Silahlı İHA’lar 2 ayda 72 teröristi etkisiz hale getirdi

Tam Boyutta Gör



Yerli üretim insansız hava araçlarımız, özellikle terörle mücadele kapsamında etkin göreve devam ediyor. Gerek istihbarat amaçlı gerekse silahlı teçhizat ile havalanan Bayraktar İnsansız Hava Aracı, özellikle sınır bölgelerinde yapılanan terör gruplarına karşı ciddi başarılar elde etmeye başladı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bu bağlamda silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2’nin sadece iki aylık görev süresi boyunca 72 teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Baykar tarafında toplamda 13 adet üretilen Bayraktar’ın 10 adeti aktif görevde yer almaya devam ediyor. (Bu bilgi resmi rakamlara dayanıyor. Gizli olarak farklı adetlerde üretim yapılmış olabilir.)

Roketsan tarafından üretilen 2 adet MAM-L güdümlü füzesi yüklü şekilde görev icra eden Bayraktar TB2, TSK’ya muharip İHA yeteneğini kazandıran ilk İHA oluşu ile de büyük önem taşıyor. MAM-L füzesi, yarı aktif lazer arayıcı başlık ile sabit ve hareketli yer hedeflerine karşı kullanılabiliyor. 22.5kg ağırlığındaki MAM-L güdümlü füzelerinin menzili 8km civarında. 10kg ağırlığındaki harp başlığı yüksek infilaklı parçacık etkili. Bu sayede 25 metre yarı çarpındaki bir alanda etkili olabiliyor.

Hatırlanacağı üzere Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, 3 Eylül tarihinde silahlı İHA’nın Ağustos sonunda aktif göreve başladığını resmen duyurmuştu. Bu arada toplamda 72 teröristin silahlı İHA ile etkisiz hale getirilmesi de MAM-L füzelerindeki üretim sorunları olduğu iddiaları da yalanlanmış oldu.



