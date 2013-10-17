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Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sharp, 4K IGZO Dokunmatik monitörüyle OS X'e dokunmatik destek sağlıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Monitör
Shady
Haber Editörü
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Sharp, 4K IGZO Dokunmatik monitörüyle OS X'e dokunmatik destek sağlıyor

Geliştirdiği panellerle görüntüleme sektörünün önde gelen isimlerinden olan Sharp'ın CES 2013'de ilk defa gün yüzüne çıkardığı ve 32 inçlik 4K çözünürlüğündeki dokunmatik panelli IGZO monitörü bu sefer CEATEC Japan fuarında sergilendi. Ancak bu sefer monitörün kendisinden ziyade OS X'e kazandırdığı dokunmatik destek dikkat çekti.

4K IGZO monitörünü MacBook Pro'ya bağlı şekilde sergileyen Sharp, OS X'in sadece 4K çözünürlüğünde bir harici monitöre aktarılmasını sağlamakla kalmamış; ayrıca, monitör üzerinde yer alan kapasitif dokunmatik katman sayesinde OS X'in dokunmatik şekilde kullanılabilmesini sağlamış. Son kullanıcıdan ziyade ticari ve profesyonel kullanıcıları hedef aldıklarını belirten Sharp yetkilileri, OS X'e dokunmatik destek kazandırarak monitör ile kullanılmasını sağlayan sürücüleri bu yıl bitmeden yayınlayacaklarını söyledi.

Sharp'ın ilk olarak CES 2013'de tanıttığı monitör firmanın IGZO LCD paneline sahip olup, 3840x2160 piksel çözünürlüğünde görüntü sağlarken; üzerindeki kapasitif dokunmatik katman sayesinde parmak ya da kalem gibi statik elektrikli herhangi bir işaretleme aracıyla rahatlıkla kullanılabiliyor.


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grafiker 6 yıl en beğenilen
İşte monitör budur.
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1 Avatar
Götterfunken 5 yıl
Hayalimdeki monitör
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quikcem 6 yıl
Yavaş tepki veriyor videoda gorundugu kadarıyla
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Zordion 6 yıl
32" 4K IGZO dokunmatik iMac? (veya iTV?
) Belli olmaz
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Video Tapes 6 yıl
13" 3200x1800 dokunmatik ekranlı macbook air 2014 te geliyor o zaman
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oktayakgoz 6 yıl
Kamera alacakları mega pixel kandırdılar şimdi de böyle gereksiz çözünürlüklerle. Profesyonel kullanıcılar için bir şey demiyorum elbetki onlara lazım. Ama saçma sapan çözünürlükteki ipad ile faceebooka bakmak bir ihtiyaç değildir. 12 mp kamera alıp da güneşe karşı resim çeken çok cahil var.
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Reddemon35 5 yıl oktayakgoz
aptal cep telefonumun sanal klavyesi yüzünden 1920 x 1080 yerine 1020 x 1080 olmuş
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Battlelife 6 yıl
Siz yorulmayın gençler ben hepinizin adına çöp derim beğeninde bi şey yazıyorum zannetsinler.
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Ryzen 6 yıl
ne yazsam bilemedim
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grafiker 6 yıl
İşte monitör budur.
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grafiker 6 yıl en beğenilen
İşte monitör budur.
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eternity 6 yıl
Şimdi biri gelir buna gerek yok der,zaten fh yetiyor der,ama grafiker,fotoğrafçı,sinema sektörü işiyle uğraşan herkes bilinçsiz bunu geliştiren muhendisler cahil ama 1080p yeterli buna gerek yok diyen liseli ise mucit..
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Reddemon35 6 yıl
Şu full hd saçmalığından kurtulup adam gibi çözünürlüklere geçeceğiz ya süper oldu eşek kadar monitör 1020 x 1080 çözünürlük sıkıntı bide 1366 x 768 noyebook işkencesi var webde dolaşmak oşkence
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makaramasuko 6 yıl Reddemon35
Reddemon35
Şu full hd saçmalığından kurtulup adam gibi çözünürlüklere geçeceğiz ya süper oldu eşek kadar monitör 1020 x 1080 çözünürlük sıkıntı bide 1366 x 768 noyebook işkencesi var webde dolaşmak oşkence

Yalniz Hd çözünürlükleri yazip full hd den kurtulucagini yazmissin
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