüyor. Satışa çıktığı ilk günlerde 1 milyon barajını aşarak yapımcılarını sevindiren oyun 10 gün sonunda 2 milyon rakamını da aştı. Bu artış oyun yayınlarına da büyük bir etki yaptı.

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Satışa sunulduğundan bu yana Sea of Thieves maceralarını 100 binden fazla oyuncunun takipçilerine yayınladığı ve toplamda 10 milyon saat izlendiği ifade ediliyor. Ayrıca Xbox Live platformuna da 100 bin yeni üyenin katıldığının da altı çiziliyor.

Oyunun geliştiricisi Rare bu kadar büyük popülerliği beklemediği için içerik konusunda bazı eksiklikler yaşanıyor. Buna rağmen stüdyo oyuncuları hayal kırıklığına uğratmamak için büyük çaba sarf ediyor. Önümüzdeki haftalarda bu sıkıntılar da giderilmiş olacak.