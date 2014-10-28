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Sharp 5 inçlik 4K ekranlar üzerinde çalışıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sharp 5 inçlik 4K ekranlar üzerinde çalışıyor

Bu yıl itibariyle LG, Samsung, Sharp, JDI gibi ekran teknolojileri geliştiren firmalar akıllı telefonlar için 2K yani 2560x1440 piksel çözünürlüklere geçişi tamamlamış durumda. Firmalar 2K ekranlar üzerinde daha iyi performans ve daha az enerji tüketimi için çalışmalarını sürdürürken, 4K ekranlara da göz kırpıyor. 

Adeta çerçevesiz bir ekran sunan Aquos Crystal akıllı telefonu ile dikkatleri üzerinde çeken Sharp bunlardan birisi. Japonya'dan gelen bilgilere göre Sharp 5 inç civarında 4096 x 2160 yani 4K çözünürlük sunan LCD akıllı telefon ekranları üzerinde çalışıyor. Yeni teknoloji en erken 2016 yılında kullanıma sunulacak. Nihai sürümler 5 ve 6 inç arasında değişen boyutlarda 4K çözünürlük sunacak. 

Sharp özellikle Çin'den gelen 4K ekran talepleri nedeniyle üzerinde baskı hissediyor ve bu bakımdan çalışmalar yoğunlaşmış durumda. 4K ekranlar hem çözünürlük hem de yansıttığı içerikler açısından yüksek güç tüketecek. Bu bakımdan firma düşük güçte çalışan LTPS LCD panellerini geliştirmeye çalışıyor. LTPS panelleri düşük güç tüketiminin yanısıra daha canlı renkler de sunabilecek. 

Sharp'ın ayrıca 600ppi piksel yoğunluğuna sahip bir akıllı telefon ekranını gelecek yıl ortalarına doğru piyasaya süreceği de iddia ediliyor. Ancak bu ekranın boyutu ve çözünürlüğü net olarak bilinmiyor. Tahminler 3840x2160 piksel çözünürlüğünde ve 5.7 inçlik ekran boyutunda olduğu yönünde.  


Kaynak:http://www.phonearena.com/news/Sharp-reportedly-working-on-a-4K-4096-x-2160-resolution-smartphone-display-panel_id62249
http://www.phonearena.com/news/Sharp-reportedly-working-on-a-4K-4096-x-2160-resolution-smartphone-display-panel_id62249 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V4LKyR 5 yıl
İşte bir Sharp haberi daha. Hey yavrum hey. Sharp şu dünyadaki en mükemmel elektronik firmasıdır beyler, bu böyle.
Sharp kelimesini duyduğunuz an sarsılmanız gerekir.
Sharp.
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STMUS 5 yıl
Telefonlar kadar gereksiz yere sürekli gelişen başka bir alet yok sanırım.
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arel.gr 5 yıl
4K tv'lerin gibi guc tuketimi zirve olursa ne anladik ?
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Batuist 5 yıl
Bu gibi haberlerin yorumlarını okurken hep dejavu yaşıyorum. yaklaşık 15 senedir teknolojiyi çok yakından takip ediyorum. Her bir yenilikte şunu da gördüm.. "şimdi buna ne gerek vardı"..
çok eskiye gitmeye gerek yok sadece bir kaç yıl önce aynı şey 720p ekranlar içinde 1080p ekranlar içinde çok fazla tartışıldı ve eleştirildi. Ama şimdi o eleştirenler gitmiş ve şu yorum yerini almışl.. şimdi 1080p idel üstü gereksiz..
Şimdi tarih tekerrürden ibarettir sözünü bu 15 senedir yaşayan biri olarak diyorum ki erken konuşmayın 2 sene sonra 4k ideal ne gerek var üstüne diyeceksiniz..
1 Yanıt Yanıtla
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cyberfalcon 5 yıl Batuist
Batuist

Bu gibi haberlerin yorumlarını okurken hep dejavu yaşıyorum. yaklaşık 15 senedir teknolojiyi çok yakından takip ediyorum. Her bir yenilikte şunu da gördüm.. "şimdi buna ne gerek vardı"..

çok eskiye gitmeye gerek yok sadece bir kaç yıl önce aynı şey 720p ekranlar içinde 1080p ekranlar içinde çok fazla tartışıldı ve eleştirildi. Ama şimdi o eleştirenler gitmiş ve şu yorum yerini almışl.. şimdi 1080p idel üstü gereksiz..

Şimdi tarih tekerrürden ibarettir sözünü bu 15 senedir yaşayan biri olarak diyorum ki erken konuşmayın 2 sene sonra 4k ideal ne gerek var üstüne diyeceksiniz..

Peki sen 1080p ekranların gerekli olduğuna emin misin? 720p ekranlar bile insanın göz hassasiyeti için yeterli iken 4K ekranların çıkarılmasında ki mantığı insanların tüketim hevesini, başkalarına hava atma isteğini yerine getirmekten başka bir faydası var mı? Ben burada bir mantık bulamıyorum. Avantajı (başkalarına hava atmak dışında) yokken, dezavantajı çok fazla iken (işlemciyi yorması, grafik işlemciyi yorması ve bunların sonucu ile pikselleri kontrol eden devrelerin artmasından dolayı pil tüketiminin artması) bunu savunmanın mantığını hiç anlamıyorum.
Telefonların donanımı iyice güçlenmişken (birkaç sene öncesinin bilgisayarları kadar) o bilgisayarların yaptığı işleri yaptıramıyorsun. Neden acaba?
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khytr89 5 yıl
Bugun note 3 ile note 4 un kiyaslama videosunu izledim.. adam ekranlara zoom yapti keskinlik ve renk acisindan hic bir fark goremedim cunku gozun gorebilecegi degeri geciyor.. hava atmayi sevenler ise goremedigi pixellere haybeye para oduyor ;)
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gorkem2626 5 yıl
Full HD yeterli seviyede yeterli ancak büyük tv lerde 4k cozunurluk gayet iyi oluyor
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revision 5 yıl
hay onun bunun çocukları yani.

inadına 1080pden yüksek çözünürlüklü telefon almaycağım.
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infom@n 5 yıl
5 inç üstü için 1080p ideal.
Koca TV'de ve 17.3 ekranlı laptopta 1080p kullanıyorum gayet güzel.
El kadar alette 4K (şimdilik)çok saçma.
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nepasvior 5 yıl
hala lcd ye mi çalışıyorlar yuh artık olede yönelin arkadaş lcd mi kaldı kaçıncı yüzyıldayız? 4k ekran koy ama hala arkadan ışık verip onu perdeleyerek görüntü oluşturmaya çalış
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okanner48 5 yıl
Yuksek ppi degerleri sunan panellerin daha erken pazara sunulmasi taraftariyim. Bu sayede Pc pazari bu gelismelerden belki etkilenir.
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Mars Portakalı 5 yıl
Yapın, yapın sonra millet telefon alıp ''benim telefonun ekranı 2k yeağğğ, bak şimdi de 4k'lı olanı çıkmış onu alcam :)))))))'' diye konuşsun. :D
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Umut.Caliskan 5 yıl
Siz ilk önce mevcut 2K'ların ve FULL HD ekranların pilleri besleyecek bir teknolojiyi bulun da ondan sonra 4K,8K konuşun.O telefonun ekran boyutlarına 4K gerekli mi orası da soru işareti..
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