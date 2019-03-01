Seat'ın ilk elektrikli otomobil konsepti Seat el-Born tanıtıldı: 420 km sürüş menzili

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Cenevre’de görücüye çıkaracağı ilk elektrikli otomobil konseptinin teaser görselini dün paylaşan Seat, hemen ardından Seat el-Born adını verdiği konseptin tasarımını ve bazı teknik detaylarını da ortaya döktü. İşte 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilenecek elektrikli Seat el-Born konsepti:

Volkswagen Grubu’nun MEB elektrikli araç platformunu kullanarak Volkswagen ID hatchback modelinin platform ikizi olacak Seat el-Born konsepti genel yapısı itibariyle de kuzenine fazlasıyla benziyor. Almanya’daki Zwickau fabrikasında üretim bandına çıkacak aracın 2020 yılının ortasında Seat bayilerinde yerini alması bekleniyor.

47 dakikada yaklaşık 350 km menzil

5 kapılı MPV benzeri gövdesinin altında 204 beygirlik elektrik motoru bulunduran elektrikli Seat el-Born konseptinin 0-100 km/s hızlanması 7.5 saniye sürüyor. Arkadan itişli aracın tabanına düz bir biçimde yerleştirilen 62 kWh’lık batarya paketi de WLTP ölçümlerine göre 420 km sürüş menzili sağlıyor. Seat’ın iddiasına göre 100 kW DC şarj desteğine sahip bataryaların 0’dan %80 doluma ulaşması yalnızca 47 dakika sürüyor. İspanyol üreticinin daha düşük batarya ve motor seçenekleri de sunması bekleniyor.

Seviye 2 otonom sürüş ve daha fazlası Seat el-Born konseptinde

Elektrikli Seat el-Born konseptinde aerodinamik verimliliği arttıran türbin şeklinde 20 inçlik jantlar bulunuyor. Ayrıca sürüş menziline 60 km civarında katkı sağlayan özel ısı pompasına sahip “gelişmiş ısı yönetim sistemi”yle de özellikle daha soğuk bölgelerde yaşayan tüketiciye daha verimli bir kullanım sunuluyor. MEB platformu sayesinde uzun bir aks mesafesi sunan aracın kabini de üretime oldukça yakın görünüyor. Elektrikli Seat el-Born konseptinin konsolunda 10 inç bilgi-eğlence ekranı ve araçla ilgili pek çok bilginin yer aldığı dijital gösterge paneli dikkat çekiyor. Diğer kısımların oldukça minimalist tasarlandığı görülüyor.

Seviye 2 otonom sürüş özelliğine sahip olacak elektrikli Seat el-Born konseptinde akıllı park asistanının da dahil olduğu pek çok sürüş asistan sisteminin standart olarak sunulması bekleniyor. Seat el-Born konsepti Cenevre’deki fuarın hemen öncesinde Volkswagen Group Night adlı etkinlikte gösterilecek.

https://www.seat-mediacenter.com/newspage/allnews/modelrange/2019/SEAT-el-Born-plugged-into-electric-mobility.html