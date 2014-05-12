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Seagate'den yeni bir kablosuz depolama çözümü

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Seagate'den yeni bir kablosuz depolama çözümü

Son dönemde kablosuz olarak depolama imkanı sunan çözümler giderek daha fazla ilgi görmeye başlıyor. Seagate de Samsung Wireless adındaki yeni kablosuz depolama çözümünü lanse etti.

1.5TB boyutunda hard diske sahip olan cihaz 802.11b/g/n standardı üzerinden kendi WiFi ağını oluşturabiliyor veya USB 3.0 ve USB 2.0 portları ile kablolu olarak veri transferi yapabiliyor. Kablolu veri transferi esnasında mobil cihazlar şarj edilebiliyor. 

Ürün ayrıca kablosuz olarak diğer ağlara bağlanıyor ve istemci cihazlara internet erişimi sağlayabiliyor. Ürünün kendisini şarj etmek için ise AC güç adaptörü sunuluyor. Samsung Wireless ürünü için Android cihazlarına yönelik olarak bir yönetim uygulaması da mevcut.

Samsung Wireless ürünü 179$ fiyat etiketi ile satışa sunmuş durumda ve ilerleyen aylarda global olarak dağıtıma başlayacak. 

Bilindiği gibi Samsung'un mekanik disk bölümünü Seagate 2011 yılında satın almıştı. Ancak bazı ülkelerde otoritelerden onay alınamadığı için bölüm halen Samsung markası altında çalışıyor ve bu bölümden çıkan ürünler de Samsung markası taşıyor. 

http://www.pcworld.com/article/2153540/seagate-announces-the-samsung-wireless-mobile-streaming-device-huh.html Yorum Yaz
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s.holmes 5 yıl
eğer bu fiyat doğru olursa yani gerçekten bu fiyat üzerinden satışa sunarlarsa kesinlikle alınabilir bir cihaz...
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Gece772 5 yıl
Alıp denemek gerekkk
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Enclosure 5 yıl
Zamanında dubaiden 500gb seagate in wifi modelini almıştım. 1,5 yıl yattı kullanamadım. Nedeni ipad mkv desteklemiyor. Androide geçtim uçuşlarda yanıma hdd mi alıyorum (10 saat pil ömrü var) telefonumdan g2 (film izleyerek 6 pil ömrü var) seyahatlerimde film izliyorum. Apple ürünü kullanıyorsanız gereksiz, ne office dosyalarını destekliyor ne de mkv yi. Fakat windows 8 ya da android işletim sistemli olan tablet ya da telefon kullanıyorsanız alınabilecek bir ürün. Laptop ya da desktop için çok gerekli değil diye düşünüyorum.
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Kraspan 5 yıl
Özellikler güzel ve fiyat da gayet uygun hardisk fiyatlarına bakıldığında anlaşılır zaten.
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orhanyıldız 5 yıl
.
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MxFxOx 5 yıl
ac desteklemesi gerekirdi.1080p videolarda takılmaya neden olur.ancak android uygulamasında videoyu önceden stream eden özellik var. kötü tarafı alt yazı desteği yok :D
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Guest-334F3CF19 5 yıl
Fiyatı da makul geldi bana
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