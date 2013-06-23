Siemens, Nokia Siemens Networks ortaklığını satmayı planlıyor





Teknoloji dünyasındaki artan rekabet yenilik geliştirmeyen firma ve girişimlerin tarihe gömülmesine neden oluyor. Buna yeni bir örnek de Nokia Siemens Networks olacak.





Nokia'nın pazar lideri olduğu 2007 yılı başlarında Siemens ile birlikte kurduğu Nokia Siemens Networks, kurumlara ağ ekipmanları satma hedefi güdüyordu. İlk yıllarında başarılı satışlar yapan ortaklık; Cisco, HP, Huawei gibi rakiplerin atakları karşısında tutunamadı ve zarar etmeye başladı. Dünya çapında iş gücünün üçte birini kesen ortaklık 4G teknolojisine odaklanınca biraz kıpırdanır gibi oldu.





Ancak gelen bilgiler Siemens'in ortaklığı özel danışman firmalar aracılığı ile satışa çıkarmak istediği yönünde. Siemens yaklaşık 9 milyar dolar değerinde olan ortaklığın tamamını satmak veya B planı olarak borsaya açıp değerini artırmak istiyor. Eğer başarılı olamazsa bu kez kendi payını satışa çıkaracak.





Nokia tarafı ise gelirlerine katkı yapan ortaklığı satmak yerine gerekli fonu toplayıp Siemens'in payını da satın alma düşüncesinde. Ortaklığın geleceği ile ilgili net planlar önümüzdeki aylarda belli olacak.













http://www.techweekeurope.co.uk/news/siemens-in-talks-to-sell-nokia-siemens-networks-119175