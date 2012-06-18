Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sharp, Android işletim sistemli AQUOS akıllı telefonları için yeni Feel kullanıcı arayüzünü duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,5b
1
20
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sharp bugün yaptığı açıklamada, tasarım firması frog ile birlikte geliştirdiği 'Feel UX' adlı yeni kullanıcı arayüzünü duyurdu. Android işletim sistemli yeni nesil AQUOS akıllı telefonlarında kullanılacak bu yeni özelleştirilmiş yazılımın 2012 yazında tüketiciye sunulması bekleniyor.
Halihazırda Japonya'da her beş telefon kullanıcısından sadece birinin akıllı telefon kulandığını, ancak Şubat 2012 itibariyle akıllı telefon satışlarının normal telefon satışlarını yakaladığına dikkat çeken Sharp, müşterilerine özgün bir kullanım deneyimi yaşatarak hızla yükselen bu pazardaki payını yükseltmeye çalışacağını bildirdi.
Kullanıcıların resimlere göz atmasını, Widget'ları kullanmasını sağlayan yenilikçi kilit ekranı, çeşitli animasyonlara sahip gerçek zamanlı hava durumu aracı, yeniden tasarlanan uygulamalar menüsü ve daha birçok görsel yeniliği beraberinde getiren Feel UX, yaz aylarında satışa sunulacak Sharp AQUOS akıllı telefonlarında kullanılacak. Maalesef bu cihazlar sadece Japonya pazarı için çıkış yapıyor.
HTC'nin Sense arayüzünün ardından ilk defa bu kadar özelleştirilmiş bir Android kullanıcı deneyimiyle karşılaşıyoruz. Google, yazılım konusunda farklılaşma çalışmalarına geciken güncellemeler ve ekosistemindeki parçalanmışlığı önlemek için karşı çıkarken Japon elektronik devi, arayüzünü üst düzey farklılıklarla donatıyor. Ürün portföyünün Samsung, HTC, LG gibi rakiplerinden çok daha az model içermesi Sharp'ı böyle bir arayüz kullanma konusunda cesaretlendirmiş olabilir.
Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemiyle birlikte gelen Holo tema ailesinin üzerine inşa edilen Feel kullanıcı arayüzünün mevcut modellere gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Eğer büyük beğeni toplarsa yaz sonuna doğru Android geliştiricileri tarafından diğer akıllı telefonlara port edilebilir ya da benzer tasarım ögeleri diğer arayüzlere uygulanabilir. frog gibi tasarım ve yenilikçilikte öncü bir şirketin Feel ile dikkatleri üzerine çekeceği tahmin ediliyor.


http://www.engadget.com/2012/06/18/sharp-teams-up-with-design-company-for-new-feel-ux-android-skin/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Klack 7 yıl en beğenilen
Android işletim sisteminin neden savunulduğunun bir kanıtı daha.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HyperioИ 7 yıl
Samsung feyz alsın şurdan biraz..
Adamlar ne de güzel yapmışlar arayüzü, ilk geliştirme denemelerinde başarılı bi şey elde etmişler..
Samsung hala şu TouchWiz'i bi adam edemedi..
Samsung feyz alsın şurdan biraz..Adamlar ne de güzel yapmışlar arayüzü, ilk geliştirme denemelerinde başarılı bi şey elde etmişler..Samsung hala şu...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
RED LORD CHE 7 yıl
Android derya deniz;
Sharp bu denizde en iyi ara yüzü yapmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hollowman_ 7 yıl
Bu nasıl bir arayüzdür. Androidin en özgün, en kalite arayüzü olmaya aday (sense 'i bile anında satarım). Arada windows phone ve ios 'dan esintiler de var. Video 'daki gibi optimize şekilde çalışırsa tadından yenmez, tabi türkiye de sharp 'ı görebilirsek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pergamonist 7 yıl
Arayüz güzel olmuş. Video da çok kullanışlı gözüküyor fakat pratikte başarılı olurmu tartışılır. Bir de önemli bir unsur. Arayüz nedeniyle telefon yavaşlayacak mi? Hatice kullanicilarini tek kıskandıgım konu bu arayüz. TouchWiz de de yenilikler olmalı.Gerçi Samsung değişmez standartlı tasarımlarını kendi arayüzünde de standartizasyon uygulamaya devam edecek gibi bizler ne dersek diyelim. Biraz pazar kaybetmesi lazım akillanmasi için. O da zor bu zamanda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yigong2033 7 yıl
denemelerinde başarılı bi şey elde etmişler..
Samsung hala şu TouchWiz'i bi adam edemedi..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
floydrose 7 yıl
Hyperio?
Samsung feyz alsın şurdan biraz.. Adamlar ne de güzel yapmışlar arayüzü, ilk geliştirme denemelerinde başarılı bi şey elde etmişler.. Samsung hala şu TouchWizi bi adam edemedi..

Sorun bence Samsungda değil bizde. Biraz gözümüzde fazla büyütüyoruz gibime geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 7 yıl
gerçekten güzel olmuş... donanım artık zaten iyide yazılımda tarafında da böyle güzel uğraşlar görmek güzel..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
danGerfuLL 7 yıl
Arayuzde MeeGo, Metro, Sense gibi arayuzlerden esinlenme mevcut. O da onemli degil mevcut donanim istegi ne kadar ve stabilite ne derece saglanmis, asil onemli olan bunlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuckulteli 7 yıl
Üüüf süper lan, yeminle ağzımın suyu aktı.. Dokunmak istedim o ekrana :P
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ihtiyarjedi 7 yıl
harika olmuş , çok iyi düşünülmüş. bir yerde banada metro yu anımsattı. teknik özellikleri avrupa fiyatı hakkında bir haber bekliyorum kesinlikle
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pardus Linux 7 yıl
Metro UI'yı anımsattı kullanışlı gözüküyor eğer videoda olduğu gibi akıcı çalışıyorsa güzel olmuş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ObjektifPoint.Net 7 yıl
mükemmel olmuş :) kısa yollar en iyi şekilde yerleştirilmiş...Androidi bu yüzden seviyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2455 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, android ve sharp
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Corsair Performance Pro 256GB Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim