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Sert plastik iPhone 5 kılıfları ile sorun yaşayanlar için yeni bir alternatif, "Rollin' Slide"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sert plastik iPhone 5 kılıfları ile sorun yaşayanlar için yeni bir alternatif,

Apple'ın iPhone 5 modeli için satılan sert plastik kılıfıların çıkartılmasının çok zor olduğu ve bu kılıflar ile stant modelleri üzerinde şarj işlemlerinin yapılamadığı gerekçesiyle geliştirilen bir proje olan Rollin' Slide, kullanıcılara farklı bir kılıf deneyimi sunuyor.
Kickstarter üzerinde Aaron Byun tarafından başlatılmış bir proje olan Rollin' Slide, iPhone 5 için kayar yapıda geliştirilmiş çok amaçlı bir kılıf modeli. Cihazın üzerini tam olarak sararak her türlü darbeden koruyabilen Rollin' Slide, çıkartılmak ya da stant modelleri üzerinde şarj edilmek istendiği zaman yukarıya doğru kaydırılarak rahatça çıkartılabiliyor. Kılıf içerisine gizli bir adet USB bellek ve kredi kartı taşıma  bölümü de yer alan model, istenirse USB bellek bölümünde telefonun güzel kokmasını sağlayabilecek parfüm aparatı taşıyabiliyor.
 
Sert plastik iPhone 5 kılıfları ile sorun yaşayanlar için yeni bir alternatif,
Sert plastik iPhone 5 kılıfları ile sorun yaşayanlar için yeni bir alternatif,
Oldukça ince ve şık yapıda tasarlanmış olan ve dört farklı renk seçeneğine sahip olan Rollin' Slide, Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 5,000$ hedefin 608$'lık kısmını bitimine 29 gün kala 20 bağış ile toplamış durumda. Site üzerinden yapılacak 24$ bağış ile Nisan ayında elde edilebilen kılıf hakkında hazırlanmış tanıtım videolarını aşağıda bulabilirsiniz.
http://www.kickstarter.com/projects/1175356782/rolling-slide-case?ref=recently_launched
 
Sert plastik iPhone 5 kılıfları ile sorun yaşayanlar için yeni bir alternatif,

http://www.kickstarter.com/projects/1175356782/rolling-slide-case?ref=recently_launched Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
civilbugra 6 yıl
tamam anlaşıldı artık kickstarter editörünüzde var.
bazen güzel şeyler çıkıyor ama adama 10 küsür günde 600 dolar destek toplamış yani proje güzel değil daha güzel şeyleri paylaşlın. eskiden buraya haber okumaya gelirdik Türkçe güzeldi ama iyice bozdunuz. lütfen biraz kendinize çeki düzen verin
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savinelli 6 yıl
enteresan deyatları düşünmüşler aslında. koku falan gerçekten güzel. bi telefon kılıfı için fazlasıyla uğraş verilmiş sanki :)
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ssbrutality 6 yıl
''Telefonun Güzel Kokmasını Sağlamak''....Bu Nedir Arkadaş Yahu? Biride Demiyorki B...kunu Çıkardınız Aga Bu Nedir,Tövbe Yarabbim Ya.
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