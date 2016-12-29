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Ünlü astronot Neil Armstrong'un hayatı film oluyor

Ay'a ayak basan ilk insan olan ünlü astronot Neil Armstrong'un hayatı film oluyor. Damien Chazelle'in yöteneceği filmde ünlü astronotu kimin canlandıracağı belli oldu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,7b
1
10
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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2014'ün en iyi filmleri arasında gösterilen Whiplash ile adını duyuran genç yönetmen Damien Chazelle, bu yıl da yeni filmi La La Land ile adından söz ettirdi. Birçok sinema eleştirmeni tarafından 2016'nın en iyi filmleri arasında gösterilen La La Land'in bu yılın Oscar yarışında da en iyi film ödülüne en yakın film olduğu söyleniyor.
Whiplash ve La La Land ile kariyerine müthiş bir başlangıç yapan Chazelle, bir sonraki filmi için şimdiden hazırlıklara başlamış durumda. Genç yönetmenin bir sonraki filmi; Ay'a ayak basan ilk insan olan Neil Armstrong'un hayatını anlatacak First Man olacak. Bir süredir gündemde olan First Man'de ünlü astronotu kimin canlandıracağı da belli oldu.
The Hollywood Reporter'ın haberine göre Armstrong'u yıldız oyuncu Ryan Gosling canlandıracak. La La Land'de ilk kez birlikte çalışan Damien Chazelle ve Ryan Gosling'i yeniden bir araya getirecek Neil Armstrong biyografisi; James Hansen'in First Man: A Life of Neil A. Armstrong adlı kitabından sinemaya uyarlanacak. Filmin senaryosunu ise Spotlight'ın Oscar ödüllü senaristi Josh Singer kaleme alacak.
Armstrong'un 1961 - 1969 yılları arasında yer aldığı uzay programındaki hayatını anlatacak filmin ünlü astronotun hikayesinden yola çıkarak insanlık tarihindeki en zorlu görevlerden birini gerçekleştirmek için verilen mücadeleyi anlatacağı söyleniyor.

http://www.hollywoodreporter.com/news/ryan-gosling-star-la-la-land-directors-neil-armstrong-biopic-959742 Yorum Yaz
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fx3169 2 yıl en beğenilen
Ayda iken duyduğu ezan sesi ve döndüğünde Müslüman oluşu anlatılacaksa sübhanallah ibretlik bir film olacak... Değilse Yerli ve Millisini biz çekeriz elhamdülillah.Film çekmesini Hollywooddan öğrenecek değiliz :D
Ayda iken duyduğu ezan sesi ve döndüğünde Müslüman oluşu anlatılacaksa sübhanallah ibretlik bir film olacak... Değilse Yerli ve Millisini biz çekeriz elhamdülil...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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DH Misafiri 2 yıl
Neil Armstrong deist olduğunu ifade etmiştir. İkincisi uzayda hava olmaması sebebiyle ezan sesi gelmesi nasıl mümkün olabilir? Yani insanları yalan şeylerle kandırmak cidden kötü, bunu dindarların yapması daha da kötü
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exterminant 2 yıl
bu tarz projelerde kalite çok önemli aksi durumda hiç girişilmemeli
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C0MPUTER 2 yıl
Ay'a 1969-1972 yılları arasında 6 farklı iniş olmuş ve toplam 12 kişi yürümüştür.Hala bunu bile bilmeyenler var.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

en.wikipedia.org/...
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Kesinlikle Önce Ahlak 2 yıl
son dönemlerde bi dünya çöp filmin yanında iyi fikir
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KaleyDeskop 2 yıl
ulan ben hala o dönemin teknolojisiyle ay'a gidilebileceğine inanmıyorum, niye ruslar ay'a çıkmıyor mars'a gideceğimize niye ilk önce ayda küçük bir koloni kurulmuyor. Çinliler uzay aracı gönderdi bi gitsin usa bayrağını çeksin görelim :D neyse ay'a ikinci ayak basan adamı kimse hatırlamıyor :D
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sniper23 2 yıl KaleyDeskop
KaleyDeskop

ulan ben hala o dönemin teknolojisiyle ay'a gidilebileceğine inanmıyorum, niye ruslar ay'a çıkmıyor mars'a gideceğimize niye ilk önce ayda küçük bir koloni kurulmuyor. Çinliler uzay aracı gönderdi bi gitsin usa bayrağını çeksin görelim :D neyse ay'a ikinci ayak basan adamı kimse hatırlamıyor :D

Game of Ameriga Sezon 3
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Kartal Göz 2 yıl
Filmin büyük çoğunluğu uzay maceralarıyla geçecekse ne âlâ.
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fx3169 2 yıl en beğenilen
Ayda iken duyduğu ezan sesi ve döndüğünde Müslüman oluşu anlatılacaksa sübhanallah ibretlik bir film olacak... Değilse Yerli ve Millisini biz çekeriz elhamdülillah.Film çekmesini Hollywooddan öğrenecek değiliz :D
2 Yanıt Yanıtla +11
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kadirirdem 2 yıl fx3169
fx3169

Ayda iken duyduğu ezan sesi ve döndüğünde Müslüman oluşu anlatılacaksa sübhanallah ibretlik bir film olacak... Değilse Yerli ve Millisini biz çekeriz elhamdülillah.Film çekmesini Hollywooddan öğrenecek değiliz :D

Hhahahahha

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vjdrsjejv 2 yıl fx3169
fx3169
Ayda iken duyduğu ezan sesi ve döndüğünde Müslüman oluşu anlatılacaksa sübhanallah ibretlik bir film olacak... Değilse Yerli ve Millisini biz çekeriz elhamdülillah.Film çekmesini Hollywooddan öğrenecek değiliz :D

Ne olur ironi olsun please
Not: Ironiyi sizden öğrenecek değiliz.
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