TUSAŞ ANKA, L-UMTAS füzesi ile hedefi tam isabetle vurdu

TUSAŞ uçurdu, Roketsan vurdu
TUSAŞ, sosyal medya hesabından yapığı paylaşımda “Bu yalnızca bir atış değil, milletimizin inancının, azminin ve gücünün gökyüzündeki gücüdür. Roketsan’ın milli füzesi L-UMTAS ile gerçekleştirilen bu başarı, mühendislerimizin gecesini gündüzüne katarak inşa ettiği bir gurur tablosudur. Mühendislik kabiliyetimizin büyük bir kanıtı olan başarımızla gurur duyuyoruz. Uluslararası arenada adımızı daha da yukarı taşıyor, her başarımızda Türkiye’nin gücünü göklere yazıyoruz. Yerli ve milli teknolojimizin gücüyle daha da yükseğe çıkmaya devam ediyoruz" denildi.
Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ANKA'nın L-UMTAS füzesiyle hedefi tam isabetle vurması, yerli ve milli savunma sanayimizin gücünü ve geldiği noktayı bir kez daha ortaya koyuyor. Bu başarı, mühendislerimizden teknisyenlerimize, sanayicilerimizden alt yüklenicilerimize kadar herkesin azimli ve özverili çalışmasının bir sonucudur. Bu önemli başarıda emeği geçen TUSAŞ ve ROKETSAN çalışanlarını, Savunma Sanayii Başkanlığımızın değerli personelini, sanayicilerimizi ve alt yüklenicilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Birlikte, Türkiye'nin savunma kabiliyetlerini daha ileriye taşıyor, geleceğe güçlü adımlarla yürüyoruz" dedi.
Roketsan L-UMTAS özellikleri
- Uzunluk: 1,8m
- Çap: 160mm
- Ağırlık: 37,5kg
- Menzil: 8km
- Güdüm: Yarı aktif lazer (SAL) arayıcı başlık
- Harp başlığı: Tandem antitank veya yüksek infilaklı parçacık etkili veya termobarik
- Arayıcı Başlık: Lazer Arayıcı Başlık
- Gece-Gündüz Görev Yapabilme Özelliği
- Atış Öncesi Kilitlenme veya Atış Sonrası Hedefe Kilitlenme
- Sabit ve Hareketli Hedeﬂere Karşı Kullanım
- Sıvı Yakıt Yangını ve Kurşun Çarpmasına Karşı Duyarsız Mühimmat Özelliği
- Helikopter, hafif taarruz uçakları, kara araçları ve deniz platformları
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