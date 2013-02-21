Sigma, Photo Pro 5.5 sürümü ile monokrom düzenleme desteği vermeye başladı

Ürettiği fotoğraf makineleri ve kaliteli lensler ile tanınan Sigma, popüler fotoğraf düzenleme yazılımı Photo Pro'yu, 5.5 sürümüne güncelledi.

Sigma'nın kendi geliştirdiği başarılı fotoğraf düzenleme yazılımı olan Photo Pro, 5.5 sürümüne güncellenerek, yeni ve faydalı özellikler ekledi. Apple Mac ve Windows platformları için güncellenen programın göze çarpan en büyük yeniliği, eklenen "Monokrom" modu oldu. Firmanın Foveon X3 sensörüne sahip, SD1, SD1 Merrill, DP1 Merrill, DP2 Merrill ve DP3 Merrill modellerinin RAW dosyaları için getirilen mod, birçok farklı kanal paleti üzerinden düzenleme imkanı yanında, kumlama oranını azaltarak, dokuları ve detayları bozmadan siyah-beyaz fotoğraflar elde edilmesine imkan sağlıyor. Programın 5.5 sürümünde yapılan diğer değişikliklere bakarsak;

- Ana pencere içine kumlama giderme ayarı eklendi

- Saçaklanmayı azaltan ara yüz tasarımı getirildi

- Monokrom modu için yeni ara yüz eklentisi yapıldı

- Windows 8 desteği eklendi

- X3F dosyalarının Jpeg formatında Mac ve program içinde farklı renk tonu sorunu çözüldü

- Otomatik ayarlama modu seçildiğinde, otomatik olarak renk modu seçimi eklendi

Windows ve Mac sürümleri yayınlanan Sigma Photo Pro 5.5 güncellemesini, aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.

http://www.sigma-sd.com/download/photopro.html

http://www.sigma-sd.com/download/photopro.html