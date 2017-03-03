Şimdi de titanyum Nokia 3310 geliyor

HMD Global'in dünyanın en büyük telefon fuarında Nokia 3310'un yeni sürümünü ortaya çıkarması büyük yankı uyandırdı. Ancak bir başka 3310 modelinin yolda olduğunu belirtelim.

Lüks telefon markası Gresso, Nokia 3310'un 3.000 dolar fiyat etiketine sahip yeni bir versiyonunu paylaştı. Bu arada aynı fiyata 2000 yılındaki orjinal Nokia 3310'dan 18 tane satın alınabilirdi.

Gresso'nun ikonik 3310 adını ve form faktörünü kullanma haklarına sahip olup olmadığı henüz belli değil. Cihaz orijinal Nokia telefonunun tasarımını koruyor ancak plastik bir kaplama yerine 5. derece titanyum gövdeyle geldiğini belirtelim. Ayrıca düşmeye karşı süper dayanıklı bir yapıya sahip.

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Gresso 3310, siyah veya titanyum grisi olmak üzere iki renk seçeneğiyle sunulacak. Kamera konusunda ise kısa süre önce tanıtılan modern Nokia 3310'dan bir adım önde olduğunu söyleyelim. Telefonda 3 megapiksellik bir kamera var.

Cihazda 32GB dahili depolama alanı yer alırken, üzerindeki batarya kullanıcılara 75 saat konuşma, 720 saat bekleme süresi sağlayabilecek. Aynı zamanda çift SIM desteği de var. Böylece aynı anda iki farklı numara kullanılabiliyor.

Gresso, yeni 3310'un geri kalanını henüz paylaşmadı, ancak orijinal telefonla benzer boyutta bir ekrana sahip olacak gibi görünüyor. Sınırlı sayıda üretilecek telefonun ne zaman piyasaya çıkacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

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