Sharp 5 inçlik 4K ekranlar üzerinde çalışıyor





Bu yıl itibariyle LG, Samsung, Sharp, JDI gibi ekran teknolojileri geliştiren firmalar akıllı telefonlar için 2K yani 2560x1440 piksel çözünürlüklere geçişi tamamlamış durumda. Firmalar 2K ekranlar üzerinde daha iyi performans ve daha az enerji tüketimi için çalışmalarını sürdürürken, 4K ekranlara da göz kırpıyor.





Adeta çerçevesiz bir ekran sunan Aquos Crystal akıllı telefonu ile dikkatleri üzerinde çeken Sharp bunlardan birisi. Japonya'dan gelen bilgilere göre Sharp 5 inç civarında 4096 x 2160 yani 4K çözünürlük sunan LCD akıllı telefon ekranları üzerinde çalışıyor. Yeni teknoloji en erken 2016 yılında kullanıma sunulacak. Nihai sürümler 5 ve 6 inç arasında değişen boyutlarda 4K çözünürlük sunacak.





Sharp özellikle Çin'den gelen 4K ekran talepleri nedeniyle üzerinde baskı hissediyor ve bu bakımdan çalışmalar yoğunlaşmış durumda. 4K ekranlar hem çözünürlük hem de yansıttığı içerikler açısından yüksek güç tüketecek. Bu bakımdan firma düşük güçte çalışan LTPS LCD panellerini geliştirmeye çalışıyor. LTPS panelleri düşük güç tüketiminin yanısıra daha canlı renkler de sunabilecek.





Sharp'ın ayrıca 600ppi piksel yoğunluğuna sahip bir akıllı telefon ekranını gelecek yıl ortalarına doğru piyasaya süreceği de iddia ediliyor. Ancak bu ekranın boyutu ve çözünürlüğü net olarak bilinmiyor. Tahminler 3840x2160 piksel çözünürlüğünde ve 5.7 inçlik ekran boyutunda olduğu yönünde.

http://www.phonearena.com/news/Sharp-reportedly-working-on-a-4K-4096-x-2160-resolution-smartphone-display-panel_id62249