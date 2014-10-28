Sharp 5 inçlik 4K ekranlar üzerinde çalışıyor

Haber Editörü
Bu yıl itibariyle LG, Samsung, Sharp, JDI gibi ekran teknolojileri geliştiren firmalar akıllı telefonlar için 2K yani 2560x1440 piksel çözünürlüklere geçişi tamamlamış durumda. Firmalar 2K ekranlar üzerinde daha iyi performans ve daha az enerji tüketimi için çalışmalarını sürdürürken, 4K ekranlara da göz kırpıyor.
Adeta çerçevesiz bir ekran sunan Aquos Crystal akıllı telefonu ile dikkatleri üzerinde çeken Sharp bunlardan birisi. Japonya'dan gelen bilgilere göre Sharp 5 inç civarında 4096 x 2160 yani 4K çözünürlük sunan LCD akıllı telefon ekranları üzerinde çalışıyor. Yeni teknoloji en erken 2016 yılında kullanıma sunulacak. Nihai sürümler 5 ve 6 inç arasında değişen boyutlarda 4K çözünürlük sunacak.
Sharp özellikle Çin'den gelen 4K ekran talepleri nedeniyle üzerinde baskı hissediyor ve bu bakımdan çalışmalar yoğunlaşmış durumda. 4K ekranlar hem çözünürlük hem de yansıttığı içerikler açısından yüksek güç tüketecek. Bu bakımdan firma düşük güçte çalışan LTPS LCD panellerini geliştirmeye çalışıyor. LTPS panelleri düşük güç tüketiminin yanısıra daha canlı renkler de sunabilecek.
Sharp'ın ayrıca 600ppi piksel yoğunluğuna sahip bir akıllı telefon ekranını gelecek yıl ortalarına doğru piyasaya süreceği de iddia ediliyor. Ancak bu ekranın boyutu ve çözünürlüğü net olarak bilinmiyor. Tahminler 3840x2160 piksel çözünürlüğünde ve 5.7 inçlik ekran boyutunda olduğu yönünde.
Kaynak:http://www.phonearena.com/news/Sharp-reportedly-working-on-a-4K-4096-x-2160-resolution-smartphone-display-panel_id62249
http://www.phonearena.com/news/Sharp-reportedly-working-on-a-4K-4096-x-2160-resolution-smartphone-display-panel_id62249 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sharp kelimesini duyduğunuz an sarsılmanız gerekir.
Sharp.
çok eskiye gitmeye gerek yok sadece bir kaç yıl önce aynı şey 720p ekranlar içinde 1080p ekranlar içinde çok fazla tartışıldı ve eleştirildi. Ama şimdi o eleştirenler gitmiş ve şu yorum yerini almışl.. şimdi 1080p idel üstü gereksiz..
Şimdi tarih tekerrürden ibarettir sözünü bu 15 senedir yaşayan biri olarak diyorum ki erken konuşmayın 2 sene sonra 4k ideal ne gerek var üstüne diyeceksiniz..
Peki sen 1080p ekranların gerekli olduğuna emin misin? 720p ekranlar bile insanın göz hassasiyeti için yeterli iken 4K ekranların çıkarılmasında ki mantığı insanların tüketim hevesini, başkalarına hava atma isteğini yerine getirmekten başka bir faydası var mı? Ben burada bir mantık bulamıyorum. Avantajı (başkalarına hava atmak dışında) yokken, dezavantajı çok fazla iken (işlemciyi yorması, grafik işlemciyi yorması ve bunların sonucu ile pikselleri kontrol eden devrelerin artmasından dolayı pil tüketiminin artması) bunu savunmanın mantığını hiç anlamıyorum.
Telefonların donanımı iyice güçlenmişken (birkaç sene öncesinin bilgisayarları kadar) o bilgisayarların yaptığı işleri yaptıramıyorsun. Neden acaba?
inadına 1080pden yüksek çözünürlüklü telefon almaycağım.
Koca TV'de ve 17.3 ekranlı laptopta 1080p kullanıyorum gayet güzel.
El kadar alette 4K (şimdilik)çok saçma.