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Sharp, IGZO panellerin üretimine başladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük panel üreticileri arasında yer alan Sharp, geçtiğimiz yılı TV segmentinde karlarında düşüş yaşayarak kapatmıştı. Firma bu yıl panel üretiminde yeni teknolojilerle pazara çıkacak. Bunlardan birisi IGZO panel teknolojisi.

IGZO - indiyum galyum çinko oksit paneller aynı şeffaflıkta standart LCD panellerin iki katı daha fazla detay sağlarken, yüzde 90'a kadar enerji tasarrufu sağlıyor, daha ince yapısıyla maliyetleri de aşağıya çekiyor. Böylece yüksek çözünürlüklü ekrana sahip cihazların daha ucuz olması ve daha küçük batarya kullanmasının önünü açıyor.

Yeni iPad'in panel üreticilerinden olan Sharp'ın IGZO panelleri bu üründe kullanmak istediği ancak Apple'ın teknolojinin geldiği seviyeyi yeterli bulmadığı için rafa kaldırıldığı iddia edilmişti. IGZO panellerin en fazla 264 ppi değerine kadar görüntü imkanı sağlayabildiği belirtiliyor.

IGZO paneller 32 inçe kadar tablet, laptop ve monitör ekranlarında kullanılacak. Sharp'ın Tokyo yakınlarındaki Kameyama bölgesinde bulunan tesisler bu aydan itibaren hacimli üretime geçti ve üretim zamanla artacak. Sharp ekranlara olan talebin yükseliş gösterdiğini ifade ediyor.

İddialara göre Apple, bu yıl piyasaya süreceği standart TV modelinde IGZO ekranlar kullanabilir.

http://www.pcworld.com/article/253708/japans_sharp_begins_mass_production_of_igzo_displays_amid_rumors_of_apple_use.html Yorum Yaz
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