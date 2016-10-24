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Silahlı İHA’lar 2 ayda 72 teröristi etkisiz hale getirdi

Yerli üretim silahlı insansız hava araçları, terörle mücadelede etkin rol oynamaya devam ediyor. Silahlı İHA’lar ile 2 aydır devam eden operasyonlarda 72 terörist etkisiz hale getirildi.
2 yıl
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Silahlı İHA’lar 2 ayda 72 teröristi etkisiz hale getirdi
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Yerli üretim insansız hava araçlarımız, özellikle terörle mücadele kapsamında etkin göreve devam ediyor. Gerek istihbarat amaçlı gerekse silahlı teçhizat ile havalanan Bayraktar İnsansız Hava Aracı, özellikle sınır bölgelerinde yapılanan terör gruplarına karşı ciddi başarılar elde etmeye başladı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bu bağlamda silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2’nin sadece iki aylık görev süresi boyunca 72 teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Baykar tarafında toplamda 13 adet üretilen Bayraktar’ın 10 adeti aktif görevde yer almaya devam ediyor. (Bu bilgi resmi rakamlara dayanıyor. Gizli olarak farklı adetlerde üretim yapılmış olabilir.)

 

Roketsan tarafından üretilen 2 adet MAM-L güdümlü füzesi yüklü şekilde görev icra eden Bayraktar TB2, TSK’ya muharip İHA yeteneğini kazandıran ilk İHA oluşu ile de büyük önem taşıyor. MAM-L füzesi, yarı aktif lazer arayıcı başlık ile sabit ve hareketli yer hedeflerine karşı kullanılabiliyor. 22.5kg ağırlığındaki MAM-L güdümlü füzelerinin menzili 8km civarında. 10kg ağırlığındaki harp başlığı yüksek infilaklı parçacık etkili. Bu sayede 25 metre yarı çarpındaki bir alanda etkili olabiliyor.

Hatırlanacağı üzere Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, 3 Eylül tarihinde silahlı İHA’nın Ağustos sonunda aktif göreve başladığını resmen duyurmuştu. Bu arada toplamda 72 teröristin silahlı İHA ile etkisiz hale getirilmesi de MAM-L füzelerindeki üretim sorunları olduğu iddiaları da yalanlanmış oldu.



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cebrail.bsrn 2 yıl
Yav kardeşim şu teröristler ile benim gibi kürtleri yan yana getirmeyin. Allah beni böyle yarattı diye ben neden terörist damgası yiyorum. teröristlere her laf ettiğinizde kürtler deyip duruyorsunuz neden anlamıyorum ki? Sanki terörist olan sadece kürtler varmış gibi...Kürtlük ayrı teröristlik ayrı birşey, terörist olduktan sonra Türk-Kürt-Laz-Çerkez ne fark eder ?
Yav kardeşim şu teröristler ile benim gibi kürtleri yan yana getirmeyin. Allah beni böyle yarattı diye ben neden terörist damgası yiyorum. teröristlere her laf ...
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2 Yanıt Yanıtla +64
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donanımcı123 2 yıl
Vurduğunuz gol olsun.
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mustafarob 2 yıl
Kimse istemez insan ölsun ama bunlar insan değil.
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ParaPalaZula 2 yıl
Biz daha olmedik!
m.youtube.com/...
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DH Misafiri 2 yıl
Roketler çok pahalı daha ucuz yollar bulunmalı 1 teröriste 50.000 liralık roket atılmaz 1 terörist etse etse 500 tl eder buda 25mm makineli top mermisi demek predator ihada top var. Ama bizim iha 100kiloyu zor taşıyor şimdilik. Topun avantajı yukarıdan aşağı atıldığı için 10km den fazla menzili olur hedef al tara gitsin
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BOOOOOOOOOOO 2 yıl
ŞU IRKÇI YORUMLARI DONANIMHABER YÖNETİMİNİN MAHAL VERMEMESİ VE KALDIRMASI GEREKİR AMA NEDENSE UMURLARINDA DEĞİL.
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YveJhin 2 yıl
Şu konudaki teroristlere kufur etsem onlardan hada hizli ve agiz ceza alirim.
Ama Anayasal Suc olan teror propagandasi cezasiz kaliyor.
Teroru oven bir embesilin bu forumda isi yok .
Ha size hit kazandirdigi icin tutmaniz normal.
Para cok sey.
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bozalp21 2 yıl
Darısı Hürkuş un başına silahlansa süper olur :) pilotlu yada pilotsuz ağır teçhizatlı mini hava tankı :)
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DH Misafiri 2 yıl
ne kadar gurur verici bir haber.
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kadirirdem 2 yıl
ALLAH Yar ve yardımcınız olsun , vurduğunuz gol olsun.
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Mrt-23 2 yıl
Geç kalınmış bir projeydi , geliştirilerek devam ettririlmesi lazım..
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uniquebison 2 yıl
bana uydurma gibi geldi. malum geçen sene, 3 ayda 840 tane pkklı itin gebertildiği söylenmesine rağmen, pkk tarafından düşürülen uçak nedense arızalandı deniliyor ve ancak tayyibin düğününden 10 gün sonra genel kurmay uçağın düşürüldüğünü söylüyordu.

sırf gaz alma haberi. Sonuçta geçen senenin yazında sanki vatantoprağı değilmiş gibi kendi toprağına vurulma endişesi ile bayrak diken Türk askeri vardı.

Bu yüzden bu ve diğer iddalar bana inandırıcı gelmedi. Tabi devlet madem böyle emin. yayınlasın operasyon görüntülerini.


Amerıka yayınlıyor her operasyonun görüntüsünü.


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musa_unsal2005 2 yıl
Türk kürt kardeş değildir. Bu vatanı sevenler kardeştir. Ulusa sahip çıkan vatanına gram hainlik yapmayan ve ülkesi uğruna canını verebilecek olanlar benim kardeşimdir. Yoksa hain türk te, kürtte, ermeni de olsa kardeşim değildir.
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1WAUXHALL 2 yıl
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İZİNDEYİZ
yazmalıydı sonuçta bu ülkenin kurucusu odur! oturan yerlerinizden kahraman uydurmayınız efendiler!
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