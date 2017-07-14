Silahlı ANKA ilk operasyonunu gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ANKA silahlı insansız hava aracını Bingöl'de 5 teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi. 12 Temmuz günü sabah saatlerinde saldırı hazırlığında olduğu ANKA tarafından tespit edilen teröristler yine ANKA'nın kanatlarında bulunan ROKETSAN tarafından yerli imkanlarla geliştirilen MAM-L ile etkisiz hale getirildi.

Orta irtifa uzun havada kalışlı insansız hava aracı ANKA'nın da silahlandırılmasıyla, yerli imkanlarla üretilen 3 farklı insansız hava aracı da silahlanmış oldu. İlk olarak silahlandırılan ve atış testleri gerçekleştirmesini müteakip operasyonlara da katılan Baykar Makina üretimi Bayraktar TB2'nin ardından Vestel Savunma tarafından geliştirilen Karayel'de silahlandırılmıştı. Son olarak Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki en önemli projelerinden birisi olan ANKA'da silahlandırıldı.

Silahlı insansız hava araçları sayesinde, keşif gözetleme amacıyla yapılan uçuşlarda tespit edilen terör unsurları, başka unsur çağırmaya gerek kalmaksızın yine tespiti yapan İHA'nın kanatlarındaki mühimmatlar ile etkisiz hale getirilebiliyor.

