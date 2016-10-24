Instagram'a canlı yayın özelliği geliyor

Instagram, bu kez mobil kullanıcılar arasında her geçen gün daha popüler hale gelen canlı yayın pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. Kısa süre önce trol ve spam yorumları engellemek için "yorumlara kapat" özelliğini hayata geçiren, resmi Windows 10 uygulamasını yayınlayan ve son olarak Hikayeler özelliğini Keşfet ekranına taşıyan , bu kez mobil kullanıcılar arasında her geçen gün daha popüler hale gelenpazarına giriş yapmaya hazırlanıyor.

Rusya merkezli T Journal web sitesinde yer alan habere göre Instagram’ın bir süredir Rusya’daki kullanıcılarla test ettiği canlı yayın özelliği yayınlanan ekran görüntüleri ve video ile gün yüzüne çıktı. Buna göre dileyen kullanıcılar artık -kameralarını aktifleştirdikten sonra- "Go Insta!" butonuna tıklayarak Instagram üzerinde anında canlı yayın gerçekleştirebilecekler.

Üstelik ana akış ekranındaki Hikayeler alanına eklenen "Live" simgesi ile arkadaşlarınızın canlı yayınlarını takip edebilecek ve Keşfet ekranından ise dünya çapındaki popüler yayınlara ulaşabileceksiniz. Instagram'ın potansiyel kullanıcılar için daha cazip hale gelmesini amaçlayan canlı yayın özelliğinin ne zaman hayata geçirileceği bilinmiyor ancak kullanıcılar şimdiden bu yeniliğin sosyal ağın yapısını ve ruhunu bozabileceği görüşündeler.

https://tjournal.ru/36115-polzovatel-nashyol-v-instagrame-priznaki-testirovaniya-vstroennogo-servisa-pryamih-translyacii