Sharp 4.5-inç HD 3D ekranlı akıllı telefonunu satışa sunuyor

iPad 3 ve iPhone 5/6 için panel üretimini üstleneceği iddia edilen Sharp, yüksek donanım özellikleriyle dikkat çeken yeni akıllı telefonu Aquos SH-01D'yi anavatanında satışa sunuyor. Önümüzdeki hafta içerisinde raflardaki yerini alması beklenen akıllı telefon, 4.5-inç büyüklüğünde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde 3D ekrana sahip. Parallax teknolojisi sayesinde üç boyut deneyimi için gözlük gerektirmeyen telefon, gücünü Texas Insturments tarafından geliştirilen 1GHz hızındaki çift çekirdekli OMAP4430 işlemcisinden alıyor.

Android 2.3 işletim sistemiyle çalışan akıllı telefonun bir diğer önemli özelliği ise sahip olduu kamerası. Optik stabilizasyon donanımına sahip 12.1MP çözünürlüğünde kamera ile gelen telefonun hem fotoğraf hem de video kayıt yetenekleri açısından kendi sınıfındaki en iddialı modellerden biri olacağı ifade ediliyor. GPS, WiFi, entegre TV alıcısı ve Bluetooth gibi özellikleri bünyesinde barındıran telefon, Eco-Tech özelliği sayesinde farklı kullanım durumlarında pil ömrünü de uzatabiliyor. Aquos SH-01D'nin satış fiyatı ise açıklanmadı.