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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sharp yoğun talep sebebiyle 5 inçlik Full HD telefon ekranı için gelen siparişleri karşılayamıyor

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Akıllı telefonlar hedef alınarak geliştirilen 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü LCD ekran üretimine başlayan sayılı firmalardan biri olan Sharp, şimdiden yeni nesil paneli için gelen siparişleri karşılamakta zorluk yaşamaya başladı. Digitimes'ın endüstri kaynaklarına göre; özellikle Tayvan'da Sharp'ın Full HD çözünürlüklü cihazı Aquos Phone SH930W'ya gösterilen beklenmedik düzeydeki ilgi, şirket içinde üretim sıkıntılarına sebebiyet vermiş. Mobil sektörde önemli iş ortakları bulunan bir panel tedarikçisi konumundaki Sharp'ın bu sorunu, ilerleyen dönemlerde Full HD panellerin piyasadaki yaygınlaşma hızını etkileyebilecek gibi görünüyor.
5.0 inç büyüklüğündeki ekranını bir tür düşük sıcaklıklı polisilikon tekniği olan kendi geliştirdiği CG-Silikon teknolojisi sayesinde 443ppi piksel yoğunluğunda sorunsuzca ve yüksek verimle geçtiğimiz Ekim ayında seri üretime sokan Japon elektronik devi, küçük ölçekli en yeni LCD'sini sergilediği teknoloji fuarlarında büyük beğeni toplamıştı. Aynı beğeniyi tüketicilerden fazlasıyla gören Aqua Phone serisinin üreticisi, birkaç ay içerisinde gelen siparişleri dahi zamanında yetiştirememekten endişe ediyor. Sharp tedarik problemleriyle cebelleşedururken Full HD çözünürlük standardının hızla kabul gördüğü mobil piyasadaki en önemli ekran tedarikçisinin Sony, Toshiba ve Hitachi'nin iş birliğine giderek oluşturduğu Japan Display olması kaçınılmaz. Zira üç teknoloji devinin yanı sıra Japon hükümeti tarafından da iş gücü anlamında büyük destek alan JDI, seri üretim aşamasına sorunsuz geçiş yapmış ve HTC gibi önemli ortaklarla ilk yüksek çözünürlüklü akıllı telefon ekranlarını tüketiciyle buluşturmayı başarmıştı.
Full HD panellerle ilgili raporların yanı sıra yine Sharp tarafından geliştirme çalışmaları sürdürülen IGZO paneller hakkında da önemli detaylar paylaşan Digitimes, firmanın bu yüksek enerji tasarruflu çözümlerinin üretimindeki problemleri aştığını ve 2013'te IGZO ekranlı yeni bir akıllı telefon satışa sunacağını ileri sürdü. LCD ekran türünde gelinen son nokta olarak tabir edilebilecek IGZO panellerin Apple ve diğer müşteriler tarafından da kullanılabileceği bildiriliyor. 

http://www.digitimes.com/news/a20130103PD205.html Yorum Yaz
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eternity 6 yıl en beğenilen fujhen
fujhen
Sharp batıyoruz diyordu işte daha ne istiyorlar ne güzel

Sharp batmaz zira dünya üzerindeki görüntüleme teknolojilerinin %90ı sharptadir samsung,Apple,lg,philips ne alırsanız alın sharp para kazanır bu işten..
fujhenSharp batıyoruz diyordu işte daha ne istiyorlar ne güzelSharp batmaz zira dünya üzerindeki görüntüleme teknolojilerinin ...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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kaskas123 6 yıl
interwap
Sharp ve Toshiba ya tedarik sıkıntısı çekiyor yada üretim sıkıntısı. Samsung bu alanda da lider.

samsung'da 2-3 yıl önce böyle şirketlerden alıyordu ekranı.
hem samsung'dan ekran alın bir tek kendisi. böyle firmalardan ekran isteyen çok fazla var. çoğu firma ekran alıyor böyle şirketlerden. talep fazla üretim az olduğundan sıkıntı çıkıyor.
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THEKNIGHT 6 yıl

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senatorlines 6 yıl
Japonları koreli ve çinlilere göre daha fazla tutarım, japonlar karakter ve gelenek sahibi tutumlu insanlar, kore ve çinliler gibi kedi köpek yiyicisi değil, şu sıralar biraz durgunlaştı ve koreli ve çinlilerden yara aldılar, o yüzden SHARP, TOSHIBA, SONY, PANASONIC, HITACHI diyorum!
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interwap 6 yıl
Sharp ve Toshiba ya tedarik sıkıntısı çekiyor yada üretim sıkıntısı. Samsung bu alanda da lider.
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UnInvited_Guest 6 yıl
Japonya fanları toplanmış buraya.
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V4LKyR 6 yıl
Beyler o değil de, SHARP dehşetengiz güçlü bir firmadır. SHARP. Basit bir firma değil yani, hey gidi hey. LG falan yokken SHARP vardı. Sıkıntıların altından kalkmayı bilir ve her zaman mükemmel teknolojiler üretir.
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Zenci Forvet 6 yıl
Piyasa kızışıyor.
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hayal@t 6 yıl
şu görüntüdeki telefon ney acaba güzele benziyor samsung çizgileri var sanki.
bu modelin aynısı çıkarsa galaxy S4 olark çok satar
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kartalaraz 6 yıl hayal@t
hayal@t

şu görüntüdeki telefon ney acaba güzele benziyor samsung çizgileri var sanki.
bu modelin aynısı çıkarsa galaxy S4 olark çok satar

sharp aquos sh930w

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12 Angry Men 6 yıl
Sharp tv pahalı demişsin tamam'da ne kadar pahalı çokmu pahalı rakıplerıne gore belkı vırkaç bin tl daha pahalı ama verdiği renkler çok iyi
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dockhanger 6 yıl
sharp bi tv için 10 bin lira isterse kusra bakmasın batar makul fiyat yok hep uzay rakamları mubarek araba yapıyor sankı kalıtelı dıye dıye bunları bu hale kullanıcılar getirdi şimdide batıyorsa o havaya sokan kullanıcılar nerde buyursunlar kurtarsınlar
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onsos1100 6 yıl
bu japonlar hep böyle... bitti diyorsun son anda ayağa kalkıyor... şu tsunami olmasa samsung avcunu yalardı ancak fırsattan iyi yararlandı...
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12 Angry Men 6 yıl
Desene sharp köşeyi döndü.
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