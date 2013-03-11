Sert plastik iPhone 5 kılıfları ile sorun yaşayanlar için yeni bir alternatif, "Rollin' Slide"





Apple'ın iPhone 5 modeli için satılan sert plastik kılıfıların çıkartılmasının çok zor olduğu ve bu kılıflar ile stant modelleri üzerinde şarj işlemlerinin yapılamadığı gerekçesiyle geliştirilen bir proje olan Rollin' Slide, kullanıcılara farklı bir kılıf deneyimi sunuyor.

Kickstarter üzerinde Aaron Byun tarafından başlatılmış bir proje olan Rollin' Slide, iPhone 5 için kayar yapıda geliştirilmiş çok amaçlı bir kılıf modeli. Cihazın üzerini tam olarak sararak her türlü darbeden koruyabilen Rollin' Slide, çıkartılmak ya da stant modelleri üzerinde şarj edilmek istendiği zaman yukarıya doğru kaydırılarak rahatça çıkartılabiliyor. Kılıf içerisine gizli bir adet USB bellek ve kredi kartı taşıma bölümü de yer alan model, istenirse USB bellek bölümünde telefonun güzel kokmasını sağlayabilecek parfüm aparatı taşıyabiliyor.

Oldukça ince ve şık yapıda tasarlanmış olan ve dört farklı renk seçeneğine sahip olan Rollin' Slide, Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 5,000$ hedefin 608$'lık kısmını bitimine 29 gün kala 20 bağış ile toplamış durumda. Site üzerinden yapılacak 24$ bağış ile Nisan ayında elde edilebilen kılıf hakkında hazırlanmış tanıtım videolarını aşağıda bulabilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/1175356782/rolling-slide-case?ref=recently_launched

http://www.kickstarter.com/projects/1175356782/rolling-slide-case?ref=recently_launched