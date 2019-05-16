Şimdiye kadarki en iyi Android telefon geliyor: Xiaomi Mi Mix 4

Büyük bir heyecanla beklenen Xiaomi Mi Mix 4'ün teknik özellikleri internete düştü. Sızan bilgiler doğruysa şimdiye kadarki en iyi Android telefon ile tanışabiliriz. Ayrıca 100 W hızlı şarj teknolojisi sunan ilk akıllı telefon da olabilir. İşte detaylar...

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Mi Mix 4'ün teknik özellik listesi Mukul Sharma isimli bir kullanıcı tarafından Twitter'da paylaşıldı. Sosyal medya platformunda paylaşılan fotoğraf cihazın net bir görüntüsünü ortaya koymasa da pek çok özelliğini açığa çıkardı.

Teknik özellikleri iştah kabartıyor

Listeye göre Mi Mix 4, Qualcomm Snapdragon 855 yonga setinden güç alacak ve sadece 16 GB RAM ve 1 TB (UFS 3.1) dahili depolama varyantı ile satışa sunulacak. Hepsi bununla sınırlı değil. Amiral gemisi telefon 4.500 mAh kapasiteli pil ve 120 Hz tazeleme hızına sahip 2K AMOLED ekrana sahip olacak.

Ayrıca telefonun DxO benchmark testlerinde 115 puan alan piksel bindirme teknolojisine sahip 64 megapiksel ana kamera sensörü ve IP68 sertifikası ile geleceği de belirtiliyor.

Daha önceki raporlar, Mi Mix 4'ün üçlü arka kamera sistemi ile donatılacağını öne sürmüştü. Akıllı telefondan beklediğimiz bir diğer özellik ise 5G desteğine sahip olması. Ya da en azından 5G özellikli bir varyantının çıkması.

Xiaomi Mi Mix 4'ün beklenen özellikleri:

Qualcomm Snapdragon 855 yonga seti

16 GB RAM

1 TB dahili depolama alanı

UFS 3.1 depolama



120 Hz tazeleme hızına sahip 2K AMOLED ekran

64 megapiksel kamera

IP68 sertifikası

4.500 mAh pil

100 W hızlı şarj (Dünyada ilk)

https://twitter.com/stufflistings/status/1128881378446249984