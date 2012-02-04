Sharp, TV rekabetinde geride kaldı son çeyrek rakamlarında düşüş var

Mobil cihazlara sağladığı dokunmatik ekranlarla önemli bir pazar payı elde eden Sharp, buna rağmen rekabet ettiği diğer bir alan olan TV segmentinde düşüş yaşadı ve bu mali yıl raporlarına da yansıdı.





Ekim-Aralık ayına ait 2011 mali yılı 3.çeyrek raporuna göre Sharp, 120 milyon dolarlık kar elde etti. Ancak bir önceki yıl aynı dönemde 720 milyon dolar kar elde edilmişti. Düşüş yüzde 86'ya yakın oldu. Nisan-Aralık arasındaki dönemde ise işletim zararı 350 milyon dolar, net kayıp ise 280 milyon dolar civarında oldu.





Karlarda yaşanan düşüş sonraki çeyrek ve yıl geneli tahminlerini de etkiledi. Mart 2012'de bitecek 4. mali çeyrek için hiç kar beklenmiyor. 2011 mali yılı geneli için ise 3.8 milyar dolar zarar beklentisi oluştu. Yıl genelinde LCD TV satışı beklentisi de 13.5 milyondan 12.8 milyona düştü.

Sharp'ın zararına, TV ürünlerine olan talebin azalması da büyük etki yaptı. Aylık 1.3 milyon adet 40 inçlik panel üreten bir tesisin Nisan 2011'de bir ay boyunca üretimi durdurduğu belirtiliyor.





Reuters'e göre son çeyrek rapolarında firma kendi beklentilerinin de altında kaldı. Geçen yıl faaliyete geçen yeni üretim tesisi, Japonya için piyasaya sürülen AQUOS akıllı telefonlar, üst seviye AQUOS TV ürünleri ve yeni panel modellerine rağmen Sharp yüksek bir talep oranı yakalayamadı.