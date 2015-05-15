Sharp Aquos ZETA SH-03G çerçeveye entegre LED ışıklandırma ile dikkat çekiyor

Ekran-ön panel oranında rekor kıran Aquos Crystal modeli ile tanıdığımız Japon Sharp, bu kez yavaş çekim konusunda rekor kıracak ve çerçevedeki LED ışıklandırma ile dikkat çeken yeni bir akıllı telefon tanıttı.





Sharp Aquos ZETA SH-03G adındaki bu yeni telefonda 5.5 inçlik Full HD ekran yer alıyor. Daha canlı renkleri daha az enerji tüketimi ile veren IGZO panelin yer aldığı cihaz EDGEST tasarım dili sayesinde Galaxy S6 modelinden daha kısa olmayı başarmış.





Snapdragon 810 yongasetinden gücünü alan modelde 3GB RAM, 32GB kapasite, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, DTS surround ses desteği, parmak izi okuyucu, 3000mAh gücünde batarya şeklinde özellikler mevcut.





Cihazı dikkat çeken özelliklerinden birisi yavaş çekim. Cihazın Ricoh tarafından daha kaliteli sensörleri ifade eden GR sertifikası verilmiş arka kamerası 480p çözünürlükte yavaş çekimleri 210 kare/saniye hızında yapabiliyor. Birden fazla çekimi biraraya getirerek yazılımsal olarak 2100kare/saniye hızına da çıkabilen bu sistem geleneksel yavaş çekimlerin 70 kat daha fazla yavaşlatılmasını sağlıyor.





Diğer bir özellik ise metal çerçevenin 3 kenarlı yapıda daha doğrusu yarım altıgen yapısında olması. Bu çerçeve içerisine firma 3 farklı renkte LED entegre etmiş. Bu sayede kullanıcı farklı renkleri çeşitli bildirim veya müzik çeşitlerine atayabiliyor.





Su geçirmez bir yapıda olan Sharp Aquos ZETA SH-03G akıllı telefon modeli yaz aylarında tüketici ile buluşacak. Ancak modeli Japonya dışına çıkmaya pek niyeti yok gibi görünüyor.

http://www.phonearena.com/news/Sharp-outs-Aquos-ZETA-SH-03G-with-record-slow-mo-video-and-LED-lights-in-the-metal-edge_id69234