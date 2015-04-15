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Shazam, Windows Phone platformunda güncellendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
679
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Shazam, Windows Phone platformunda güncellendi
 
Birçok farklı platformda aktif olarak yer alan popüler müzik bulma uygulaması Shazam, Windows Phone platformunda ufak bir güncelleme aldı.
Ortamda çalan müziklerin ufak bir parçasını dinleyerek belirleyebilen ve kişilere bu müzikler için farklı satın alma seçenekleri sunan Shazam, Windows Phone için yayınlanan yeni sürümüyle genel kullanımı olumsuz yönde etkileyen hatalardan kurtuluyor ve YouTube'un yeni versiyonuna yapılan güncelleme ile video sayfası eskisinden çok daha iyi hale getiriliyor.
Ücretli ve ücretsiz olmak üzere iki farklı versiyonu bulunan Shazam'ın Windows Phone uygulamasına buradan ve buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowscentral.com/shazam-update-brings-improved-video-pages-bug-fixes Yorum Yaz
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