Sharp'tan donanımıyla dikkat çeken yeni nesil süper telefon; Aquos Phone Xx 203SH

Samsung'un Galaxy Note II ve LG'nin Optimus G modelleri merakla beklenedursun, yüksek performanslı süper telefon kategorisine Japonya merkezli yeni bir model daha geliyor. Son dönemde daha panel üreticisi olarak gündeme gelen Sharp tarafından üretilen Aquos Phone Xx 203SH isimli yeni telefon, güçlü telefon özellikleriyle Android dünyasında çıtayı yükseltebilir.

Qualcomm'un 1.5GHz hızında çalışan dört çekirdekli Snapdragon S4 Pro işlemcisinden ve Adreno 320 GPU'sundan güç alan telefon, 2GB RAM ve 32GB yerleşik depolama kapasitesine sahip. 4.9-inç büyüklüğündeki özel ekranı 1280 x 720 piksel çözünürlük desteği sunan telefon standart olarak Android 4.1 işletim sistemi ile çıkış yapacak. 16 Megapiksel çözünürlüğündeki kamerası oto-fokus özelliğine sahip olan telefon ayrıca NFC, Bluetooth, GPS ve WiFi gibi fonksiyonları da bünyesinde barındırıyor.

Yüksek çözünürlüklü büyük ekranı, kamerası, donanım platformu ve diğer özellikleriyle üst seviye Android pazarında iddialı olması beklenen 4G uyumlu telefon, önümüzdeki yılın ilkbahar aylarında Japonya'da satışa sunulacak. Fiyatı henüz netleşmeyen Sharp Aquos Phone Xx 203SH için üzücü olan asıl nokta ise, iddialı özelliklerine karşın büyük ihtimalle sadece Japonya pazarıyla sınırlı kalacak gibi görünüyor, aradaki süre zarfında planlama değişmez ise eğer.