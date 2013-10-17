Sharp, 4K IGZO Dokunmatik monitörüyle OS X'e dokunmatik destek sağlıyor

Geliştirdiği panellerle görüntüleme sektörünün önde gelen isimlerinden olan Sharp'ın CES 2013'de ilk defa gün yüzüne çıkardığı ve 32 inçlik 4K çözünürlüğündeki dokunmatik panelli IGZO monitörü bu sefer CEATEC Japan fuarında sergilendi. Ancak bu sefer monitörün kendisinden ziyade OS X'e kazandırdığı dokunmatik destek dikkat çekti.

4K IGZO monitörünü MacBook Pro'ya bağlı şekilde sergileyen Sharp, OS X'in sadece 4K çözünürlüğünde bir harici monitöre aktarılmasını sağlamakla kalmamış; ayrıca, monitör üzerinde yer alan kapasitif dokunmatik katman sayesinde OS X'in dokunmatik şekilde kullanılabilmesini sağlamış. Son kullanıcıdan ziyade ticari ve profesyonel kullanıcıları hedef aldıklarını belirten Sharp yetkilileri, OS X'e dokunmatik destek kazandırarak monitör ile kullanılmasını sağlayan sürücüleri bu yıl bitmeden yayınlayacaklarını söyledi.

Sharp'ın ilk olarak CES 2013'de tanıttığı monitör firmanın IGZO LCD paneline sahip olup, 3840x2160 piksel çözünürlüğünde görüntü sağlarken; üzerindeki kapasitif dokunmatik katman sayesinde parmak ya da kalem gibi statik elektrikli herhangi bir işaretleme aracıyla rahatlıkla kullanılabiliyor.