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HDM Global'in Mobil Dünya Kongresi'ndeki en dikkat çekici duyurusu merakla beklenen modern Nokia 3310 oldu. Şirket yaklaşık 17 yıl sonra ikonik telefonun yeniden tasarlanmış bir versiyonunu tanıttı. Telefonun yeni sürümünün orijinal modelden daha hafif ve daha ince olduğunu belirtelim. Cihaz 2.4 inç QVGA ekran ve microSD kartla 32GB'a kadar genişletilebilir 16MB dahili hafızaya sahip.
Modern Nokia 3310'ün arka kısmında 2 megapiksel çözünürlüklü ve LED flaşlı bir kamera bulunuyor. Telefonun 1.200mAh kapasiteli çıkartılabilir pili, 22 saate kadar konuşma süresi ve bir aya kadar bekleme süresi sağlayabiliyor. Telefonun diğer önemli özellikleri arasında: microUSB 2.0, SLAM'lı Bluetooth 3.0, Series 30+ UI, FM Radyo ve 3.5mm kulaklık girişinin yer aldığını da ekleyelim.Ayrıca Bkz. "HMD Global modern Nokia 3310'u resmen tanıttı"
Yeni Nokia 3310, büyük abisine çok benziyor ve ekranın altında neredeyse aynı tuş takımı ve benzer yumurta şekilli bir tasarımı var. Cihazda önceden yüklü olarak gelen efsanevi Snake (Yılan) oyunu -her ne kadar orjinalinin bire bir kopyası olmasa da- nostalji yaşamak isteyenleri eski günlere götürecek. Yeni Nokia 3310, Sıcak Kırmızı, Sarı (parlak kaplamalı) ve Koyu Mavi ve Gri (mat kaplamalı) olmak üzere dört renk seçeneğiyle sunulacak. Cihazın dünya genelinde 49€ fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.
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Telefon çok güzel olmuş. Ancak bu kadar güzel bir tasarım olabilir. 3310'un çizgilerini görebiliyorsunuz. 3310'a yakışır bir veliaht olmuş. Bazı körler de var hiç benzemiyor demişler. Sanırım bu arkadaşlar birebir aynı ölçülerde ve 20 mm kalınlığında telefon beklemişler.
Ayrıca bu ismin amacı isim üzerinden telefon satmak değil. Nokia'nın geri dönüşünü simgeleyen bir telefon. Başka bir isimle çıkarıp milyonlarca dolar reklam parası bile harcasa bu ismin yarattığı etkiyi yaratamazdı. Çok zekice düşünülmüş. Nokia geri dömdüğünü duyurmak için bu ismi kullandı.
Hiç sanmıyorum. Nasıl olsa Çin'de üretileceğine göre ve gümrük vergisi sınırının altında kaldığına göre, şu sayfadaki kodu kullanırsak Aliexpress'ten bilakis 25 - 30$' a bile alabiliriz bence.
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