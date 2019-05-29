Seat, otomobillerini İspanya'nın en güçlü bilgisayarıyla tasarlıyor

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Volkswagen Grubu’nun çatısı altında faaliyet gösteren Seat, yeni modellerini tasarlarken aerodinamiye büyük önem veriyor. Öyle ki, şirket bu süreçte MareNostrum 4 isimli İspanya’nın en güçlü süper bilgisayarını kullanıyor.

Avrupa'nın en güçlü yedinci süper bilgisayarı

40 bin kişisel bilgisayarın gücüne sahip olduğu söylenen süper bilgisayar, Katalonya Politeknik Üniversitesi’ndeki kullanılmayan 180 metrekarelik bir odada kurulu. Avrupa’nın en güçlü yedinci süper bilgisayarı olduğu söylenen MareNostrum 4’ün 165 bin 888 işlemcisi bulunuyor. 6 bin 912 çip ve 13.7 petaflop (saniyede 13.7 katrilyon) işlem gücüne sahip olan süper bilgisayarın toplam ağırlığı 78 ton olarak ölçülüyor.

Seat mühendisleri, söz konusu bilgisayarı aerodinamik analizler yapmak ve bu sayede hava sürtünme katsayısını düşürmek için kullanıyor. Normal şartlarda aylar sürecek analizlerin MareNostrum 4 ile birkaç saatte tamamlanabildiği belirtiliyor. Seat’ın araç tasarlamak için kullandığı süper bilgisayar ayrıca insan kalbinin çalışma şeklinden iklim değişikliğine kadar pek çok konu hakkında analiz yapmak için de kullanılıyor.

Simülasyon ile gerçeklik arasındaki boşluğu daraltıyor

Seat aerodinamik mühendisi Maria Garcia-Navas, rüzgar tüneliyle çalışmanın son derece maliyetli olduğunu ve kilden yapılan modellerin bu işlem sırasında bozulduğunu belirtiyor. Süper bilgisayar sayesinde daha fazla parametre görme şansı elde ettiklerini belirten Navas, “havanın hareket eden jantın içerisindeki davranışını bile görebiliyoruz. Bu da simulasyon ile gerçeklik arasındaki boşluğun büyük ölçüde kapanmasını sağlıyor” açıklamasında bulundu.

Söz konusu süper bilgisayarın bir sonraki jenerasyonu olacak MareNostrum 5’in de geliştirme aşamasında olduğu belirtildi. Bu bilgisayarın şimdikinden 20 kat daha hızlı olacağı da verilen bilgiler arasında.