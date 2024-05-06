Bayraktar TB2, ASELFLIR-500 ile sabit ve hareketli hedefleri vurdu

Tam Boyutta Gör ASELSAN tarafından geliştirilen yüksek performanslı elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ASELFLIR-500 ile yeni atış testlerine devam ediyor. Bu defa Bayraktar TB2’ye entegre edilen ASELFLIR-500 ile sabit ve hareketli hedef üzerinde işaretleme yapılarak hedef imha edildi.

ASELSAN tarafından paylaşılan videoda Bayraktar TB2’den atış görüntüleri yayınlandı. ASELFLIR-500 kızılötesi kamera önce hareketli insansız aracı işaretledi ve ROKETSAN’ın MAM-L Mini Akıllı Mühimmatı ile hedef başarıyla vuruldu.

İkinci görüntüde ise Bayraktar TB2 üzerinde ASELFLIR-500 bu defa sabit hedefi havadan işaretledi ve ROKETSAN’ın TAKTİK Füze Silah Sistemi (KMC) ve CİRİT Lazer Güdümlü Füze ile karadan hedefe atış yapıldı. Hedef başarıyla imha edildi. Her iki atışta da hedefe nokta atışı yapıldı.

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ASELFLIR-500 yüksek çözünürlüklü görüntüleme ve lazer işaretleme yapıyor

Kanada’nın ambargosu sonrasında elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemleri alanında kendini geliştiren ASELSAN, ASELFLIR-500 ile yüksek performanslı bir elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi sunuyor. ASELFLIR-500’de 3-5 mikrometre yüksek çözünürlüklü kızılötesi kamera, yüksek çözünürlüklü gündüz görüş kamerası, yüksek çözünürlüklü SWIR kamera, lazer hedef işaretleme birimi, lazer mesafe ölçme birimi, lazer nokta takibi ve lazer noktalama özellikleri bulunuyor. ASELSAN CATS’a ve Kanada’nın ambargo uyguladığı MX-15D’ye kıyasla daha iyi görüntü ve daha iyi performans sunuyor.

ASELFLIR-500 özellikleri

220 mm Çaplı Ortak Optik Açıklık

HD IR, HD Day TV, HD-SWIR Kameraların Dar Görüş Açısı

ve Çok Dar Görüş Açısı İçin Çok Büyük Optik Açıklık

Daha Büyük Optik Açıklık Sayesinde Alınan Daha Fazla

Işık ile Daha İyi Görüntü Kalitesi ve Daha Uzun Menzil

Küçük ve Hafif Sistem

Termal ve Day TV Görüntüleme Kanallarında Yapay Zeka

Tabanlı Görüntü İşleme Çözümleri

Tek Bir Hatta Değiştirilebilir Birim

Üstün Menzil Performansı

Yüksek Performanslı HD IR Kamera

Gerçek “Full High Definition” (4096x2880 sensör çözünürlüklü) HD Day TV Kamera Sayısal Büyütme

Uygulanmaksızın 1920x1080p Video Çıkışı

“High Definition” (1280x720p) HD Day TV Kameralara Göre

12.8 Kat Daha Fazla Sensör Pikseli

Yüksek Çözünürlüklü SWIR Kamera

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Bayraktar TB2, ASELFLIR-500 ile sabit ve hareketli hedefi vurdu