Sharp, Android işletim sistemli AQUOS akıllı telefonları için yeni Feel kullanıcı arayüzünü duyurdu





Sharp bugün yaptığı açıklamada, tasarım firması frog ile birlikte geliştirdiği 'Feel UX' adlı yeni kullanıcı arayüzünü duyurdu. Android işletim sistemli yeni nesil AQUOS akıllı telefonlarında kullanılacak bu yeni özelleştirilmiş yazılımın 2012 yazında tüketiciye sunulması bekleniyor.

Halihazırda Japonya'da her beş telefon kullanıcısından sadece birinin akıllı telefon kulandığını, ancak Şubat 2012 itibariyle akıllı telefon satışlarının normal telefon satışlarını yakaladığına dikkat çeken Sharp, müşterilerine özgün bir kullanım deneyimi yaşatarak hızla yükselen bu pazardaki payını yükseltmeye çalışacağını bildirdi.

Kullanıcıların resimlere göz atmasını, Widget'ları kullanmasını sağlayan yenilikçi kilit ekranı, çeşitli animasyonlara sahip gerçek zamanlı hava durumu aracı, yeniden tasarlanan uygulamalar menüsü ve daha birçok görsel yeniliği beraberinde getiren Feel UX, yaz aylarında satışa sunulacak Sharp AQUOS akıllı telefonlarında kullanılacak. Maalesef bu cihazlar sadece Japonya pazarı için çıkış yapıyor.

HTC'nin Sense arayüzünün ardından ilk defa bu kadar özelleştirilmiş bir Android kullanıcı deneyimiyle karşılaşıyoruz. Google, yazılım konusunda farklılaşma çalışmalarına geciken güncellemeler ve ekosistemindeki parçalanmışlığı önlemek için karşı çıkarken Japon elektronik devi, arayüzünü üst düzey farklılıklarla donatıyor. Ürün portföyünün Samsung, HTC, LG gibi rakiplerinden çok daha az model içermesi Sharp'ı böyle bir arayüz kullanma konusunda cesaretlendirmiş olabilir.

Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemiyle birlikte gelen Holo tema ailesinin üzerine inşa edilen Feel kullanıcı arayüzünün mevcut modellere gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Eğer büyük beğeni toplarsa yaz sonuna doğru Android geliştiricileri tarafından diğer akıllı telefonlara port edilebilir ya da benzer tasarım ögeleri diğer arayüzlere uygulanabilir. frog gibi tasarım ve yenilikçilikte öncü bir şirketin Feel ile dikkatleri üzerine çekeceği tahmin ediliyor.





http://www.engadget.com/2012/06/18/sharp-teams-up-with-design-company-for-new-feel-ux-android-skin/