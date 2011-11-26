Sharp 4.5-inç HD 3D ekranlı akıllı telefonunu satışa sunuyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
iPad 3 ve iPhone 5/6 için panel üretimini üstleneceği iddia edilen Sharp, yüksek donanım özellikleriyle dikkat çeken yeni akıllı telefonu Aquos SH-01D'yi anavatanında satışa sunuyor. Önümüzdeki hafta içerisinde raflardaki yerini alması beklenen akıllı telefon, 4.5-inç büyüklüğünde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde 3D ekrana sahip. Parallax teknolojisi sayesinde üç boyut deneyimi için gözlük gerektirmeyen telefon, gücünü Texas Insturments tarafından geliştirilen 1GHz hızındaki çift çekirdekli OMAP4430 işlemcisinden alıyor.
Android 2.3 işletim sistemiyle çalışan akıllı telefonun bir diğer önemli özelliği ise sahip olduu kamerası. Optik stabilizasyon donanımına sahip 12.1MP çözünürlüğünde kamera ile gelen telefonun hem fotoğraf hem de video kayıt yetenekleri açısından kendi sınıfındaki en iddialı modellerden biri olacağı ifade ediliyor. GPS, WiFi, entegre TV alıcısı ve Bluetooth gibi özellikleri bünyesinde barındıran telefon, Eco-Tech özelliği sayesinde farklı kullanım durumlarında pil ömrünü de uzatabiliyor. Aquos SH-01D'nin satış fiyatı ise açıklanmadı.
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Sizi yılın odunu seçiyorum. Benim yorumumda Apple i bırakın Ap dahi geçti mi? Nasıl benim yorumum ile Apple arasında ilişkiyi kurup hemen Apple'a yönlendir diniz? Ben bir fan değilim fakat her zaman Samsung ürünlerini kullandım ve sempati duyarım bu markaya. Yorumum Sharp'ın ekranları ile ilgili ve bana göre Sharp uzman. Neden derseniz 4.5 gibi ekrana HD çözünürlüğünde 3-D ekranı yerleştirmek başarıdır. Sharp'ın böyle telefonlarını eğer forumu takip ediyor sanız daha önce dende görebilirsiniz. Apple haberi olmadan önce herkes Sharp iyi yapmış, güzel diyorlardı dün bir Apple ile haberi çıktı hemen düşman kesildiniz ergenler! Asıl fanboyluk sizinkidir. Sharp'ı sizin görmemeniz beni ilgilendirmiyor kardeşim. Madem görmedin etmedin sus o zaman hemen karşı çıkma bir-şeye. Adamlarda psikoloji oluşmuş Apple veya onunla ilgili bir şey görseler hemen saldırma moduna geçiyorlar. Mantık olarak düşünsen koskoca Japon firması eğer Apple ile ortak bir tv yaparsa çakma bir televizyon vermeyecektir. Sharp ürünleri fiyatı ile örtüşüyor ve genellikle ortalamanın üstünde kaliteleri var. Samsungu bilmem ama Sony yerine tercih ederim Sharp'ı. Ama siz Apple'ı, Sharp'ı felan odunlugunuz ile geride bıraktınız. Tebrikler.