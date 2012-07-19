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Silentmaxx'tan performans ve sessizliği bir araya getiren bilgisayar: Fanless I-850

6 yıl
6,4b
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Silentmaxx'tan performans ve sessizliği bir araya getiren bilgisayar: Fanless I-850
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Alman bilgisayar üreticisi Silentmaxx, ses konusunda hassas olan teknoloji meraklılarının hedef alındığı bir masaüstü sistem hazırladı. Üreticinin ''Fanless I-850 Gamer'' olarak isimlendirdiği masaüstü sistem, yüksek performans ve sessizlik vadediyor.
Geniş bir konfigürasyon seçeneğine sahip Fanless I-850'de, Intel Core i7-3820 / 3930K / 3960X Sandy Bridge-E işlemci, X79 çipsetli anakart (Gigabyte UD3 / UD5), 64 GB'a kadar DDR3-1600 MHz RAM, Nvidia GeForce GTX670 / AMD Radeon HD7970 ekran kartı, 80+ Platinium sertifikalı 500W / 600W pasif soğutmalı güç kaynağı, 4 TB'a kadar 7200 RPM SATA-III sabit disk / 512 GB SATA-III SSD, Blu-ray yazıcı, Creative X-Fi Titanium HD / Asus Xonar Exxence STX ses kartı ve TV kartı, WLAN kartı, klavye vb aksesuarlar dikkat çekiyor.
İşlemciler 10 adet bakır ısı borusuna, bakır tabana ve 1380 gram ağırlığa sahip Silentmaxx Twinblock tarafından soğutuluyor. Ekran kartlarında da pasif soğutma kullanılmış. Sabit diskte gürültü olasılığına karşı sessizleştirici ürünler sunulmuş. Fanless I-850'nin fiyatı 1280 Euro'dan başlıyor. 1280 Euro'luk modelin AMD Radeon HD7770 ekran kartı ile geldiğini belirtmekte fayda var.
Silentmaxx'tan performans ve sessizliği bir araya getiren bilgisayar: Fanless I-850
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http://www.fanlesstech.com/2012/07/silent-sandy-bridge-e.html Yorum Yaz
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OGuz51 6 yıl
Kuzey kutbundakilere hitab ediyor olsa gerek..
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ekuLoN 6 yıl
Habere düzeltme lazım ismin doğrusu fanless I-850 gamer. Su anki haliyle icine ancak hd7770 koyabiliyoruz.
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pisina 6 yıl
kasada hava sirkülasyonu az da olmalı. bu durumda yeterli soğutmayı nasıl sağlayabiliyor hayret. bu bilgisayar bizim evde kebap olur bu sıcaklarda :) en azından bir iki düşük devirli fanla takviye olsaymış sanki daha iyi olurmuş.
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IceRulez 6 yıl
fansız olacağına sessiz fanlı çözümler kullansalarmış daha verimli olabilirdi. extreme edition işlemci ısındıktan sonra tüm sistemi ısıtmaya yetecektir
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