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Siemens, Nokia Siemens Networks ortaklığını satmayı planlıyor

5 yıl
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Siemens, Nokia Siemens Networks ortaklığını satmayı planlıyor

 Teknoloji dünyasındaki artan rekabet yenilik geliştirmeyen firma ve girişimlerin tarihe gömülmesine neden oluyor. Buna yeni bir örnek de Nokia Siemens Networks olacak.

Nokia'nın pazar lideri olduğu 2007 yılı başlarında Siemens ile birlikte kurduğu Nokia Siemens Networks, kurumlara ağ ekipmanları satma hedefi güdüyordu. İlk yıllarında başarılı satışlar yapan ortaklık; Cisco, HP, Huawei gibi rakiplerin atakları karşısında tutunamadı ve zarar etmeye başladı. Dünya çapında iş gücünün üçte birini kesen ortaklık 4G teknolojisine odaklanınca biraz kıpırdanır gibi oldu.

Ancak gelen bilgiler Siemens'in ortaklığı özel danışman firmalar aracılığı ile satışa çıkarmak istediği yönünde. Siemens yaklaşık 9 milyar dolar değerinde olan ortaklığın tamamını satmak veya B planı olarak borsaya açıp değerini artırmak istiyor. Eğer başarılı olamazsa bu kez kendi payını satışa çıkaracak.

Nokia tarafı ise gelirlerine katkı yapan ortaklığı satmak yerine gerekli fonu toplayıp Siemens'in payını da satın alma düşüncesinde. Ortaklığın geleceği ile ilgili net planlar önümüzdeki aylarda belli olacak.




http://www.techweekeurope.co.uk/news/siemens-in-talks-to-sell-nokia-siemens-networks-119175 Yorum Yaz
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celo68 5 yıl
DARTH_BLACK
celo68 Nokiayı Microsoft alacak diye haberler geçiyor internette işin aslını bilen var mı?
Girişim oldu microsofttan ama nokia direndi ancak bu ileriki yıllarda olmayacak bir durum değil zira nokia yeni telefonları ile istediği pazar payını alamaz ise microsoft kendi telefon bölümünü yaratmak adına nokiayı alabilir.

Bilgilendirme için teşekkür ederim.
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Logic_Man 5 yıl
Siemens hakkında bir bilgide ben veriyim. Şirket politikası gereği hangi sektör ve alanda olursa olsun, eğer girdiği bir işte dünya çapında ilk 3 firmadan biri değilse o sektörden çıkıyor. Yani her tip iş kolunda her zaman ilk 3 marka arasında olma hedefleri var siemens'in.
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fuckulteli 5 yıl
Haberde ortaklığın zarar ettiği ama Nokia'nın bu ortaklıkla gelirlerine katkı sağladığı yazılmış. Bu olabilecek bir durum mu? Yoksa hatalı ifadeler mi yer alıyor haberde?
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umut_baris 5 yıl
Şu Siemens kadar mühendislik kokan saygıdeğer bir kuruluş daha görmedim. Adamlar her alandalar. Radyoloji, nükleer, inşaat, makine, ev aletleri.

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wolf silver 5 yıl
Samsunga haber verın satın alır.. :D :D
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celo68 5 yıl
Nokia'yı Microsoft alacak diye haberler geçiyor internette işin aslını bilen var mı?
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hakantopcu10 5 yıl
Nokıa sıemıens network u nezamandır gormuyordum ıyı olur bence.
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DARTH_BLACK 5 yıl celo68
celo68

Nokia'yı Microsoft alacak diye haberler geçiyor internette işin aslını bilen var mı?

Girişim oldu microsofttan ama nokia direndi ancak bu ileriki yıllarda olmayacak bir durum değil zira nokia yeni telefonları ile istediği pazar payını alamaz ise microsoft kendi telefon bölümünü yaratmak adına nokiayı alabilir.
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onsos1100 5 yıl
Bu nokia nın altından 10 tane daha nokia çıkar :-)
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onur01651 5 yıl ekrem71
Yıllar oldu nokianın networkünü görmeyeli.
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carter 5 yıl
Zarar eden ortaklığın bile değeri 9 milyar dolar. Gerisini siz düşünün.
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