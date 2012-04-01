Sigma 50-150 mm f/2.8 EX DC APO OS HSM'nin Amerika fiyatı belli oldu

Dünyanın önde gelen objektif üreticilerinden Sigma, şubat ayında tanıttığı 50-150 mm f/2.8 EX DC APO OS HSM'in Amerika fiyatını ve çıkış tarihini açıkladı.



1099$ fiyat etiketine sahip olması beklenen tele zum objektifin Canon bayonetli versiyonunun nisan ayının ilk haftasında, Sigma ve Nikon bayonetli versiyonunun ise nisan ayının sonuna doğru satışa sunulacağı bildiriliyor.



Sigma'nın yeni tele zum objektifi, 15 grup / 21 elementten oluşan optik yapı, görüntü stabilizasyon teknolojisi, f/2.8 - f/22 diyafram aralığı, 0.8 metre minimum odak mesafesi, 77 mm filtre çapı, 9 adet diyafram bıçağı ve sessiz olduğu kadar hızlı odak imkanı sunan HSM (Hyper Sonic Motor) teknolojisiyle ön plana çıkmakta.

