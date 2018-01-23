Sektörün ilk 512GB kapasiteli microSD kartı satışa çıkıyor

Teknoloji geliştikçe ve imkanlar daha iyi hale geldikçe kullanıcı tarafında depolama ihtiyaçları da artmaya başladı. Yüksek çözünürlükte video kayıtları, çift kamera fotoğrafları, oyunlar, uygulamalar derken bugün akıllı telefonlarda 32GB kapasite bile yetersiz bulunuyor. Üreticiler de ihtiyaca göre depolama ürünleri geliştiriyor.

En yüksek kapasite

Integral Memory tarafından yapılan duyuruya göre dünyanın ilk 512GB kapasiteli microSD kartı gelecek ay itibariyle satışa sunulacak. Bu alanda 128GB, 256GB, 400GB derken artık 512GB seviyelerini de görmüş olduk.

UHS-I U1 standardını barındıran hafıza kartı veri transfer hızlarında 80MB/s seviyelerine kadar çıkıyor. Video Speed Class 10 (V10) standardı ile de çok hızlı video dosyalarını transfer edebiliyor.

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Firma pek çok Android telefon ve tablet ile yeni hafıza kartını test etmiş. Zaten günümüzde akıllı telefonların önemli bir kısmı 2TB seviyesine kadar hafıza kartını destekliyor. Bu bakımdan uyumluluk sorunu olmayacaktır. Ayrıca veri transfer hızları da akıcı deneyim için oldukça yeterli. Ne var ki firma daha çok Full HD video çözünürlüğü üzerinde duruyor. Bu bakımdan 4K video aktarımlarında performans düşebilir.

Henüz yeni hafıza kartı için bir fiyat açıklanmadı ancak 400GB kapasiteli microSD kartı 250$ civarında piyasaya sürülmüştü. Bu bakımdan 300$ üzeri fiyatlar şaşırtıcı olmayacaktır.