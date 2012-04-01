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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sigma 50-150 mm f/2.8 EX DC APO OS HSM'nin Amerika fiyatı belli oldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
12,2b
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12
Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
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Dünyanın önde gelen objektif üreticilerinden Sigma, şubat ayında tanıttığı 50-150 mm f/2.8 EX DC APO OS HSM'in Amerika fiyatını ve çıkış tarihini açıkladı.
1099$ fiyat etiketine sahip olması beklenen tele zum objektifin Canon bayonetli versiyonunun nisan ayının ilk haftasında, Sigma ve Nikon bayonetli versiyonunun ise nisan ayının sonuna doğru satışa sunulacağı bildiriliyor.
Sigma'nın yeni tele zum objektifi, 15 grup / 21 elementten oluşan optik yapı, görüntü stabilizasyon teknolojisi, f/2.8 - f/22 diyafram aralığı, 0.8 metre minimum odak mesafesi, 77 mm filtre çapı, 9 adet diyafram bıçağı ve sessiz olduğu kadar hızlı odak imkanı sunan HSM (Hyper Sonic Motor) teknolojisiyle ön plana çıkmakta.

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iRock 7 yıl
Portre için mükemmel bir aralık bence.
D90'ı satıp D300s ya da D7000 almayı düşünüyordum.
Aslında bu lensi'de bekliyordum bi yandan. Duyurulması benim açımdan çok iyi oldu. Body değiştirme olayını askıya alıp hemen 1 adet edinmeliyim :)
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sahmat_78 7 yıl
nikon için gerekli bi aralık.
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malumatfuruş 7 yıl
bari önce kendi makinen için çıkartsaydın
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LORDTEK 7 yıl
ozeba
zaten ff kullananlarin 70-200 f:2.8 kullanmasi da sacma degil mi? not: bu araliga sacma diyen arkadaslar icin yazdim yanlis anlasilma olmasin. ekleme:not

FF için 24-70 (F2.8 LII USM) + 70-200 (F2.8 IS L USM) olay tamamdır.
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ozeba 7 yıl
zaten ff kullananlarin 70-200 f:2.8 kullanmasi da sacma degil mi?

not: bu araliga sacma diyen arkadaslar icin yazdim yanlis anlasilma olmasin.

ekleme:not
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murdocklawless 7 yıl
sadece f2.8 olması cazip gibi geliyor ama çok anlamsız bir aralık olduğundan satış rakamları çok düşük kalacaktır. bir ihtimal lens kalitesi iyi ise satış rakamları yükselebilir. sadece portrecilerin işine yarar. kaldı ki bunu alacağıma nikon 105mm alırım, bu lensin yanında rolls royce gibi kalır 105mm. hemen hemende aynı fiyatlar.
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createemir 7 yıl
18-55 forever
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zerocontrol 7 yıl
Loading
DH Misafiri Bu aralıkta ne resmi çekilir?
Bunu yazmak için girmiştim konuya. Gereksiz bir aralık
Sabit diyafram olması sebebiyle 150mm de iyi portreler alınabilir

Porte,kuş,makro fotoğrafları çekilebilir
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ZEITGEIST 7 yıl
gereksiz değil bence, apsc sensörlü makineler için 70-200 yerine kullanılacak lens bunlar. 75-225 oluyor nikonda, gayet güzel aralık. 70-200 ler çarpanlı makinelerde 105-300 oluyor ki başlangıç açısı dar kalıyor. 50-150 yi 85 f:2.8 gibi kullanıp çok güzel portreler çıkartılır. 105ide 135ide elinde bulundurur. 70-200 lerde 85ten mahrum kalınıyor. çarpanlı gövde için daha uygun bana göre. 17-50 tamron + 50-150 sigma makul fiyatlı gayet güzel set oluyor. eğer geniş açı merakı varsa bide önlerine 8-16 sigma koy amatör bi kullanıcıya ömür boyu yeter
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DH Misafiri 7 yıl

Bu aralıkta ne resmi çekilir?
1 Yanıt Yanıtla
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Loading 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri


Bu aralıkta ne resmi çekilir?

Bunu yazmak için girmiştim konuya. Gereksiz bir aralık


Sabit diyafram olması sebebiyle 150mm de iyi portreler alınabilir
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