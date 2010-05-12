Sharp, 3D teknolojisine yatırım yapmaya devam ediyor

Son dönemlere damgasını vuran teknolojilerden biri hiç süphesizki 3D teknolojisidir.3 boyutlu görüntü teknolojisi hayatımıza etkili bir giriş yaptı ve sürekil gelişmeye devam ediyor. Sinemalarda yayınlanan Avatar adı film ile 3D teknolojisi adından ciddi anlamda söz ettirmeye başladı. Bu teknoloji takip eden, takip etmeyen herkes "3D nedir?" sorusunu cevaplamak için soluğu sinemalarda aldı. Daha sonrasında ise Asus'un 3D teknolojisine yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlarında yer vermeye başlaması ve Nvidia'nın 3D Vision teknoloji ile oyun dünyasına da giriş yapan 3D teknolojisi, elektronik üreticileri sayesinde televizyonlarda da kullanılmaya başladı.

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3D teknolojisinin gelişimine en çok katkıda bulunan firmalardan biri olan Sharp, 3D teknolojisinin 3D gözlük gerektirmeden kullanılabilmesi için çalışmalar yapmaya devam ediyor. Öncelikle tabletler, cep telefonları gibi mobil cihazların kullanacağı ekran boyutlarında 3D gözlüksüz bu teknoloji üzerinde çalışan Sharp, bu konudaki ilk örneklerini göstermişti.

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Sharp'ın tanıttığı 3D gözlük gerektirmeyen 3D panel, bu firmanın kullanıcıları 3D gözlüklerden kurtaracak ilk çalışmalarından olmuştu. 2D ve 3D arası geçiş yapabilecek olan panellerde parallax barrier teknolojisi kullanılıyor.

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Sharp bu teknolojiyi zaman içerisinde 10.6 inç boyutuna kadar büyüttü.

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3D teknolojisinin sahip olduğu potansiyelin farkında olan Sharp, 4 renk filtreli LCD televizyonlarında da bu teknolojiye yer verdi fakat bu modelleri 3D gözlük gereksinimi olan modellerdi. Şu ana kadar 3D görüntüleme teknolojileri üzerinde çalışmalar yapan Sharp, bu teknolojiyi bu defa 3D görüntülemek yerine 3D destekli kayıt yapma teknolojisiyle üzerinde çalışmalar yaptığı bu teknolojiye farklı bir boyut getirdi. 3D teknolojisine öncelikli olarak mobil cihazlarda kullanılacak ekranlarda uygulayan Sharp, 3D destekli video çekimi yapabilen kamera modüllerini duyurdu.

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Sharp, geçtiğimiz günlerde tanıttığı 3D video kayıt modülü ile mobil cihazlarda 3D teknolojisini kullanma fırsatını sunmaya hazırlanıyor. Cep telefonlar, tabletler, video kameralar,fotoğraf makineleri ve taşınabilir oyun konsollarında bile kullanılacak bilecek olan 3D kayıt modülü, 3D destekli 720p HD video ve fotoğraf çekebilecek. Diğer teknik detayları hakkında kapsamlı açıklamaları henüz yapmayan Sharp'ın önümüzdeki haftalar içerisinde bu teknolojiyi nasıl değerlendirecekleri konusunda beklenen açıklamaları yapmasını bekliyoruz. Yapılan açıklamalara göre Nintendo'nun 3D destekli yeni taşınabilir oyun konsolu 3DS'te de yer alması kimseyi şaşırtmayacak.

Sharp'ın tanıtımını yaptığı mobil cihazlara özel 3D video ve fotoğraf çekebilecek olan modüllerinin seri üretiminin Temmuz ayından itibaren başlayacağı ve 2010 yılı sonlarına doğru kullanıma sunulacapı söyleniyor. Son dönemlere damgasını vuran 3D teknolojisine güveni sonsuz olarak görünen Sharp, bu teknolojinin meyvelerini en çok toplayacak firmaların başında yer alacak gibi görünüyor.