Siber saldırıların yeni hedefi “bağlı arabalar”

Yaşamımız artık kablosuz ağlar üzerinden birbiriyle iletişim kuran cihazlar ve nesneler üzerine kurulu derken, kullandığımız otomobiller de bu kapsam içerisinde hızla yerini almaya başladı. Tesla başta olmak üzere otomotiv endüstrisini yöneten şirketler, otomobilleri “akıllandırma” yarışına girdi.

Yeni nesil arabaların içerisinde bulunan sürücü destek sistemleri akıllı sensörler aracılığıyla araba ile konuşuyor, elde edilen verilerle de güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sağlıyor. Araç içi bağlantıların yanı sıra araçların dış ekosistemle de bağlantılı olduğu bilgi ve eğlence sistemleri artık otomobiller için lüks olmaktan çıkmış durumda. Gündelik hayatın parçası haline gelen bu durum, arabalarımızı hacker’ların yeni gözdesi haline getiriyor.

Bu durum karşısında teknoloji ve IT şirketleri de boş durmuyor. Dünyanın en büyük telekom şirketlerinden Deutche Telekom çatısı altındaki T-Systems de bunlardan biri. Tehdidin büyüklüğünü daha iyi kavrayabilmek için “beyaz şapkalı” hacker’larla çalışan T-Systems’ın Ar-Ge çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. Bilişim güvenliği şirketi Argus işbirliğiyle otomobillere adeta “dijital kalkan” giydirmeyi hedefleyen T-Systems, Argus’un araç içi güvenlik çözümlerini tamamlamak ve bağlantılı arabaları gerçek zamanlı olarak siber saldırılara karşı korumak için Otomotiv Güvenlik Operasyon Merkezi’ni kurdu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan T-Systems Türkiye Genel Müdürü Sinan Kılıçoğlu: “Günümüz otomobillerini artık yola çıkan bilgisayarlar olarak adlandırmak mümkün. Ve aynen bir bilgisayar gibi, onların da siber saldırıya maruz kalmaları an meselesi. Bir insanın yaşamının dört yıla denk gelecek süresini otomobilinde geçirdiği düşünülürse, bu saldırıları önlemenin ne kadar kritik olduğu çok daha net anlaşılabilir. Edindiğimiz tecrübeler gösteriyor ki, önemli olan sadece arabadaki yazılımı saldırılara karşı korumak değil. Aynı zamanda saldırıların gerçek zamanlı olarak tespit edilmesi de oldukça hayati. İşte tam da bu noktada T-Systems olarak devreye biz giriyoruz” diyor.

Otomotiv üreticileri mobil teknolojiler ve dijital çözümlerle en akıllı otomobili en önce üreterek küresel pazarda lider olmanın peşinde. Açıklanan rakamlara göre, günümüzde üretim hattından çıkan bir aracın bilgisayarında, Boeing 787’nin yedi katı kadar, yani 100 milyonun üzerinde kod satırı bulunuyor. 2019 sonu itibariyle 64 milyonun üzerinde, 2020 yılı sonuna gelindiğinde ise 84 milyona yakın bağlı araba olacağı tahmin ediliyor.