Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sharp, 3D teknolojisine yatırım yapmaya devam ediyor

Sharp, üzerinde çalışmalar yaptığı 3D teknolojisini 3D destekli video ve fotoğraf çekebilen modülleri üzerinde kullanacak.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,4b
1
3
Diğer Bilim ve Teknoloji
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Son dönemlere damgasını vuran teknolojilerden biri hiç süphesizki 3D teknolojisidir.3 boyutlu görüntü teknolojisi hayatımıza etkili bir giriş yaptı ve sürekil gelişmeye devam ediyor. Sinemalarda yayınlanan Avatar adı film ile 3D teknolojisi adından ciddi anlamda söz ettirmeye başladı. Bu teknoloji takip eden, takip etmeyen herkes "3D nedir?" sorusunu cevaplamak için soluğu sinemalarda aldı. Daha sonrasında ise Asus'un 3D teknolojisine yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlarında yer vermeye başlaması ve Nvidia'nın 3D Vision teknoloji ile oyun dünyasına da giriş yapan 3D teknolojisi, elektronik üreticileri sayesinde televizyonlarda da kullanılmaya başladı.

Sharp, 3D teknolojisine yatırım yapmaya devam ediyor
Tam Boyutta Gör

3D teknolojisinin gelişimine en çok katkıda bulunan firmalardan biri olan Sharp, 3D teknolojisinin 3D gözlük gerektirmeden kullanılabilmesi için çalışmalar yapmaya devam ediyor. Öncelikle tabletler, cep telefonları gibi mobil cihazların kullanacağı ekran boyutlarında 3D gözlüksüz bu teknoloji üzerinde çalışan Sharp, bu konudaki ilk örneklerini göstermişti.

Sharp, 3D teknolojisine yatırım yapmaya devam ediyor
Tam Boyutta Gör

Sharp'ın tanıttığı 3D gözlük gerektirmeyen 3D panel, bu firmanın kullanıcıları 3D gözlüklerden kurtaracak ilk çalışmalarından olmuştu. 2D ve 3D arası geçiş yapabilecek olan panellerde parallax barrier teknolojisi kullanılıyor.

Sharp, 3D teknolojisine yatırım yapmaya devam ediyor
Tam Boyutta Gör

Sharp bu teknolojiyi zaman içerisinde 10.6 inç boyutuna kadar büyüttü.

Sharp, 3D teknolojisine yatırım yapmaya devam ediyor
Tam Boyutta Gör

3D teknolojisinin sahip olduğu potansiyelin farkında olan Sharp, 4 renk filtreli LCD televizyonlarında da bu teknolojiye yer verdi fakat bu modelleri 3D gözlük gereksinimi olan modellerdi. Şu ana kadar 3D görüntüleme teknolojileri üzerinde çalışmalar yapan Sharp, bu teknolojiyi bu defa 3D görüntülemek yerine 3D destekli kayıt yapma teknolojisiyle üzerinde çalışmalar yaptığı bu teknolojiye farklı bir boyut getirdi. 3D teknolojisine öncelikli olarak mobil cihazlarda kullanılacak ekranlarda uygulayan Sharp, 3D destekli video çekimi yapabilen kamera modüllerini duyurdu.

Sharp, 3D teknolojisine yatırım yapmaya devam ediyor
Tam Boyutta Gör

Sharp, geçtiğimiz günlerde tanıttığı 3D video kayıt modülü ile mobil cihazlarda 3D teknolojisini kullanma fırsatını sunmaya hazırlanıyor. Cep telefonlar, tabletler, video kameralar,fotoğraf makineleri ve taşınabilir oyun konsollarında bile kullanılacak bilecek olan 3D kayıt modülü, 3D destekli 720p HD video ve fotoğraf çekebilecek. Diğer teknik detayları hakkında kapsamlı açıklamaları henüz yapmayan Sharp'ın önümüzdeki haftalar içerisinde bu teknolojiyi nasıl değerlendirecekleri konusunda beklenen açıklamaları yapmasını bekliyoruz. Yapılan açıklamalara göre Nintendo'nun 3D destekli yeni taşınabilir oyun konsolu 3DS'te de yer alması kimseyi şaşırtmayacak.

Sharp'ın tanıtımını yaptığı mobil cihazlara özel 3D video ve fotoğraf çekebilecek olan modüllerinin seri üretiminin Temmuz ayından itibaren başlayacağı ve 2010 yılı sonlarına doğru kullanıma sunulacapı söyleniyor. Son dönemlere damgasını vuran 3D teknolojisine güveni sonsuz olarak görünen Sharp, bu teknolojinin meyvelerini en çok toplayacak firmaların başında yer alacak gibi görünüyor.

 

 

 

 


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ReDComrade 9 yıl
ah bide gözü yormasa sabaha kadar izlerim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
son cümle sharpın durumunu çok iyi izah ediyor.. bahçeye ilk o girdiği için bahçedeki en büyük ve en olgun meyveleri o toplicak... pazarda ilk olmak çok büyük bir avantaj ama bu konuda çalışma yapan tek firma o değil.. gelişmeler ne kadar hızlı olursa bizim için o kadar iyi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hobar 9 yıl
yönetim anasayfadaki cebit 2010 bölümünü ne zaman kaldırmayı düşünüyor acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl LED Aydınlatma hakkında merak ettiğiniz her şey! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim