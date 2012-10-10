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Sharp'tan donanımıyla dikkat çeken yeni nesil süper telefon; Aquos Phone Xx 203SH

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
8,2b
1
59
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un Galaxy Note II ve LG'nin Optimus G modelleri merakla beklenedursun, yüksek performanslı süper telefon kategorisine Japonya merkezli yeni bir model daha geliyor. Son dönemde daha panel üreticisi olarak gündeme gelen Sharp tarafından üretilen Aquos Phone Xx 203SH isimli yeni telefon, güçlü telefon özellikleriyle Android dünyasında çıtayı yükseltebilir.
Qualcomm'un 1.5GHz hızında çalışan dört çekirdekli Snapdragon S4 Pro işlemcisinden ve Adreno 320 GPU'sundan güç alan telefon, 2GB RAM ve 32GB yerleşik depolama kapasitesine sahip. 4.9-inç büyüklüğündeki özel ekranı 1280 x 720 piksel çözünürlük desteği sunan telefon standart olarak Android 4.1 işletim sistemi ile çıkış yapacak. 16 Megapiksel çözünürlüğündeki kamerası oto-fokus özelliğine sahip olan telefon ayrıca NFC, Bluetooth, GPS ve WiFi gibi fonksiyonları da bünyesinde barındırıyor. 
Yüksek çözünürlüklü büyük ekranı, kamerası, donanım platformu ve diğer özellikleriyle üst seviye Android pazarında iddialı olması beklenen 4G uyumlu telefon, önümüzdeki yılın ilkbahar aylarında Japonya'da satışa sunulacak. Fiyatı henüz netleşmeyen Sharp Aquos Phone Xx 203SH için üzücü olan asıl nokta ise, iddialı özelliklerine karşın büyük ihtimalle sadece Japonya pazarıyla sınırlı kalacak gibi görünüyor, aradaki süre zarfında planlama değişmez ise eğer. 

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ekorender 7 yıl en beğenilen Yaratık00
Yaratık00

Sharp'ya herkez beğendi :) samsung veya apple üretimi olsa...

İyide hocam Sharp'ta bu saygıyı hakediyor yani. LCD panel teknolojisinin mucidi. Dünyadaki bu anlamdaki teknoloji patentlerinin çoğuna sahip bir firma. Olsun o kadar saygı yani. Kaç firma Sharp kalitesinde ürün üretebiliyor bu dünyada. Adamların buzdolabı bile evladiyelik. Aldın mı ömürlük gidiyor. O yüzden saygım sonsuz
.
Yaratık00Sharp'ya herkez beğendi :) samsung veya apple üretimi olsa...İyide hocam Sharp'ta bu saygıyı hakediyor yani. L...
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Yanıtla +29
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baris_55 7 yıl
ekorender
Yaratık00 Sharpya herkez beğendi :) samsung veya apple üretimi olsa...
İyide hocam Sharpta bu saygıyı hakediyor yani. LCD panel teknolojisinin mucidi. Dünyadaki bu anlamdaki teknoloji patentlerinin çoğuna sahip bir firma. Olsun o kadar saygı yani. Kaç firma Sharp kalitesinde ürün üretebiliyor bu dünyada. Adamların buzdolabı bile evladiyelik. Aldın mı ömürlük gidiyor. O yüzden saygım sonsuz
.

Liselilere kalsa zaten lcd yi samsung buldu :)
ekorenderYaratık00 Sharpya herkez beğendi :) samsung veya apple üretimi olsa...İyide hocam Sharpta bu saygıyı hakediyor yani...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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Technotronic 7 yıl
Sharp gibi bir markanın telefonlarını avrupa pazarındada görmek isteriz.
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Krone 7 yıl
Turkiyede tanıtımı iyi yapılırsa ve sahip cikilirsa tutar. Güzel telefon.
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nurettinaz 7 yıl
Sharp markası bence japon markaları arasındaki en iyi marka. Tvleri ve bir zamanlar müzik setleri inanılmaz beğeni kazanmışlardı. Tek kötü yanı ülkemizde bulması neredeyse imkansız. Amerika ya gittiğimde samsug ve lg yi tv olarak alt gelir düzeyindeki insanların aldığını sharp ı ise daha üst düzey insanların tercih ettiğine şahit oldum. Tasarımı bence güzel donanıma söz yok kalitesi adının yansıması ise mükemmel bir ürün. Ancak ülkemize gelmeyeceği aşikar. Bakıp iç geçirmekten başka bir şey gelmez elden.
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SSDc 7 yıl
Sharp=Kalite.
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yurtik 7 yıl
Yakında 106 inç lcd telefon yapacaklar.Bu telefonların boyları daha nekadar büyüyecek?
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UnInvited_Guest 7 yıl
aziz77
donanımhaberin iphone 5 video incelemesinede gördük,s3 ün amoled ekranı sıçmış,sadece orada xperia t olsaydı en iyisi seçilirdi,süperamoled sadece siyahı göstermede lider yoksa tam bir fiyasko.S3 tam bir fiyasko,ekran geçişleri bile kasıyor,Sony babamın oğlu değil ama androiddte en iyi cihazı onlar yapıyor,tabiyki htc one x de iyi cihaz.

Tabi ki satışlar da dediğinizi doğrular nitelikte değil mi?
O kadar insan afedersiniz ama enayi der gibi bir şey yazmışsınız.
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Piêr Dé Sans 7 yıl
Sharp ın cihazları büyük bir çoğunlukla Türkiye de çalışmıyor. Bant genişliği sebebiyle. Bunda eğer 900-1800-1900 gibi seçeneklerde olursa muhtemelen işi bilen ve sharp ın telefon kalitesini tanıyanlar alır getirir çatır çatır kullanır.

Sharp ın ürünlerinden bir tanesini bile kullanmış bir şahıs nasıl evladiyelik cihazlar yaptığını zaten bilir. Zaten çok fazla telefon modeli çıkarmama sebepleri de budur. Kaliteyi düşürmemek adına az model yüksek kalite çalışıyorlar.
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aziz77 7 yıl
donanımhaberin iphone 5 video incelemesinede gördük,s3 ün amoled ekranı sıçmış,sadece orada xperia t olsaydı en iyisi seçilirdi,süperamoled sadece siyahı göstermede lider yoksa tam bir fiyasko.S3 tam bir fiyasko,ekran geçişleri bile kasıyor,Sony babamın oğlu değil ama androiddte en iyi cihazı onlar yapıyor,tabiyki htc one x de iyi cihaz.
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skid_row 7 yıl
allking
assasin44
baris_55
ekorender
Yaratık00 Sharpya herkez beğendi :) samsung veya apple üretimi olsa...
İyide hocam Sharpta bu saygıyı hakediyor yani. LCD panel teknolojisinin mucidi. Dünyadaki bu anlamdaki teknoloji patentlerinin çoğuna sahip bir firma. Olsun o kadar saygı yani. Kaç firma Sharp kalitesinde ürün üretebiliyor bu dünyada. Adamların buzdolabı bile evladiyelik. Aldın mı ömürlük gidiyor. O yüzden saygım sonsuz
.
Liselilere kalsa zaten lcd yi samsung buldu :)
Üniversitelilere kalsa Amoled bir işe yaramaz LCD çok daha üstün :)
Amoled ancak gelecek vaadeden bir teknoloji, amoledin gelişmesinin benim üzerimde olması gerekmez şuan s3 ekranı en soluk renkleri veren, ayrıca parlaklığıda en düşük amiral gemisi telefon. Tamamı ekrandan oluşan bir cihaz için pek de hoş değil sırf yeni diye daha olgunlaşmamış bir teknoloji kullanmak istemem.

S3'ün ekranı en soluk renkli ekranmı? yok siyah beyaz görüntü veriyor
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LİVERPOOLYWNA 7 yıl skid_row
skid_row
allking
Orijinalden alıntı: assasin44
Orijinalden alıntı: baris_55
Orijinalden alıntı: ekorender
Orijinalden alıntı: Yaratık00 Sharpya herkez beğendi :) samsung veya apple üretimi olsa...
İyide hocam Sharpta bu saygıyı hakediyor yani. LCD panel teknolojisinin mucidi. Dünyadaki bu anlamdaki teknoloji patentlerinin çoğuna sahip bir firma. Olsun o kadar saygı yani. Kaç firma Sharp kalitesinde ürün üretebiliyor bu dünyada. Adamların buzdolabı bile evladiyelik. Aldın mı ömürlük gidiyor. O yüzden saygım sonsuz
.
Liselilere kalsa zaten lcd yi samsung buldu :)
Üniversitelilere kalsa Amoled bir işe yaramaz LCD çok daha üstün :)
Amoled ancak gelecek vaadeden bir teknoloji, amoledin gelişmesinin benim üzerimde olması gerekmez şuan s3 ekranı en soluk renkleri veren, ayrıca parlaklığıda en düşük amiral gemisi telefon. Tamamı ekrandan oluşan bir cihaz için pek de hoş değil sırf yeni diye daha olgunlaşmamış bir teknoloji kullanmak istemem.

S3'ün ekranı en soluk renkli ekranmı? yok siyah beyaz görüntü veriyor

hic gormemistir belki
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berkayselin 7 yıl
ALLAH RIZASI İÇİN BİR YORUM
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Barlas 7 yıl
Ama neden böyle isim; aquos phone xx 203sh? Piyasaya böyle iddialı bir telefonla adım atıyor, iddialı bir ismi olması da gerek. Ne bileyim Sharp Prime mesela. Önemsiz gibi görülebilir, değil. Nokia batiyodu ya bundan (:
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allking 7 yıl
assasin44
Orijinalden alıntı: baris_55
Orijinalden alıntı: ekorender
Orijinalden alıntı: Yaratık00 Sharpya herkez beğendi :) samsung veya apple üretimi olsa...
İyide hocam Sharpta bu saygıyı hakediyor yani. LCD panel teknolojisinin mucidi. Dünyadaki bu anlamdaki teknoloji patentlerinin çoğuna sahip bir firma. Olsun o kadar saygı yani. Kaç firma Sharp kalitesinde ürün üretebiliyor bu dünyada. Adamların buzdolabı bile evladiyelik. Aldın mı ömürlük gidiyor. O yüzden saygım sonsuz
.
Liselilere kalsa zaten lcd yi samsung buldu :)
Üniversitelilere kalsa Amoled bir işe yaramaz LCD çok daha üstün :)

Amoled ancak gelecek vaadeden bir teknoloji, amoledin gelişmesinin benim üzerimde olması gerekmez şuan s3 ekranı en soluk renkleri veren, ayrıca parlaklığıda en düşük amiral gemisi telefon. Tamamı ekrandan oluşan bir cihaz için pek de hoş değil sırf yeni diye daha olgunlaşmamış bir teknoloji kullanmak istemem.
1 Yanıt Yanıtla
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UnInvited_Guest 7 yıl allking
allking

assasin44

baris_55
ekorender
Yaratık00 Sharpya herkez beğendi :) samsung veya apple üretimi olsa...
İyide hocam Sharpta bu saygıyı hakediyor yani. LCD panel teknolojisinin mucidi. Dünyadaki bu anlamdaki teknoloji patentlerinin çoğuna sahip bir firma. Olsun o kadar saygı yani. Kaç firma Sharp kalitesinde ürün üretebiliyor bu dünyada. Adamların buzdolabı bile evladiyelik. Aldın mı ömürlük gidiyor. O yüzden saygım sonsuz
.
Liselilere kalsa zaten lcd yi samsung buldu :)
Üniversitelilere kalsa Amoled bir işe yaramaz LCD çok daha üstün :)

Amoled ancak gelecek vaadeden bir teknoloji, amoledin gelişmesinin benim üzerimde olması gerekmez şuan s3 ekranı en soluk renkleri veren, ayrıca parlaklığıda en düşük amiral gemisi telefon. Tamamı ekrandan oluşan bir cihaz için pek de hoş değil sırf yeni diye daha olgunlaşmamış bir teknoloji kullanmak istemem.


Hocam AMOLED mi soluk, renk gamı en yüksek olan ekran teknolojisi AMOLED.
Edit:Parlaklik ile renk solukluğunu karıştırmayın. S3un tek sorunu parlak olmamasıdır.
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Public_Enemy 7 yıl
donanımda , dizayn da çok güzel
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