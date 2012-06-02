Sharp yeni IGZO LCD ve OLED ekranlarını tanıttı

Mobil cihazlarda daha fazla çözünürlük ve daha az enerji kullanımına yönelik firmaların farklı ekran teknolojileri üzerinde çalışmaları devam ediyor. Sharp firması da bir süredir üzerinde çalıştığı IGZO panel teknolojisini Boston'da tanıttı.





Indiyum Galyum Bakır Oksit - IGZO panel teknolojisi, yüksek çözünürlüklü, yüksek dokunmatik hassasiyetli, düşük enerji tüketimine sahip ve ultra ince cihaz ekranlarına imkan tanıyor.





IGZO paneller ilk olarak yeni iPad ekranında kullanılmak üzere firma tarafından üretilmeye başlamıştı. Ancak Apple gelinen seviyeyi beğenmediği için Sharp standart LCD panel üretimine geçmek zorunda kalmıştı.





Bu teknoloji, kristal yapıların indiyum, galyum ve bakır ile bileşimden oluşmuş bir oksit yarı iletken içerisine uygulanmasıyla elde ediliyor.





Sharp firmasının ar-ge bölümü 4 farklı LCD ve OLED IGZO paneli ilk etapta yıl sonuna doğru üretime geçirmeyi planlıyor.





4.9 inçlik LCD panel 720p ekran çözünürlüğüne izin verirken 302ppi yoğunluğa sahip ve akıllı telefonlar için planlanıyor. 6.1 inçlik ekran 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe ve 498ppi yoğunluğa sahip. Hedef alanı ise mobil cihazlar.





13.5 inçlik OLED ekran 3840 x 2160 piksel çözünürlüğe ve 326ppi yoğunluğa kadar çıkabiliyor. En önemli özellikleri beyaz OLED ve RGB renk filtrelerine sahip olması. 3.4 inçlik OLED ekran ise 540 x 960 piksel çözünürlüğe sahip ve esnek olmasıyla öne çıkıyor.





IGZO panellerin seri üretime geçmesiyle artık daha yüksek çözünürlüğe ve dokunmatik hassasiyete sahip mobil cihazlar ve bilgi ekranlarını görmek mümkün olabilecek.









http://sharp-world.com/corporate/news/120601.html