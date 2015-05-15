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Sharp Aquos ZETA SH-03G çerçeveye entegre LED ışıklandırma ile dikkat çekiyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,4b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sharp Aquos ZETA SH-03G çerçeveye entegre LED ışıklandırma ile dikkat çekiyor
Ekran-ön panel oranında rekor kıran Aquos Crystal modeli ile tanıdığımız Japon Sharp, bu kez yavaş çekim konusunda rekor kıracak ve çerçevedeki LED ışıklandırma ile dikkat çeken yeni bir akıllı telefon tanıttı.

Sharp Aquos ZETA SH-03G adındaki bu yeni telefonda 5.5 inçlik Full HD ekran yer alıyor. Daha canlı renkleri daha az enerji tüketimi ile veren IGZO panelin yer aldığı cihaz EDGEST tasarım dili sayesinde Galaxy S6 modelinden daha kısa olmayı başarmış. 

Snapdragon 810 yongasetinden gücünü alan modelde 3GB RAM, 32GB kapasite, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, DTS surround ses desteği, parmak izi okuyucu, 3000mAh gücünde batarya şeklinde özellikler mevcut. 

Cihazı dikkat çeken özelliklerinden birisi yavaş çekim. Cihazın Ricoh tarafından daha kaliteli sensörleri ifade eden GR sertifikası verilmiş arka kamerası 480p çözünürlükte yavaş çekimleri 210 kare/saniye hızında yapabiliyor. Birden fazla çekimi biraraya getirerek yazılımsal olarak 2100kare/saniye hızına da çıkabilen bu sistem geleneksel yavaş çekimlerin 70 kat daha fazla yavaşlatılmasını sağlıyor. 

Diğer bir özellik ise metal çerçevenin 3 kenarlı yapıda daha doğrusu yarım altıgen yapısında olması. Bu çerçeve içerisine firma 3 farklı renkte LED entegre etmiş. Bu sayede kullanıcı farklı renkleri çeşitli bildirim veya müzik çeşitlerine atayabiliyor. 

Su geçirmez bir yapıda olan Sharp Aquos ZETA SH-03G akıllı telefon modeli yaz aylarında tüketici ile buluşacak. Ancak modeli Japonya dışına çıkmaya pek niyeti yok gibi görünüyor. 
 
Sharp Aquos ZETA SH-03G çerçeveye entegre LED ışıklandırma ile dikkat çekiyor

http://www.phonearena.com/news/Sharp-outs-Aquos-ZETA-SH-03G-with-record-slow-mo-video-and-LED-lights-in-the-metal-edge_id69234 Yorum Yaz
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Batuist 4 yıl en beğenilen
J.Maharaja
Sharp da dahil olduysa bu telefon işine, gam yemem artık. Ama olsun, nekadar çok telefon okadar kızışmış pazar ve bir okadarda çok seçenek.

Çocuklar her ilk gördüğünü yeni zanneder.. sharp uzun zamandır bu piyasada.. :)))
J.MaharajaSharp da dahil olduysa bu telefon işine, gam yemem artık. Ama olsun, nekadar çok telefon okadar kızışmış pazar ve bir okadarda çok se...
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Umutcan 4 yıl
Harika bir cihaz, ama batı ülkelerine bile gitmez muhtemelen. Japonlar iyisini kendilerine üretiyor.
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kaptanos 4 yıl
Ülkemde bu ürünleri görebilmeyi ne çok istiyorum :(
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kuyuduzu 4 yıl
sharp da dahil olduysa diye cümleye girenler var. sasungla büyüyen nesil bilmez bazı köklü firmaları.
neyse...
sharp ürünlerini tedarik edebilmek ne derece mümkün acaba?
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babacan52 4 yıl
1500 1800 hakkı var :d 100 lira bonus+ 150 lira hediye çekiyle acımam yapıştırır alırım
şöle farklı şeyler yapın arkadaş
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Free WiLL 4 yıl
belki piyasa da en özgün tasarımları olan nadir firmalardan biri fakat gelin görün ki adamlar global çalışmıyor nedenini anlayabilmiş değilim.
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ECB 4 yıl
Bir yönden takdir ediyorum açgözlük davranmıyolar. Bir yönden tenkit ediyorum bari kota koy belli sayıda yollada isteyenler kullansın be sharp. Cihazları belki donanım olarak çok üst düzey değil ama benim gibi telefon alırken önce tasarıma bakanları cezbedebilir.
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meego 4 yıl
Eyy sharp niye bu ülkeye girmiyorsun... :D
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umut_baris 4 yıl
O kırmızı kasadan istiyorum abi.

Mükemmel bir tasarımı var bence.
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Batuist 4 yıl en beğenilen
J.Maharaja
Sharp da dahil olduysa bu telefon işine, gam yemem artık. Ama olsun, nekadar çok telefon okadar kızışmış pazar ve bir okadarda çok seçenek.

Çocuklar her ilk gördüğünü yeni zanneder.. sharp uzun zamandır bu piyasada.. :)))
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Güzel telefonda japonlarda bu inat varken gelmez.
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OverClocK1ng 4 yıl
Sevgili Ekrem71!
Bu haberin, Türkçe kullanımı konusunda daha başarılı olmuş.
Biraz daha virgülleme konusunda dikkatli olursan ve doğru yapabilirsen, iyi bir editör olacaüını düşünüyorum.
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General. 4 yıl
Cihaz çok iyi olmuş keşke buraya gelseydi.
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