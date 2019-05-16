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Şimdiye kadarki en iyi Android telefon geliyor: Xiaomi Mi Mix 4

Önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi beklenen Xiaomi Mi Mix 4'ün teknik özellik listesi internete düştü. Görünüşe bakılırsa cihaz şimdiye kadarki en iyi Android telefon olacak.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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86
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Büyük bir heyecanla beklenen Xiaomi Mi Mix 4'ün teknik özellikleri internete düştü. Sızan bilgiler doğruysa şimdiye kadarki en iyi Android telefon ile tanışabiliriz. Ayrıca 100 W hızlı şarj teknolojisi sunan ilk akıllı telefon da olabilir. İşte detaylar...
Ayrıca Bkz. "Dört kameralı Honor 20 Pro ile çekilmiş fotoğraf örnekleri"
Mi Mix 4'ün teknik özellik listesi Mukul Sharma isimli bir kullanıcı tarafından Twitter'da paylaşıldı. Sosyal medya platformunda paylaşılan fotoğraf cihazın net bir görüntüsünü ortaya koymasa da pek çok özelliğini açığa çıkardı.

Teknik özellikleri iştah kabartıyor

Listeye göre Mi Mix 4, Qualcomm Snapdragon 855 yonga setinden güç alacak ve sadece 16 GB RAM ve 1 TB (UFS 3.1) dahili depolama varyantı ile satışa sunulacak. Hepsi bununla sınırlı değil. Amiral gemisi telefon 4.500 mAh kapasiteli pil ve 120 Hz tazeleme hızına sahip 2K AMOLED ekrana sahip olacak.
Ayrıca telefonun DxO benchmark testlerinde 115 puan alan piksel bindirme teknolojisine sahip 64 megapiksel ana kamera sensörü ve IP68 sertifikası ile geleceği de belirtiliyor.
Daha önceki raporlar, Mi Mix 4'ün üçlü arka kamera sistemi ile donatılacağını öne sürmüştü. Akıllı telefondan beklediğimiz bir diğer özellik ise 5G desteğine sahip olması. Ya da en azından 5G özellikli bir varyantının çıkması.

Xiaomi Mi Mix 4'ün beklenen özellikleri:

  • Qualcomm Snapdragon 855 yonga seti 
  • 16 GB RAM
  • 1 TB dahili depolama alanı
  • UFS 3.1 depolama
  • 120 Hz tazeleme hızına sahip 2K AMOLED ekran
  • 64 megapiksel kamera
  • IP68 sertifikası
  • 4.500 mAh pil
  • 100 W hızlı şarj (Dünyada ilk)

https://twitter.com/stufflistings/status/1128881378446249984 Yorum Yaz
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pro-üye 3 hf. en beğenilen DenzeL_28
30 dk da full şarj ile pek sorun olacağını sanmıyorum
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Conqueror26 3 hf.
100 watt hakkında ufak bir video paylaşılmıştı. Demek bu telefonla tanıtılacak. Beni en çok bu heyecanlandırdı. 15-20 dakikada falan bütün pili doldurmak çok güzel. Mutlaka bir sertifika almaları lazım güvenmek için ayrıca.
100 watt hakkında ufak bir video paylaşılmıştı. Demek bu telefonla tanıtılacak. Beni en çok bu heyecanlandırdı. 15-20 dakikada falan bütün pili doldurmak çok gü...
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kaand12@ 3 hf.
Mix serisi çok güzel hatta ilk mix çıktığında döneminin en iyisiydi bence. Ama hepimiz biliyoruz ki iphone ile aynı paraya satılacak bu telefon. Bi bitmedi bu akıllı telefon furyası ya. Bitsede rahatlasak
Mix serisi çok güzel hatta ilk mix çıktığında döneminin en iyisiydi bence. Ama hepimiz biliyoruz ki iphone ile aynı paraya satılacak bu telefon. Bi bitmedi bu ...
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-erna- 3 hf.
bence xiaomi alınacaksa mi mix variantları alınmalı. En orjinal, diğer telefon üreticilerine göre farklı olan modeller bu mi mix altında çıkan modeller oluyor. 100w hızlı şarj, 2-3 saat süren full şarj zamanında ilaç gibi gelecektir. Ama şundan bahsetmeden de olmaz. Xiaomi artık eskisi gibi rekabetçi fiyat politikasından ziyade ürünlerini daha pahalıya satmaya başladı. Bu karar alınmasaydı beklenecek bir telefon olurdu ama şu anki şartlar ve evefon denen müşteri kazıklama odaklı firma olunca bu telefonun en az 6bintl olacağını tahmin etmek zor olmayacaktır.
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zotacing 3 hf.
4500mah batarya çok vasat olmuş 2k ekranlı bir cihaz için.
En iyi android telefon demek için kusursuz olması lazım, bunun içinde minimum 7000mah bir batarya beklerdim şahsen.
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muratkaya 1 gün zotacing
Aynen. 40.000mAh olmadıktan sonra bir işe yaramaz. ÇÖP
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Giresunlufuk 3 hf.
RAM ve depolama bence biraz gereksiz olmuş. Sanki GTA V falan açacağız.
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veteriner69 3 hf.
100W lık şarj aleti tuğladan hallice olur kanımca.
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MMistanbul 3 hf.
Ram ve 1 TB Hafıza sadece fiyatı şişirecek. Bence 12 hb ram 256 gb bellek yeterliydi. Bunun yerinde 6.000 mah batarya koysa daha çekici olurdu.
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FlyingUnderpants 3 hf.
Mix 2 kullanıyorum ve selfie kamerasının vasatlığı dışında herşeyden memnunum. Gönül ister 4'e geçelim ama lira pul oldu. En son Gana parasından bile daha değersiz olduk.
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ankura 3 hf.
marka model önemli değil artık
tek bilmek istediğimiz şey IMEI atılabiliyor mu?
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oguzhan diric 3 hf.
Bu sizintinin fake oldugu ortaya cikti. Wrong alarm...
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Red_devil33 3 hf.
Ois yoksa çöptür
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Game Capture TV 3 hf. yeni yorumcu
Müthiş özellikler ancak sürekli telefon değiştirmek yerine aldığım telefonu 5 yıl kullanmayı tercih ediyorum. Ömrünü doldurduğuna döneminin fiyat/performans olarak en iyisi hangisiyse ilgimi o cihaz çeker sadece.
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