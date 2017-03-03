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Şimdi de titanyum Nokia 3310 geliyor

Nokia'nın ikonik telefonu 3310 küllerinden doğmaya devam ediyor. HMD Global'in ardından bu kez de Gresso piyasaya damga vurmuş telefonun titanyum modelini çıkaracak. Cihazın tuzlu fiyatı haberimizde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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HMD Global'in dünyanın en büyük telefon fuarında Nokia 3310'un yeni sürümünü ortaya çıkarması büyük yankı uyandırdı. Ancak bir başka 3310 modelinin yolda olduğunu belirtelim.
Lüks telefon markası Gresso, Nokia 3310'un 3.000 dolar fiyat etiketine sahip yeni bir versiyonunu paylaştı. Bu arada aynı fiyata 2000 yılındaki orjinal Nokia 3310'dan 18 tane satın alınabilirdi.
Gresso'nun ikonik 3310 adını ve form faktörünü kullanma haklarına sahip olup olmadığı henüz belli değil. Cihaz orijinal Nokia telefonunun tasarımını koruyor ancak plastik bir kaplama yerine 5. derece titanyum gövdeyle geldiğini belirtelim. Ayrıca düşmeye karşı süper dayanıklı bir yapıya sahip.
Ayrıca Bkz. "HMD Global modern Nokia 3310'u resmen tanıttı"
Gresso 3310, siyah veya titanyum grisi olmak üzere iki renk seçeneğiyle sunulacak. Kamera konusunda ise kısa süre önce tanıtılan modern Nokia 3310'dan bir adım önde olduğunu söyleyelim. Telefonda 3 megapiksellik bir kamera var.
Cihazda 32GB dahili depolama alanı yer alırken, üzerindeki batarya kullanıcılara 75 saat konuşma, 720 saat bekleme süresi sağlayabilecek. Aynı zamanda çift SIM desteği de var. Böylece aynı anda iki farklı numara kullanılabiliyor.
Gresso, yeni 3310'un geri kalanını henüz paylaşmadı, ancak orijinal telefonla benzer boyutta bir ekrana sahip olacak gibi görünüyor. Sınırlı sayıda üretilecek telefonun ne zaman piyasaya çıkacağı ise henüz netlik kazanmış değil.
Şimdi de titanyum Nokia 3310 geliyor
 

https://www.slashgear.com/nokia-3310s-new-release-spawns-metal-rival-at-3000-02477057/ Yorum Yaz
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Mr. Jingles 2 yıl yoksulseytan22
yoksulseytan22
Nokia nın niye battığını unutmuştuk. Sağolsunlar hatırlatma ihtiyacı hissettiler bu hamleleriyle.
Batacağın gün haber verme, sesizce bat git. :)

Dedi ergen.
yoksulseytan22Nokia nın niye battığını unutmuştuk. Sağolsunlar hatırlatma ihtiyacı hissettiler bu hamleleriyle.Batacağın gün haber verme,...
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2 Yanıt Yanıtla +21
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Mr. Jingles 2 yıl GreyParrot
Öncelikle şunu anlamadığınız için yorum yapmayın. 3310'u tekrar sürmesinin öncelikli amacı satış yapmak değil. Bu telefonun az satacağını Nokia da biliyor ama asıl amaç geri döndüklerini felsefik bir biçimde anlatmak. İkon geri döndü derken kendi geri dönüşlerini anlatmaktı asıl amaç. Yıllar boyu allayıp pullayıp dediğin modeller sayesinde teknoloji bu noktaya geldi. Nokia'dan önce sektörün lideri Motorola idi. Ama Nokia'nın modelleri Motorola'dan çok daha iyiydi ve bir adım öteye taşıdı.
O zamanın teknolojisi ile yapılabilecek en iyi şeyleri yaptı adamlar. 2000'den sonra Symbian ile akıllı telefon devrini başlattılar ve günümüzün akıllı telefonlarının temellerini atmış oldular. Zamanın ötesinde cihazlar yaptılar. Rakipleri anca 2007 ve 2008'de çıkabildiler. Tabi bu süreçte gelişen işlemciler sayesinde Android güç bela adam edildi. Yoksa sittin sene o donanımlar altında çalışabilecek bir sistem değil. Bu süreçte Nokia kendi hatalarının kurbanı oldu.
Donanım tarafında üst üste yaptığı hatalar onun sonunu getirdi. Yoksa Symbian'dan kaynaklanan bir sorun değildi. Sonun başlangıcı olan model N97 oldu. Asıl sorun diğer firmalar Symbian cihazlarında ARM Cortex-A8 kullanırlarken Nokia ısrarla ARM 11 işlemci kullandı. Bu da Symbian'ı insanların gözünde hantal bir sistem olarak gösterdi. Yoksa i8910 her halükarda N97'ye toz yutturuyordu. Tabi Nokia'nın bu hataları yapmasında Microsoft'un yönetim kuruluna soktuğu hissedarların da ciddi anlamda payları vardı. Stratejik hataları üst üste yaptırarak şirket yıpratıldı satın alındı ve ilk iş olarak MeeGo gibi belki de tüm zamanların en iyi mobil işletim sistemi çöpe atıldı. Android kıyısından köşesinden geçemeyecek kadar aşağı bir sistemdi bunun yanında. Mobil dünyada devrim olabilirdi. Zaten şimdiye bakarsak da inovasyon krizi yaşanıyor. Hiçbir yenilik yok. İşlemci güncelleyip aynı telefonu satmıyorlar mı? Nokia en azından yavaşlatmıyordu cihazları. Gerek Apple olsun gerek Samsung her güncellemede cihazı yavaşlatıp kullanıcıyı yenisini aldırtmaya zorluyorlar. Microsoft'un Nokia'yı satın alıp mobil dünyaya açılmak gibi bir planı vardı ama tutmadı. Zaten Steve Elop başa geçince şirketin değerini düşürmek için yanan platform açıklaması yaptı ve Nokia'nın hisseleri o gün tepetaklak olmuştu. Nokia'nın satışını Microsoft'a hazırlamıştı. Nitekim de satıldı. Şimdi ise Nokia tekrar doğruldu ve Microsoft belasından da kurtuldu. Eğer kafayı kullanıp inovasyon alanında diğer firmalardan kendini ayrıştırabilirse yeniden yarışa dahil olacaktır.
O arkadaşı biliyorum her yerde boş beleş konuşup Nokia düşmanlığı yapmaktan başka bir bok bilmiyor. Özel mesajını da kapatmış ödlek. Anca klavye delikanlılığı yapar. Kaale almadım doğrudan şikayet ettim. Bir haftalık tatil o ergene iyi gelecektir.
Öncelikle şunu anlamadığınız için yorum yapmayın. 3310'u tekrar sürmesinin öncelikli amacı satış yapmak değil. Bu telefonun az satacağını Nokia da biliyor ama ...
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eyupco 2 yıl
wifi olmadıktan sonra boşa
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DH Misafiri 2 yıl
Selamlar, bir çok arkadaşım ticaretle uğraşıyor ve telefonlarla oyun oynayacak bir ortamları yok, onların istediği uzun bir batarya ömrü ve uzun saatler konuşma .Emlakçı bir arkadaşım çıktığı an alacağım ,günde 2- 3 kez şarj yapmaktan bıktım dediğini biliyorum.Yeni 3310 belli bir kesime hitap ediyor, bende hala konsept olan 41MP Zeiss kameralı Nokia 9 'u bekliyorum.Bence Nokia doğru yapıyor, toplumun her kesimine hitap edecek ürünler çıkarıyor. Bir şans vermekte fayda var.
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axaxa 2 yıl
Retro akımı yaratmaya çalışıyorlar heralde .Teknoloji ileriye işler , modamı olm bu .d
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Delverano 2 yıl
Arkadaşlar daha önce tanıtılan 3310'dan farkı varmı özellik olarak titanyum modelinin.
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Alpha Centauri 2 yıl
nokia 3310 efsane yıllarca kullandık taş gibiydi
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Dijitalevren 2 yıl
Eski Nokia 3310 almak isteyen var ise,
youtube.com/...
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E_Aydin35 2 yıl
Fantastik kullanıcılar için fantastik bir cihaz..
Nokia sevdalısı alıcısı çok olur diye düşünüyorum ama :)
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danGerfuLL 2 yıl
M8 icin konusacak olursam. Yuksek seste bozulma yapiyor. Ozellikle elektronik muzikte tizler cizirdiyor. Basslar da vurmasi gerektigi gibi vurmuyor; tok degil de dagilarak geliyor hissi uyandiriyor. Boomsound'u kapatinca ses kalitesi fena olmuyor; ancak bu sefer de yuksekligi dusuyor.
N91'de ise yuksek seste bu sorunlar yok. Mesele de bu zaten.
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sadrag 2 yıl
Velev ki satma amaçlı değilde reklam amaçlı üretilmiş olsun. Adam gibi bişey çıkaramazlarmıydı diye insanın aklından geçmiyor değil.. Görülen o ki Nokia'nın üst düzey telefonları ortaya çıkmadan bazı şeyler anlaşılmayacak.
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ersins58 2 yıl
Nokia efsanedir herzaman ve efsane kalacak benim için n91 ses kalitesi,8800 şıklığı,ngage özel oyunlu olan daha daha ne modeller vardı onun için efsanedir benim için gelelim günümüze inşallah tekrar iyi bir yer edinir piyasada
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