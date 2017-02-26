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HMD Global modern Nokia 3310'u resmen tanıttı

Nokia'nın 128 milyon adet satmış ikonik telefonu 3310, geride bıraktığımız 17 yılın ardından resmen geri döndü. Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılan modern Nokia 3310'un tüm detayları haberimizde.
2 yıl
29,5b
1
142
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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HDM Global'in Mobil Dünya Kongresi'ndeki en dikkat çekici duyurusu merakla beklenen modern Nokia 3310 oldu. Şirket yaklaşık 17 yıl sonra ikonik telefonun yeniden tasarlanmış bir versiyonunu tanıttı. Telefonun yeni sürümünün orijinal modelden daha hafif ve daha ince olduğunu belirtelim. Cihaz 2.4 inç QVGA ekran ve microSD kartla 32GB'a kadar genişletilebilir 16MB dahili hafızaya sahip.
Modern Nokia 3310'ün arka kısmında 2 megapiksel çözünürlüklü ve LED flaşlı bir kamera bulunuyor. Telefonun 1.200mAh kapasiteli çıkartılabilir pili, 22 saate kadar konuşma süresi ve bir aya kadar bekleme süresi sağlayabiliyor. Telefonun diğer önemli özellikleri arasında: microUSB 2.0, SLAM'lı Bluetooth 3.0, Series 30+ UI, FM Radyo ve 3.5mm kulaklık girişinin yer aldığını da ekleyelim.
Ayrıca Bkz. "HMD Global modern Nokia 3310'u resmen tanıttı"
Yeni Nokia 3310, büyük abisine çok benziyor ve ekranın altında neredeyse aynı tuş takımı ve benzer yumurta şekilli bir tasarımı var. Cihazda önceden yüklü olarak gelen efsanevi Snake (Yılan) oyunu -her ne kadar orjinalinin bire bir kopyası olmasa da- nostalji yaşamak isteyenleri eski günlere götürecek. Yeni Nokia 3310, Sıcak Kırmızı, Sarı (parlak kaplamalı) ve Koyu Mavi ve Gri (mat kaplamalı) olmak üzere dört renk seçeneğiyle sunulacak. Cihazın dünya genelinde 49€ fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.

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hidrojennn 2 yıl en beğenilen
telefonu sadece telefon amaçlı kullanmak isteyenler için güzel bir alternatif olmuş.
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tekin-71 2 yıl
Yeni nesil anne-baba telefonu herkese hayırlı ugurlu olsun :)
1 Yanıt Yanıtla +64
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canguler917 2 yıl
3310 döneminin en iyi telefonlarından biri idi anladığım kadarıyla.bu ismi tekrar yaşatmak istendiyse bence çok iyi bir amiral gemisinde kullanilmaliydi.bu da bir bakış açısı
3310 döneminin en iyi telefonlarından biri idi anladığım kadarıyla.bu ismi tekrar yaşatmak istendiyse bence çok iyi bir amiral gemisinde kullanilmaliydi.bu da b...
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2 Yanıt Yanıtla +34
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Mr. Jingles 2 yıl
Bazı salaklar yorum yazabiliyorlar. Wi-Fi yokmuş 3G yokmuş. Series 30+ platformunu önce bir okusaydınız. Ama yok bizim millette araştırma bilgi sahibi olma gibi bir özellik yok. Olmadığı gibi sonradan da kazanamıyorlar bu özelliği.
Telefon çok güzel olmuş. Ancak bu kadar güzel bir tasarım olabilir. 3310'un çizgilerini görebiliyorsunuz. 3310'a yakışır bir veliaht olmuş. Bazı körler de var hiç benzemiyor demişler. Sanırım bu arkadaşlar birebir aynı ölçülerde ve 20 mm kalınlığında telefon beklemişler.

Ayrıca bu ismin amacı isim üzerinden telefon satmak değil. Nokia'nın geri dönüşünü simgeleyen bir telefon. Başka bir isimle çıkarıp milyonlarca dolar reklam parası bile harcasa bu ismin yarattığı etkiyi yaratamazdı. Çok zekice düşünülmüş. Nokia geri dömdüğünü duyurmak için bu ismi kullandı.
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faruk5851 2 yıl
bence çok saçma bir adım atılmış.. belki tasarım aynı tutulup dokunmatik yapılabilirdi veya yine tuşlu tasarımını koruyup adam akıllı bir donanım ve yazılım destegi koyulabilirdi..bu şekliyle yaşlıların bile tercih etmeyecegi bi telefon oldugu kanısındayım...
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yyildirayy 2 yıl
Yeni nesil almaz
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tmk20 2 yıl
"HMD Global modern Nokia 3310'u resmen tanıttı", nie resmen gecen hafta fake tanıtım mı yapmıştı da biz kaçırdık
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Tensi 2 yıl
Kamera neden 8 mpx degil, ekran cozunurlugu neden 640x480 degil, wifi neden yok, isletim sistemi neden android degil, aklimda deli sorular. Tamam tuslu telefon ihtiyaci olan insanlar icin uretilmis de 69 TL'ye sokakta satilandan farki yok ki.
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DH Misafiri 2 yıl
Çok güzel olmuş :)
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DH Misafiri 2 yıl
ön kamerası var mı?
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DH Misafiri 2 yıl
hala akıllanamamış bu tell
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DH Misafiri 2 yıl
Bize gelişi 500tl olur artık anasını satayım...
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Ninurtatyr 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bize gelişi 500tl olur artık anasını satayım...

Hiç sanmıyorum. Nasıl olsa Çin'de üretileceğine göre ve gümrük vergisi sınırının altında kaldığına göre, şu sayfadaki kodu kullanırsak Aliexpress'ten bilakis 25 - 30$' a bile alabiliriz bence.
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Kırarım Boynuzunu İblis 2 yıl
Ben alacağım bir tane. Takarım hattımı bakarım keyfime
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