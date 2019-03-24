Sikorsky ve Boeing'in yüksek hızlı, çift pervaneli helikopteri ilk kez uçtu

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Sikorsky ve Boeing, Amerikan Ordusunda kullanılmak üzere yüksek hızlı, uzun menzilli ve yüksek manevra kabiliyetine sahip helikopter geliştirme projesinin meyvelerini toplamaya başladı. İki şirketin SB>1 Defiant adını verdiği çift rotorlu helikopter, ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

SB>1 Defiant, ilk uçuşunu Sikorsky’nin West Palm Beach, Florida’daki tesislerinde yaptı. Tek pervaneli muadillerinden iki kat daha hızlı uçması planlanan bu fütüristik helikopter, ABD’nin Future Vertical Lift programı kapsamında geliştiriliyor. Henüz bir prototip aşamasında olan SB>1 Defiant, gelişimini tamamladığında yeni nesil taarruz ve nakliye helikopterlerinin temelini oluşturacak.

SB>1 Defiant'ın genel özellikleri

Hareket kabiliyetini üst üste yerleştirilmiş iki zıt yönlü pervaneye borçlu olan SB>1 Defiant’ın bu sayede 460 km’nin üzerinde hız yapabileceği söyleniyor. Helikopterin iki ana pervane yardımıyla yönlendirilmesine imkan veren bu sistem, kuyruktaki rotor ihtiyacını da ortadan kaldırıyor. Bunun yerine SB>1 Defiant’ın arkasında itişi destekleyici bir pervane kullanılıyor. Helikopter böylece kalkış anında öne eğilmeden hızlı bir şekilde havalanabiliyor.

İniş/kalkış takımları uçaklardaki gibi gizlenebiliyor

Helikopterin kalkış takımları, yüksek hızlara imkan tanıyacak şekilde uçaklardaki gibi tasarlanmış. Yani iniş/kalkış takımları gizlenebiliyor. Ayrıca helikopterin katlanabilir katı kompozit rotor bıçakları, birliklerin ve malzemelerin bırakılması sırasında daha az hava akımı oluşturuyor. Daha az gürültülü olması adına aktif bir titreşim kontrolü de bulunan helikopterde uzun mesafeli görevler için havadan yakıt ikmali özelliği de bulunuyor.

SB>1 Defiant, hazır olduğunda 4 mürettebat ve 12 savaşa hazır asker taşıma kabiliyetine sahip olacak. ileri aşamada helikopterin taarruz modeli de üretilecek. Kalkış temellerini Sikorsky’nin X2 platformundan alan helikopterin 2030’lu yıllarda Amerikan Ordusunun helikopter omurgasını oluşturması hedefleniyor.