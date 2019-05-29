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Seat, otomobillerini İspanya'nın en güçlü bilgisayarıyla tasarlıyor

Seat'ın aerodinamik analizler yapmak için kullandığı makine saniyede 13,7 katrilyon işlem gücüne sahip. MareNostrum 4 adı verilen 78 tonluk makine, Avrupa'nın en güçlü yedinci süper bilgisayarı.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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1
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Seat, otomobillerini İspanya'nın en güçlü bilgisayarıyla tasarlıyor
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Volkswagen Grubu’nun çatısı altında faaliyet gösteren Seat, yeni modellerini tasarlarken aerodinamiye büyük önem veriyor. Öyle ki, şirket bu süreçte MareNostrum 4 isimli İspanya’nın en güçlü süper bilgisayarını kullanıyor.

Avrupa'nın en güçlü yedinci süper bilgisayarı 

40 bin kişisel bilgisayarın gücüne sahip olduğu söylenen süper bilgisayar, Katalonya Politeknik Üniversitesi’ndeki kullanılmayan 180 metrekarelik bir odada kurulu. Avrupa’nın en güçlü yedinci süper bilgisayarı olduğu söylenen MareNostrum 4’ün 165 bin 888 işlemcisi bulunuyor. 6 bin 912 çip ve 13.7 petaflop (saniyede 13.7 katrilyon) işlem gücüne sahip olan süper bilgisayarın toplam ağırlığı 78 ton olarak ölçülüyor.

Seat mühendisleri, söz konusu bilgisayarı aerodinamik analizler yapmak ve bu sayede hava sürtünme katsayısını düşürmek için kullanıyor. Normal şartlarda aylar sürecek analizlerin MareNostrum 4 ile birkaç saatte tamamlanabildiği belirtiliyor. Seat’ın araç tasarlamak için kullandığı süper bilgisayar ayrıca insan kalbinin çalışma şeklinden iklim değişikliğine kadar pek çok konu hakkında analiz yapmak için de kullanılıyor.

Simülasyon ile gerçeklik arasındaki boşluğu daraltıyor 

Seat aerodinamik mühendisi Maria Garcia-Navas, rüzgar tüneliyle çalışmanın son derece maliyetli olduğunu ve kilden yapılan modellerin bu işlem sırasında bozulduğunu belirtiyor. Süper bilgisayar sayesinde daha fazla parametre görme şansı elde ettiklerini belirten Navas, “havanın hareket eden jantın içerisindeki davranışını bile görebiliyoruz. Bu da simulasyon ile gerçeklik arasındaki boşluğun büyük ölçüde kapanmasını sağlıyor” açıklamasında bulundu.

Söz konusu süper bilgisayarın bir sonraki jenerasyonu olacak MareNostrum 5’in de geliştirme aşamasında olduğu belirtildi. Bu bilgisayarın şimdikinden 20 kat daha hızlı olacağı da verilen bilgiler arasında.


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shockwave23 1 hf. en beğenilen
Bilgisayar süper ama arabaları çöp
1 Yanıt Yanıtla +26
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MS4343 1 hf. Tugrul_512bit
Seat'a mı binecekler? Hiç sanmıyorum
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elcas 5 gün
sanna bilgisayar allacammm !!!
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vicing 5 gün yeni yorumcu
Su konuyu acin arkadaslar ben acinca surekli kapatiyorlar
İkinci elde avukattan ilanlarina sikca rastlar oldum. Avukatlar isi geregi tum dolandiriciliklari cok iyi biliyorlar. Dolayisiyla meslegini kotuye kullananlar olabilir mi?
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Blitz. 5 gün

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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korayesque 5 gün
Sonuçta çakal arabası. O kadar hesaba kitaba ne gerek var ki?
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DH Misafiri 1 hf.
Golf fanlari basti burayi, kasmayin bu kadar
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IceRulez 1 hf.
Volvo dese anlarımda seat ne yav.
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Rapid Step 1 hf.
seat mı çöp ? fiyat performans olarak en mantıklı araçları üretiyor.
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insanikamil 1 hf.
seat çöp bir araba değil
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MyWorldLife 1 hf.
Yahu Bilgisayarın ne önemi var ?
Bütün Otomobil Endüstrisi Catia ve NX yazılımlarını kullanıyor nerdeyse

BMW de Catia kullanıyor Honda da.
Mercedes de NX kullanıyor.
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MO. 5 gün MyWorldLife
Adam fluentten belki aerodinamik analiz yapiyor 1 milyar mesh atiyor bunu bir saatte cozmek var bir de bir günde
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ykaya1983 1 hf.
Madem böyle her şeyin testini yapabiliyorsa boşuna araçları niye pert ediyorlar?Çarpışma testlerini,geyik testini,yakıt testini ...vs vs hepsini bunda yapsınlar.
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