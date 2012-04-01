Sigma 50-150 mm f/2.8 EX DC APO OS HSM'nin Amerika fiyatı belli oldu

Haber Editörü
Dünyanın önde gelen objektif üreticilerinden Sigma, şubat ayında tanıttığı 50-150 mm f/2.8 EX DC APO OS HSM'in Amerika fiyatını ve çıkış tarihini açıkladı.
1099$ fiyat etiketine sahip olması beklenen tele zum objektifin Canon bayonetli versiyonunun nisan ayının ilk haftasında, Sigma ve Nikon bayonetli versiyonunun ise nisan ayının sonuna doğru satışa sunulacağı bildiriliyor.
Sigma'nın yeni tele zum objektifi, 15 grup / 21 elementten oluşan optik yapı, görüntü stabilizasyon teknolojisi, f/2.8 - f/22 diyafram aralığı, 0.8 metre minimum odak mesafesi, 77 mm filtre çapı, 9 adet diyafram bıçağı ve sessiz olduğu kadar hızlı odak imkanı sunan HSM (Hyper Sonic Motor) teknolojisiyle ön plana çıkmakta.
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D90'ı satıp D300s ya da D7000 almayı düşünüyordum.
Aslında bu lensi'de bekliyordum bi yandan. Duyurulması benim açımdan çok iyi oldu. Body değiştirme olayını askıya alıp hemen 1 adet edinmeliyim :)
FF için 24-70 (F2.8 LII USM) + 70-200 (F2.8 IS L USM) olay tamamdır.
not: bu araliga sacma diyen arkadaslar icin yazdim yanlis anlasilma olmasin.
ekleme:not
Porte,kuş,makro fotoğrafları çekilebilir
Bu aralıkta ne resmi çekilir?
Bunu yazmak için girmiştim konuya. Gereksiz bir aralık
Sabit diyafram olması sebebiyle 150mm de iyi portreler alınabilir