Sharp, Samsung ve diğer LCD üreticileri fiyat manipülasyonu davasında 388 milyon $ ödeyecek

Teknoloji üreten ve pazarlayan şirketler büyüdükçe pazara hakimiyeti o derece artıyor ancak beraberinde anti-tekel ve fiyat manipülasyonu davaları da peşini bırakmıyor.





2007 yılında ABD'de açılan bir fiyat manipülasyonu davasında; Sharp, Samsung, Chimei Innolux gibi 6 büyük LCD panel üreticisinin 1999-2006 yılları arasında satılan LCD panellerini alan bazı firmalar fiyatlarla oynandığı gerekçesiyle tazminat talep etmişti.





Bloomberg'in haberine göre davalı firmalar ve davacı firmalar biraraya gelerek 388 milyon dolarlık bir uzlaşma yaptı ve 19 Aralık'ta görülecek duruşmada davanın kapanması bekleniyor.





Ödemede en büyük pay 105 milyon dolarla Sharp firmasına ait olacak. Ardından Samsung 82.7 milyon dolar, Chimei Innolux 78 milyon dolar ödeyecek.





Yine 2007 yılında LG, Sharp ve Chunghwa firmaları benzer bir davada suçlanmış ve 2009 yılında 585 milyon dolarlık bir uzlaşma sağlanmıştı. Bahse konu dava ise bu dava ile kıyas tutularak açılmıştı.





Firmalardan konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi ancak duruşmalar esnasında kesinlikle manipülasyon yapılmadığı konusunda savunma vermişlerdi.