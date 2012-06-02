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Sharp yeni IGZO LCD ve OLED ekranlarını tanıttı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,2b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil cihazlarda daha fazla çözünürlük ve daha az enerji kullanımına yönelik firmaların farklı ekran teknolojileri üzerinde çalışmaları devam ediyor. Sharp firması da bir süredir üzerinde çalıştığı IGZO panel teknolojisini Boston'da tanıttı.

Indiyum Galyum Bakır Oksit - IGZO panel teknolojisi, yüksek çözünürlüklü, yüksek dokunmatik hassasiyetli, düşük enerji tüketimine sahip ve ultra ince cihaz ekranlarına imkan tanıyor. 

IGZO paneller ilk olarak yeni iPad ekranında kullanılmak üzere firma tarafından üretilmeye başlamıştı. Ancak Apple gelinen seviyeyi beğenmediği için Sharp standart LCD panel üretimine geçmek zorunda kalmıştı.

Bu teknoloji, kristal yapıların indiyum, galyum ve bakır ile bileşimden oluşmuş bir oksit yarı iletken içerisine uygulanmasıyla elde ediliyor.

Sharp firmasının ar-ge bölümü 4 farklı LCD ve OLED IGZO paneli ilk etapta yıl sonuna doğru üretime geçirmeyi planlıyor.

4.9 inçlik LCD panel 720p ekran çözünürlüğüne izin verirken 302ppi yoğunluğa sahip ve akıllı telefonlar için planlanıyor. 6.1 inçlik ekran 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe ve 498ppi yoğunluğa sahip. Hedef alanı ise mobil cihazlar.

13.5 inçlik OLED ekran 3840 x 2160 piksel çözünürlüğe ve 326ppi yoğunluğa kadar çıkabiliyor. En önemli özellikleri beyaz OLED ve RGB renk filtrelerine sahip olması. 3.4 inçlik OLED ekran ise 540 x 960 piksel çözünürlüğe sahip ve esnek olmasıyla öne çıkıyor.

IGZO panellerin seri üretime geçmesiyle artık daha yüksek çözünürlüğe ve dokunmatik hassasiyete sahip mobil cihazlar ve bilgi ekranlarını görmek mümkün olabilecek.
Sharp yeni IGZO LCD ve OLED ekranlarını tanıttı
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http://sharp-world.com/corporate/news/120601.html Yorum Yaz
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eternity 7 yıl
Sanırım sharp LCD modüldeki gibi oled üretimindede dünyanın en iyisi olacak.
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xxxx1 7 yıl en beğenilen
Sony'nin yıllardır böyle benzer ar-ge çalışmaları var...

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alpa07 7 yıl
Artık cep telefonlarında bu ekranlarsan olması lazım.Daha bir haftalıkken telefonumun ekranını kırmıştım.:(
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Prequel 7 yıl
C2H5OH
İGZO indiyum - galyum - bakır? - oksit bakırın ismi cupra dan geliyor Cu simgesi , Çinko falan olmasın Z harfi tam olarak neyi ifade ediyor bakır için (Zn)

evet çinko.
Indium gallium zinc oxide
www.google.com
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Virtual Reality 7 yıl
12 Angry Men
şu katlanan esnek ekranlar gelecekte tüm ceplerde olucak ve güzel birşey bence birde su telefonları su geçirmez yapabilseler

Üretildi hatta S3 de kullanılacaktı ama vazgeçtiler. Panasonic Eluga ve Eluga Power da bu kaplamayı kullanıyor. Ben heyecanla bekliyorum piyasaya sürmesini
Panasonic yaptı mı kralını yapar.
Dakika 2.40 dan sonra su geçirmezlik testini yapıyor Erdi Özüağ donanimhaber.com/...
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kimi_raikonen 7 yıl
super amoled ekranda her piksel bir transistör tarafından kontrol edildiği için sanki daha yüksek kalite elde ediliyor.igzo biraz lcd tarzı bir teknoloji gibi istenilen seviyede değil sanki
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hamelinyyzw 7 yıl
sanırım artık ekran kartları işlemcilerden daha önemli olmaya başlayacak!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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12 Angry Men 7 yıl
şu katlanan esnek ekranlar gelecekte tüm ceplerde olucak ve güzel birşey bence birde su telefonları su geçirmez yapabilseler
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ihtiyarjedi 7 yıl
İGZO
indiyum - galyum - bakır? - oksit

bakırın ismi cupra dan geliyor Cu simgesi , Çinko falan olmasın Z harfi tam olarak neyi ifade ediyor bakır için (Zn)
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
xxxx1
Sonynin yıllardır böyle benzer ar-ge çalışmaları var...
Bütün dev şirketlerin böyle çalışmaları var.Esnek ekran Philips e dayanıyor biliyorum.Samsungun da buna benzer ekranları var.Sarp mevcut teknolojiyi baya ilerletmiş durumda şuan.
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aspirin_00 7 yıl
bizim millet; elin adamı yapmasını bekleyecek ve ne zaman çıkacak diye sabırsızlanmak.. işi gücü bu oturupta birşey üreteyim yok geliştireyim yok hazırcı millet
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ec38 7 yıl
şu an samsung 4.8'' için 720p sunuyor s3te.. gelişme değil o durum fakat esneklik ve orta seviyeli inç değerlerine o kadar yüksek ppi sunması çok ilginç.. sanırım artık ekran kartları işlemcilerden daha önemli olmaya başlayacak!
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danGerfuLL 7 yıl
4.9'da 720p cok iyi.
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