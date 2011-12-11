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Sharp, Kuzey Amerika'da 1 milyon büyük ekran TV satışı bekliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük LCD üreticilerinden Japon Sharp kısa süre önce fiyat manipülasyonu davalarıyla gündeme gelmişti. Sharp buna rağmen 60 inç ve üzeri LCD TV satışlarında Kuzey Amerika bölgesinde yüksek satışlar bekliyor.

Firma yaptığı açıklamada Kasım - Mart ayları arasındaki 4 aylık dönemde 1 milyon adet 60 inç ve üzeri LCD TV satışı yapmayı beklediklerini duyurdu. Ayrıca yeni mali yılda da firma büyüme bekliyor. 

2015 yılına doğru Asya pazarında 6 milyar dolarlık LCD satışlarında düşüş tahmini ve ABD pazarında büyük ekran TV'lere olan ilgide azalmaya rağmen Sharp firması satışlarını devamlı artırıyor. 2012 yılında 12 milyar dolar olarak tahmin edilen TV satışları Japonya'da 2015 yılında 3 milyar dolara gerileyecek. 

Çin ve Japonya dışındaki Asya pazarı 14 milyar dolara gerilerken, Kuzey Amerika pazarı da 22 milyar dolardan 20 milyar dolara gerileyecek. ABD operasyonları şefi Kozo Takahashi gelecek yıl pazarda üç kat talep artışı beklediklerini açıkladı. 

Japon Sharp firmasının sesli ve görsel ekipmanları gelirinin neredeyse yüzde 50'sini oluşturuyor ve küresel olarak rekabette kalıcı olabilmek için Kuzey Amerika kıtasında agresif bir pazarlama stratejisi izliyor.


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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alpa07 7 yıl
Gözünü toprak doyursun :D
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berkkarabacak 7 yıl
Resimdeki gibi tvler yaparsa daha çok bekler
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