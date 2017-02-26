HDM Global'in Mobil Dünya Kongresi'ndeki en dikkat çekici duyurusu merakla beklenen modern Nokia 3310 oldu. Şirket yaklaşık 17 yıl sonra ikonik telefonun yeniden tasarlanmış bir versiyonunu tanıttı. Telefonun yeni sürümünün orijinal modelden daha hafif ve daha ince olduğunu belirtelim. Cihaz 2.4 inç QVGA ekran ve microSD kartla 32GB'a kadar genişletilebilir 16MB dahili hafızaya sahip.

Modern Nokia 3310'ün arka kısmında 2 megapiksel çözünürlüklü ve LED flaşlı bir kamera bulunuyor. Telefonun 1.200mAh kapasiteli çıkartılabilir pili, 22 saate kadar konuşma süresi ve bir aya kadar bekleme süresi sağlayabiliyor. Telefonun diğer önemli özellikleri arasında: microUSB 2.0, SLAM'lı Bluetooth 3.0, Series 30+ UI, FM Radyo ve 3.5mm kulaklık girişinin yer aldığını da ekleyelim.

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"HMD Global modern Nokia 3310'u resmen tanıttı"

Yeni Nokia 3310, büyük abisine çok benziyor ve ekranın altında neredeyse aynı tuş takımı ve benzer yumurta şekilli bir tasarımı var. Cihazda önceden yüklü olarak gelen efsanevi Snake (Yılan) oyunu -her ne kadar orjinalinin bire bir kopyası olmasa da- nostalji yaşamak isteyenleri eski günlere götürecek. Yeni Nokia 3310, Sıcak Kırmızı, Sarı (parlak kaplamalı) ve Koyu Mavi ve Gri (mat kaplamalı) olmak üzere dört renk seçeneğiyle sunulacak. Cihazın dünya genelinde 49€ fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.