TUSAŞ ANKA, L-UMTAS füzesi ile hedefi tam isabetle vurdu

Tam Boyutta Gör TUSAŞ tarafından yapılan açıklamada, ANKA insansız hava aracının Roketsan üretimi L-UMTAS Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi ile atış testlerinin başladığı duyuruldu. Gecikmiş bir entegrasyon olarak görülen bu gelişme ile ANKA, operasyonel yeteneklerini daha da artıracak. Gerçekleştirilen test kapsamında ise ANKA üzerinden atılan L-UMTAS füzesinin hedefi tam isabetle vurduğu görüldü.

TUSAŞ uçurdu, Roketsan vurdu

TUSAŞ, sosyal medya hesabından yapığı paylaşımda “Bu yalnızca bir atış değil, milletimizin inancının, azminin ve gücünün gökyüzündeki gücüdür. Roketsan’ın milli füzesi L-UMTAS ile gerçekleştirilen bu başarı, mühendislerimizin gecesini gündüzüne katarak inşa ettiği bir gurur tablosudur. Mühendislik kabiliyetimizin büyük bir kanıtı olan başarımızla gurur duyuyoruz. Uluslararası arenada adımızı daha da yukarı taşıyor, her başarımızda Türkiye’nin gücünü göklere yazıyoruz. Yerli ve milli teknolojimizin gücüyle daha da yükseğe çıkmaya devam ediyoruz" denildi.

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Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ANKA'nın L-UMTAS füzesiyle hedefi tam isabetle vurması, yerli ve milli savunma sanayimizin gücünü ve geldiği noktayı bir kez daha ortaya koyuyor. Bu başarı, mühendislerimizden teknisyenlerimize, sanayicilerimizden alt yüklenicilerimize kadar herkesin azimli ve özverili çalışmasının bir sonucudur. Bu önemli başarıda emeği geçen TUSAŞ ve ROKETSAN çalışanlarını, Savunma Sanayii Başkanlığımızın değerli personelini, sanayicilerimizi ve alt yüklenicilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Birlikte, Türkiye'nin savunma kabiliyetlerini daha ileriye taşıyor, geleceğe güçlü adımlarla yürüyoruz" dedi.

Roketsan L-UMTAS özellikleri

Tam Boyutta Gör

Uzunluk: 1,8m

Çap: 160mm

Ağırlık: 37,5kg

Menzil: 8km

Güdüm: Yarı aktif lazer (SAL) arayıcı başlık

Harp başlığı: Tandem antitank veya yüksek infilaklı parçacık etkili veya termobarik

Arayıcı Başlık: Lazer Arayıcı Başlık

Gece-Gündüz Görev Yapabilme Özelliği

Atış Öncesi Kilitlenme veya Atış Sonrası Hedefe Kilitlenme

Sabit ve Hareketli Hedeﬂere Karşı Kullanım

Sıvı Yakıt Yangını ve Kurşun Çarpmasına Karşı Duyarsız Mühimmat Özelliği

Helikopter, hafif taarruz uçakları, kara araçları ve deniz platformları

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TUSAŞ ANKA, L-UMTAS füzesi ile hedefi tam isabetle vurdu