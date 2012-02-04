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Sharp, TV rekabetinde geride kaldı son çeyrek rakamlarında düşüş var

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil cihazlara sağladığı dokunmatik ekranlarla önemli bir pazar payı elde eden Sharp, buna rağmen rekabet ettiği diğer bir alan olan TV segmentinde düşüş yaşadı ve bu mali yıl raporlarına da yansıdı.

Ekim-Aralık ayına ait 2011 mali yılı 3.çeyrek raporuna göre Sharp, 120 milyon dolarlık kar elde etti. Ancak bir önceki yıl aynı dönemde 720 milyon dolar kar elde edilmişti. Düşüş yüzde 86'ya yakın oldu. Nisan-Aralık arasındaki dönemde ise işletim zararı 350 milyon dolar, net kayıp ise 280 milyon dolar civarında oldu.

Karlarda yaşanan düşüş sonraki çeyrek ve yıl geneli tahminlerini de etkiledi. Mart 2012'de bitecek 4. mali çeyrek için hiç kar beklenmiyor. 2011 mali yılı geneli için ise 3.8 milyar dolar zarar beklentisi oluştu. Yıl genelinde LCD TV satışı beklentisi de 13.5 milyondan 12.8 milyona düştü.
Sharp'ın zararına, TV ürünlerine olan talebin azalması da büyük etki yaptı. Aylık 1.3 milyon adet 40 inçlik panel üreten bir tesisin Nisan 2011'de bir ay boyunca üretimi durdurduğu belirtiliyor.

Reuters'e göre son çeyrek rapolarında firma kendi beklentilerinin de altında kaldı. Geçen yıl faaliyete geçen yeni üretim tesisi, Japonya için piyasaya sürülen AQUOS akıllı telefonlar, üst seviye AQUOS TV ürünleri ve yeni panel modellerine rağmen Sharp yüksek bir talep oranı yakalayamadı.

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gazilikaplan 7 yıl
Albani hocam bence sharpın bu duruma düşmesi tesadüf değil.O elite dediğin panelin ren üretimini biliyorsundur.Gerçekten içler acısı.bizim vestelin renk üretimi bile daha iyi.iyi siyah üretmiş motion iyiymiş doğru renk basamadıktan sonra bunların hiçbirinin önemi yokki.hele o yeşiller varya kırağı düşmüş gibi gösteriyor yeşilleri.yani elite öyle abartılacak ahım şahım bir panel değildir.bu arada bende yeni üye oldum.uzun süredir sizin yazılarınızı okuyorum.Gerçekten bu işte bilgilisiniz ve yardımseversiniz.Saygılarımla.
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DH Misafiri 7 yıl
Bir şirketin 12.8 milyon TV, ... milyon panel vs satıp 1 yılda 3.8 milyar $ zarar etmesini anlamıyorum. Hele birde aynı inch TV yi rakiplerinde en az %50 pahalı satarken.
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Muhibbi- 7 yıl
Türkiyeyi pek tınlamıyor bu Sharp Türkiyedede güzel pazar var Sharp için biln bilir zaten ne kadar sağlam olduğunu
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Mellkor 7 yıl
Ulkemizde niye satisi yok ki su markanin
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E_Aydin35 7 yıl
Sony,Samsung,Toshıba olduğu sürece biraz zor.. Yanlış anlamayıın genelde bu markaların isimden kazandığından bahsediyorum tabi ürünlerde göz alıcı olunca..
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-gg- 7 yıl
Sharp amerika dışında kullanan görmedim
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icg 7 yıl
Japonya pahalanır ve Samsung dört senede bozulan o düşük malzeme kalitesine sahip tvleri satmaya devam ederse işimiz yaş..
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ceyarar 7 yıl
Beyler, dünyada özelikle de Avrupa'da ekonomik durgunluk had safhada, herkesin son çeyrek rakamları düşük, teknolojiden dolayı değil, ekonomiden.
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turbo-powwer 7 yıl
Yenilik lazım yenilik...
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albani 7 yıl
İyide yeniliğin Kralı Sharp ta var>>> "ELITE"


Siz ayrıca boşverin Sony zarar etmiş Sharp şu kadar zarar etmiş v.s
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myhotyro 7 yıl
Bir şirketin 12.8 milyon TV, ... milyon panel vs satıp 1 yılda 3.8 milyar $ zarar etmesini anlamıyorum. Hele birde aynı inch TV yi rakiplerinde en az %50 pahalı satarken.
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