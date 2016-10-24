Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Instagram'a canlı yayın özelliği geliyor

Yayınlanan son ekran görüntüleri ve video ile Instagram'ın bir süredir üzerinde çalıştığı canlı yayın özelliği nihayet ortaya çıktı. Böylelikle kullanıcılar artık tek tıkla anında yayın yapabilecekler
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
1,9b
1
15
sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Instagram'a canlı yayın özelliği geliyor
 
Kısa süre önce trol ve spam yorumları engellemek için "yorumlara kapat"özelliğini hayata geçiren, resmi Windows 10 uygulamasını yayınlayan ve son olarak Hikayeler özelliğini Keşfet ekranına taşıyan Instagram, bu kez mobil kullanıcılar arasında her geçen gün daha popüler hale gelen canlı yayın pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor.
Rusya merkezli T Journal web sitesinde yer alan habere göre Instagram’ın bir süredir Rusya’daki kullanıcılarla test ettiği canlı yayın özelliği yayınlanan ekran görüntüleri ve video ile gün yüzüne çıktı. Buna göre dileyen kullanıcılar artık -kameralarını aktifleştirdikten sonra- "Go Insta!" butonuna tıklayarak Instagram üzerinde anında canlı yayın gerçekleştirebilecekler.
Üstelik ana akış ekranındaki Hikayeler alanına eklenen "Live" simgesi ile arkadaşlarınızın canlı yayınlarını takip edebilecek ve Keşfet ekranından ise dünya çapındaki popüler yayınlara ulaşabileceksiniz. Instagram'ın potansiyel kullanıcılar için daha cazip hale gelmesini amaçlayan canlı yayın özelliğinin ne zaman hayata geçirileceği bilinmiyor ancak kullanıcılar şimdiden bu yeniliğin sosyal ağın yapısını ve ruhunu bozabileceği görüşündeler.

https://tjournal.ru/36115-polzovatel-nashyol-v-instagrame-priznaki-testirovaniya-vstroennogo-servisa-pryamih-translyacii Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
BekirTemel 3 yıl
takipçi kasmak isteyen şeylere ortam doğacak desnize fotodan fazlası burada gel vatandaş gel.
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kirk Lee 3 yıl en beğenilen
Instagramı instagram yapan fotoğraf odaklı ve sade olmasıydı. Fotoğraf dışında ekledikleri her özellik uygulamadan soğutmaktan başka bir işe yaramıyor.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
bir bu eksikti zaten eksik kalmasınlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shadowtr 3 yıl
Zuckerberg neyi alsa zucker geçer.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 3 yıl
Gecen hafta test ettiler hatta bendede yanlislikla acildi ekran goruntusu aldim.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirHan 3 yıl
İnstagram' da amacını aşmaya başladı artık...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheNewAtilla 3 yıl
İyice şişirdiler uygulamayı. Yakında silerim heralde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 3 yıl
takipçi kasmak isteyen şeylere ortam doğacak desnize fotodan fazlası burada gel vatandaş gel.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kirk Lee 3 yıl
Instagramı instagram yapan fotoğraf odaklı ve sade olmasıydı. Fotoğraf dışında ekledikleri her özellik uygulamadan soğutmaktan başka bir işe yaramıyor.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0MG90 3 yıl
Video paylaşımından sonra sürpriz olmadı açıkçası
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BTopbas 3 yıl
Yazılımcı olarak iyice nefret ettim instagramdan komple silicem bu kadar olmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BTopbas 3 yıl
Yok artık ilk önce snap kopyaladılar şimdi de periscope kopyalıyorlar. şaka gibi abi bence birşeyler yapılmalı çok saçma
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ArcherAngel 3 yıl
Bence saçma olmuş.Görüntülü konuşmak için skype varken instagram mantıksız.

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barerkican 3 yıl
Periscope'u kopyalıyorlar...Hepsi birbirini kopyalıyor, bakalım sonunda ne olacak...Facebook biraz önde gibi..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1888 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
instagram, canlı yayın ve
5 etiket daha live instagram live sosyal medya Internet Cihan Pehlivan
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Peter Jackson'dan yeni bilim kurgu filmi: Yürüyen Kentler 3 yıl Samsung Galaxy Note 7 faciası Güney Kore’nin ekonomisini küçük de olsa etkiliyor 3 yıl İnterneti kilitleyen DDoS saldırısını kimin yaptığı belli oldu 3 yıl Dünya üzerinde kaç kişi sizinle aynı soyadı taşıyor? 3 yıl Xiaomi Mi Mix: Konseptten gerçeğe 3 yıl Twitter'ın çöküşü devam ediyor: Yüzlerce çalışan işten çıkarılıyor 3 yıl Sempatik süper kahraman Deadpool'un devam filminde sürpriz ayrılık 3 yıl WhatsApp’a video arama özelliği geliyor 3 yıl S-Pen kalemli Galaxy Tab A 10.1 satışa çıkıyor 3 yıl Xiaomi Mi Note 2: Kavisli ekran, Snapdragon 821, 6GB RAM 3 yıl TRT’den yerli yapım bilim kurgu dizisi geliyor 3 yıl AMD’den beklenen fiyat indirimi geldi 3 yıl The Walking Dead dizi izleme sitelerinden tamamen kaldırıldı 3 yıl Toyota'nın yeni hidrojen yakıtlı otobüsleri gerektiğinde acil güç kaynağı olabiliyor 3 yıl VR, DX12 ve Vulkan için AMD sistem topladık "AMD FX8370 ve RX480" 3 yıl IOS 10.1 çıktı: iPhone 7 Plus'a Portre özelliği geldi 3 yıl Silahlı İHA’lar 2 ayda 72 teröristi etkisiz hale getirdi 3 yıl ASELSAN ile ROKETSAN arasında komuta kontrol sistemi anlaşması 3 yıl Uzay ve havacılık yatırımları için organize sanayi bölgesi 3 yıl Derbi maçlarda telefonlar pert oluyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Instagram'a canlı yayın özelliği geliyor Sonraki Galaxy Note 7 sahiplerine müjde: Gelecek yılın amiral gemilerinde yarı yarıya indirim var 3 yıl Yeni bir MacBook modeli yolda 3 yıl iOS uygulamaları Android'den daha fazla bilgi sızdırıyor 3 yıl Hindistanlı mobil operatör "Reliance Jio" en fazla data kullandıran operatör 3 yıl Samsung Galaxy S8 modelinde gecikme sinyali 3 yıl Çağrı merkezleri, ücretsiz numaralardan hizmet verecek 3 yıl Microsoft bir dönem Facebook için 24 milyar doları gözden çıkarmış 3 yıl Asgardia'nın web sitesi güncellendi: Başvurulara Türkiye damgası 3 yıl Brezilya, ülke güvenliği için Microsoft'un kaynak kodlarını inceleyecek 3 yıl Kavisli ekrana sahip Huawei Mate 9 Pro basın görseli sızdırıldı 3 yıl Mac bilgisayarları uzun vadede daha ucuz 3 yıl Bu kamyonet oyuncular için: Çılgın oyun deneyimi! 3 yıl Android kullanıcıları dikkat: Fidye virüsü tüm dünyayı tehdit ediyor 3 yıl Doctor Strange ile ilgili ilk tepkiler gelmeye başladı 3 yıl Hyundai Assan yenilenen i10'un üretimine başladı 3 yıl Medya dünyasında tarihi an: Time Warner satılıyor 3 yıl Samsung'da yeniden yapılanma: 200 yönetici işinden olabilir 3 yıl Siber saldırılar neden bu kadar etkili oldu? 3 yıl AMD'den ve Nvidia'dan yeni sürücüler[GÜNCELLENDİ] 3 yıl Yeni MacBook Pro modelinin OLED paneli Magic Toolbar adını alabilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim