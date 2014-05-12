Seagate'den yeni bir kablosuz depolama çözümü





Son dönemde kablosuz olarak depolama imkanı sunan çözümler giderek daha fazla ilgi görmeye başlıyor. Seagate de Samsung Wireless adındaki yeni kablosuz depolama çözümünü lanse etti.





1.5TB boyutunda hard diske sahip olan cihaz 802.11b/g/n standardı üzerinden kendi WiFi ağını oluşturabiliyor veya USB 3.0 ve USB 2.0 portları ile kablolu olarak veri transferi yapabiliyor. Kablolu veri transferi esnasında mobil cihazlar şarj edilebiliyor.





Ürün ayrıca kablosuz olarak diğer ağlara bağlanıyor ve istemci cihazlara internet erişimi sağlayabiliyor. Ürünün kendisini şarj etmek için ise AC güç adaptörü sunuluyor. Samsung Wireless ürünü için Android cihazlarına yönelik olarak bir yönetim uygulaması da mevcut.





Samsung Wireless ürünü 179$ fiyat etiketi ile satışa sunmuş durumda ve ilerleyen aylarda global olarak dağıtıma başlayacak.





Bilindiği gibi Samsung'un mekanik disk bölümünü Seagate 2011 yılında satın almıştı. Ancak bazı ülkelerde otoritelerden onay alınamadığı için bölüm halen Samsung markası altında çalışıyor ve bu bölümden çıkan ürünler de Samsung markası taşıyor.

http://www.pcworld.com/article/2153540/seagate-announces-the-samsung-wireless-mobile-streaming-device-huh.html