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Sharp 4.5-inç HD 3D ekranlı akıllı telefonunu satışa sunuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
31,8b
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43
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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iPad 3 ve iPhone 5/6 için panel üretimini üstleneceği iddia edilen Sharp, yüksek donanım özellikleriyle dikkat çeken yeni akıllı telefonu Aquos SH-01D'yi anavatanında satışa sunuyor. Önümüzdeki hafta içerisinde raflardaki yerini alması beklenen akıllı telefon, 4.5-inç büyüklüğünde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde 3D ekrana sahip. Parallax teknolojisi sayesinde üç boyut deneyimi için gözlük gerektirmeyen telefon, gücünü Texas Insturments tarafından geliştirilen 1GHz hızındaki çift çekirdekli OMAP4430 işlemcisinden alıyor.
Android 2.3 işletim sistemiyle çalışan akıllı telefonun bir diğer önemli özelliği ise sahip olduu kamerası. Optik stabilizasyon donanımına sahip 12.1MP çözünürlüğünde kamera ile gelen telefonun hem fotoğraf hem de video kayıt yetenekleri açısından kendi sınıfındaki en iddialı modellerden biri olacağı ifade ediliyor. GPS, WiFi,  entegre TV alıcısı ve Bluetooth gibi özellikleri bünyesinde barındıran telefon, Eco-Tech özelliği sayesinde farklı kullanım durumlarında pil ömrünü de uzatabiliyor. Aquos SH-01D'nin satış fiyatı ise açıklanmadı.

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sahoron 8 yıl en beğenilen
assasin44
sahoronSharp ekranda uzman abi.
Çürük elmacilar ne dedim ben size :-) Bakin iste amaciniz ulasti hedefine.

ve
ismky
sahoronSharp ekranda uzman abi.
Nerden anladın?:)Sharp tabiki büyük firma ama apple ile olan bağından sonra bu yorumlar geliyor üstteki arkadaş haklı:)

Sizi yılın odunu seçiyorum. Benim yorumumda Apple i bırakın Ap dahi geçti mi? Nasıl benim yorumum ile Apple arasında ilişkiyi kurup hemen Apple'a yönlendir diniz? Ben bir fan değilim fakat her zaman Samsung ürünlerini kullandım ve sempati duyarım bu markaya. Yorumum Sharp'ın ekranları ile ilgili ve bana göre Sharp uzman. Neden derseniz 4.5 gibi ekrana HD çözünürlüğünde 3-D ekranı yerleştirmek başarıdır. Sharp'ın böyle telefonlarını eğer forumu takip ediyor sanız daha önce dende görebilirsiniz. Apple haberi olmadan önce herkes Sharp iyi yapmış, güzel diyorlardı dün bir Apple ile haberi çıktı hemen düşman kesildiniz ergenler! Asıl fanboyluk sizinkidir. Sharp'ı sizin görmemeniz beni ilgilendirmiyor kardeşim. Madem görmedin etmedin sus o zaman hemen karşı çıkma bir-şeye. Adamlarda psikoloji oluşmuş Apple veya onunla ilgili bir şey görseler hemen saldırma moduna geçiyorlar. Mantık olarak düşünsen koskoca Japon firması eğer Apple ile ortak bir tv yaparsa çakma bir televizyon vermeyecektir. Sharp ürünleri fiyatı ile örtüşüyor ve genellikle ortalamanın üstünde kaliteleri var. Samsungu bilmem ama Sony yerine tercih ederim Sharp'ı. Ama siz Apple'ı, Sharp'ı felan odunlugunuz ile geride bıraktınız. Tebrikler.
assasin44sahoronSharp ekranda uzman abi.Çürük elmacilar ne dedim ben size :-) Bakin iste amaciniz ulasti hedefine.
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tanreall 7 yıl
Hort yapayım biraz; Sharp çok güçlü ve köklü bir firma, ürettiği tüm ürünlerde kalite en üst seviyededir. Bence geç bile kalmıştı.
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amor_bjk 8 yıl

Eyvallah üstad bilgi için sağol...
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ZZ RAT 8 yıl
Sn. Albani paylasimlarinizin icin tesekkurler,
ben LCD ve LED' TV'lerde Samsung'unkalite anlaminda bir numara oldugunu sanirdim,
cevremdekiler de hep oyle soylerler.
Meger ki goz boyama imis,
ilerde LED TV alirken once Sharp'a bakayim, ama fiyati korkutuyor acikcasi.
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osooso148 8 yıl
assasin44
Yaşın 20, gözlerin bozuk, konu hakkında bilgin yok, yapılan habere saygın yok, anladığım kadarıyla kendine ve forum okurlarına da saygın yok ki abuk yorumlarınla konuyu kirletiyorsun ve ne kadar saçmaladığını farkedebilmek için de ebeveynlerinin yardımına ihtiyaç duyuyorsun...
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alone19 8 yıl
vay be yorumlara dikkat ettimde çoğu konuya değil yoruma yorum yapıyo garip
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amor_bjk 8 yıl
albani
BU FORUMDA BİR SAYIN YÖNETİCİ VARMIDIR ACEP?BU FORUMDA NORMAL ÜYELER VE BİR ŞEYLER ÖĞRENMEK İSTEYENLER VEYA BİR ŞEKİLDETAKİP EDENLER V.S BU SAÇMA YORUMLARI OKUMAK ZORUNDAMIDIR?SÜREKLİ OLARAK BİR HABER VE DEVAMINDA HAKARETE ALAY ETMEYE VE İŞİ GEYİĞEDÖNDÜREN VE YAŞ GRUPLARIDA SANIRIM ÇOK ÇOK KÜÇÜK OLAN BU ÜYELERİN ABUKYORUMLARINA NEDEN MÜDAHALE EDİLMEZ ACEP?YÖNETİCİ OLARAK HER MSG I BELKİ TAKİP EDEMEZSİNİZ AMA EN AZINDAN ŞU HABERNİTELİĞİNDEKİ BAŞLIKLARI OKUSANIZ DA BU SAÇMALIKLARI SİLSENİZ İYİ OLMAZMI ACEP?BURADA YORUM YOK SAYIN YÖNETİCİ,BİRBİRİNE SARMIŞ AMA NE BAŞLIK İLE NEDEİŞİN TEKNİK KISMI İLE ALAKALI HİÇ BİR ŞEY OLAMAYAN BİR SÜRÜ SAÇMA VE İPE-SAPAGELMEZ LAFLAR MANZUMESİ İLE BİR ÜRÜNE ODUN DİYEN SONRA BU ODUNLARI BİRBİRİNESALLAYAN ABULUKLAR MANZARASI GÖRMEKTEYİZ!!!++SAYIN YÖNETİCİ,ARTIK DEĞİŞTİRİN BAZI FORMATLARINIZI,ŞÖYLEKİ;HABER NİTELİĞİ ADI ALTINDA VE EDİTÖR VEYA DH NİN BU KONUDAKİ YETKİLİKİŞİLERİNCE AÇILMIŞ-VERİLMİŞ BU BAŞLIKLARI,SADECE BİR HABER BAŞLIĞIADI ALTINDA VEREREK KİLİTLEYİNİZ BÖYLECE BİZDE DAHA SONRA SÖZDE YORUMDİYE GELEN BU SAÇMALIKLARI OKUMAMIŞ OLURUZ!!!ZATEN BU SAÇMALIKLARI YORUM DİYE YAZANLARIN KONY HK. BİLGİSİ OLSA BÖYLEABUK-SUBUK YAZILAR YAZMAZLAR!YAŞ VE EĞİTİM İLE SAYGI V.S KONUSUNDA CİDDİ EKSİKLİKLERİ OLAN BU ÜYELEREDEBU ŞEKİLDE PRİM VERİLMEZ!!ÖRNEK OLARAK SHARP HK.HİÇ BİR BİLGİSİ OLMAYAN BU KİŞİLER NEYE DAYANARAKYORUM DİYE SALLIYORLAR!YUKARIDA YAZDIM,KİŞİNİN BİLGİSİ OLSA BURADA ÇOK AMA ÇOK FARKLI ŞEYLER YAZACAKTI!!BİRİSİ,SHARP LCD ŞU KADAR DEMİŞ HER NE ALAKA İSE!SHARP IN TR de OLUP OLMAMASIYLA NASIL BİR İLİŞKİ KURMUŞ BU VATANDAŞLAR!MAĞAZALARDAN ÖRNEKLER VERİLMİŞ AMA TAMAMEN İLGİSİZ VE HATTA SAÇMA!!BİRİSİ YİNE SALLAMIŞ BUNUN TASARIMINI KİM YAPTI YAV!!V.SO KADAR SAÇMA VE KONU DIŞI VEDE HİÇ BİR ŞEYİ DOLDURMAYAN,BİR DÜNYA ABUKLUKLARMANZUMELERİNİ MİLLET YORUM DİYE OKUYUP,BAZILARIDA GAZA GELEREK ONA BUNA LAFYETİŞTİRMEYE ÇALIŞMIŞ!ALLAHTAN NE YÖNETİCİLER NEDE HABERCİLER;BÖYLE SAÇMALIKLARA CEVAP VERMİYORLAR!BURASI GÜZEL YANİ MUHATAP ALIPTA,MÜDAHALE ETMEYİN AMA,BAŞLIĞIDA KİLİTKESENİZÇOK AMA ÇOK DOĞRU BİR HAREKET YAPMIŞ OLACAKSINIZ!DAHA SONRA KAFASINA TAKILAN VEYA İLLA BAŞLIK AÇIPTA SALLAMAK İSTEYEN VARSA,AÇAR BİR BAŞLIK BU SAÇMALIKLARA ORADAN DEVAM EDEREK KAFA BULABİLİRLER,NASILSA DH BAŞLIK KİRLİLİĞİNDEN GEÇİLMİYOR!!!SHARP HK.TEK KELİME NE TEKNİK NEDE TİCARİ NEDE BU HERİFLER TAM NEYİ YAPIYORLAR V.S OLARAK BİLMEYN BU SALLAMACILAR,BÖYLECE BU BAŞLIKLARDAN İNSANLARIN KAFASINIKARIŞTIRAN SAÇMALIKLARI YAPMAZLAR ÖZELLİKLE SHARP HAKKINDA!BEN,SANIRIM 4 SENE KADAR ÖNCE SHARP HK.ÇEŞİTLİ BİLGİLER VE BUNA AİT BİR TAKIMÇALIŞMALARI(pANEL tv LER KONUSUNDA)YAZIP ANLATIP,KONU GEREĞİ BİR ŞEYLERİ İŞLEDİĞİM ZAMAN BAZI TİPLER YAZ SHARP LCD Mİ YAPIYOR DEMİŞLERDİ VEYA BAZI TEKNİK ÇALIŞMALARI ANLATTIĞIM ZAMAN YOK YAW BUNLARI SHARP MI YAPIYOR DİYORLARDI!!!VEYA SHARP ŞUNU ŞÖYLE YAPIYOR BÖYLE VERİYOR BUNU ÜRETİYOR V.S DİYE YAZDIĞIM ZAMAN KİMİLERİ İNANMIYORDU HADİ YAW KARDEŞİM BUNLARI SAMSUNG VE LGE YAPIYOR VEYA SONY YAPIYOR DEYİP,BİLMEDEN AHKAM KESİYORLARDI!!HALBUKİ BU KİŞİLER BİLMİYORLARDIKİ;TFT-LCD DISPLAY(Panel tip TV ye dönüştürmede ve bu konudaki A dan Z ye olan tüm üretim proseslerini bulan vede üretenin vede çoğu tekniklerin Patentlerinin SHARP ın elinde olduğuna)KONUSUNDATEK OTORİTENİN SHARP OLDUĞUNU!!DISPLAY PANEL KONUSUNDA İSE(MODÜL)VA TİP VE ALT VARYANTLARININ DA BULUCUSU VE PATENT SAHİBİ OLDUĞUNU KİMSELER PEK BİLMİYORDU!VEYA BUNLARI DAHA DETAYLI YAZDIĞIM ZAMAN YİNE BAZI TİPLER; YOK YAW DERLERDİ!ÇÜNKÜ BUNLARDA BİLGİ OLMADIĞI GİBİ HAFSALALARIDA BAZI ŞEYLERİ BELLİKİ ALMIYORDU!AMA İŞ GEYİĞE VEDE SALLAMAYA GELİNCE BU TİPLER ÇOK BAŞARILI İDİLER!!++SAYIN ÜYELER,LÜTFEN BİLGİNİZ VARSA BUNLARI SUNUN BİZLERE Kİ HERKES BİR ŞEYLER ÖĞRENSİN SAYENİZDE,YOK,KONU HK.BİR ŞEY BİLMİYORSANIZ AYNEN SUSUN VE YAZILANLARI OKUYUN!SİZ SAYIN YÖNETİCİLERDE ARTIK BİR SON VERİN BU ÖZELLİKLE HABER LERDEKİ YORUM DENİLEN SAÇMALIKLARA!!SAYGILAR

sharp hakkında yazılan bilgiler kesinlikle doğrudur.tekniker lisanslarının birçoğu sharp ın elindedir.yalnız eksik nokta telf.da sadece ekrandan ibaret değil.donanım kalitesi ve işlevsellik çok üstün olmalı ki bunun üzerine muhteşem sharp ekranı o zaman fark oluşturmalı diye düşünüyorum.(sizin lcd-led-plazma paneller hakkındaki paylaşımlarızı forumda sıkça takip etmiş biri olarak alıntı yapma gereği duydum)
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darel-x 8 yıl
Bir yerde Sharp lafı geçiyorsa hazırlıklı olun Albani geliyordur:)
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centigrade 8 yıl
''İddia ediliyor'' kelimesi geçiyorsa üretim aşamasında demektir.Ancak aplle ın bahtsızlığı kime malzeme siparişi veriyorsa akıllı telefon pazarına giriyor veya gireceği iddia ediliyor:)Kendi göbeğini kesmek için çalışmalara başlamazsa pekte iç açıcı günler beklemiyor.Hiç değilse piyasaya sürdüğü aletlerin birkaç parçasını kendi fabrikasında üretse eli piyasaya karşı güçlenir.Tedarikçilerle nereye kadar büyümeye devam edebilir?
Konusunda uzmanlaşmış olması, sınırlarını genişletmesine engel olmamalı...
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BeYaBaN. 8 yıl
sharp kim akıllı telefon kim ?
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alpa07 8 yıl
önüne gelen tlf çıkarıyor
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Emre Demirel 8 yıl
entegre TV alıcısı
çin malı olduğunu anlayalım
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xconnect 8 yıl
emre37s

entegre TV alıcısı


çin malı olduğunu anlayalım

Japonyada analog TV vericisi kaldı mı?
Telefondaki alıcının DVB-T olma ihtimali senin Çin çakması iddiandan daha kuvvetli geliyor bana...

Lütfen biraz insaf...
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