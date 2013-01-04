Sharp yoğun talep sebebiyle 5 inçlik Full HD telefon ekranı için gelen siparişleri karşılayamıyor





Akıllı telefonlar hedef alınarak geliştirilen 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü LCD ekran üretimine başlayan sayılı firmalardan biri olan Sharp, şimdiden yeni nesil paneli için gelen siparişleri karşılamakta zorluk yaşamaya başladı. Digitimes'ın endüstri kaynaklarına göre; özellikle Tayvan'da Sharp'ın Full HD çözünürlüklü cihazı Aquos Phone SH930W'ya gösterilen beklenmedik düzeydeki ilgi, şirket içinde üretim sıkıntılarına sebebiyet vermiş. Mobil sektörde önemli iş ortakları bulunan bir panel tedarikçisi konumundaki Sharp'ın bu sorunu, ilerleyen dönemlerde Full HD panellerin piyasadaki yaygınlaşma hızını etkileyebilecek gibi görünüyor.

5.0 inç büyüklüğündeki ekranını bir tür düşük sıcaklıklı polisilikon tekniği olan kendi geliştirdiği CG-Silikon teknolojisi sayesinde 443ppi piksel yoğunluğunda sorunsuzca ve yüksek verimle geçtiğimiz Ekim ayında seri üretime sokan Japon elektronik devi, küçük ölçekli en yeni LCD'sini sergilediği teknoloji fuarlarında büyük beğeni toplamıştı. Aynı beğeniyi tüketicilerden fazlasıyla gören Aqua Phone serisinin üreticisi, birkaç ay içerisinde gelen siparişleri dahi zamanında yetiştirememekten endişe ediyor. Sharp tedarik problemleriyle cebelleşedururken Full HD çözünürlük standardının hızla kabul gördüğü mobil piyasadaki en önemli ekran tedarikçisinin Sony, Toshiba ve Hitachi'nin iş birliğine giderek oluşturduğu Japan Display olması kaçınılmaz. Zira üç teknoloji devinin yanı sıra Japon hükümeti tarafından da iş gücü anlamında büyük destek alan JDI, seri üretim aşamasına sorunsuz geçiş yapmış ve HTC gibi önemli ortaklarla ilk yüksek çözünürlüklü akıllı telefon ekranlarını tüketiciyle buluşturmayı başarmıştı.

Full HD panellerle ilgili raporların yanı sıra yine Sharp tarafından geliştirme çalışmaları sürdürülen IGZO paneller hakkında da önemli detaylar paylaşan Digitimes, firmanın bu yüksek enerji tasarruflu çözümlerinin üretimindeki problemleri aştığını ve 2013'te IGZO ekranlı yeni bir akıllı telefon satışa sunacağını ileri sürdü. LCD ekran türünde gelinen son nokta olarak tabir edilebilecek IGZO panellerin Apple ve diğer müşteriler tarafından da kullanılabileceği bildiriliyor.

http://www.digitimes.com/news/a20130103PD205.html