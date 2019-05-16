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Dört kameralı Honor 20 Pro ile çekilmiş fotoğraf örnekleri

Dört arka kameraya sahip olacağı öğrenilen Honor 20 serisinin tanıtılmasına bir haftadan az kaldı. Bugün ise firma tarafından Honor 20 Pro ile çekilmiş fotoğraf örnekleri paylaşıldı.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
4,7b
2
11
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Dört kameralı Honor 20 Pro ile çekilmiş fotoğraf örnekleri
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Honor 20 serisi 21 Mayıs tarihinde tanıtılacak. Bazı sızıntılarla kendini göstermeye başlayan telefonun dört arka kameraya sahip olacağını biliyoruz. Bugün ise firma tarafından Honor 20 Pro ile çekilmiş fotoğraf örnekleri paylaşıldı.
Ayrıca Bkz. "Asus Zenfone 6 dönen kamerayla geliyor"

f/1.4 diyafram açıklığı

Honor 20 Pro’nun ana kamera sensörü, günümüz amiral gemi modellerinden alışık olduğumuz üzere 48 MP çözünürlüğünde. Ancak önemli bir değişime sahip. 48 MP’lik ana sensör, sektörde ilk defa f/1.4 diyafram açıklığı sunuyor. Bu da cihazın düşük ışık performansının oldukça iyi olacağı manasına geliyor. Zaten paylaşılan gece fotoğrafları da 48 MP’lik bu sensöre ait.

Dört kameralı Honor 20 Pro ile çekilmiş fotoğraf örnekleri
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Bu iki düşük ışık çekimi haricinde gün batımının yer aldığı farklı bir fotoğraf bulunuyor. Bu fotoğraf ise cihazın ultra geniş açı sensörüyle çekilmiş. Önceki sızıntılar ultra geniş açı sensörünün 16 MP çözünürlüğünde olduğuna işaret ediyordu. Bunlar haricinde derinlik algılama ve makro çekim için iki adet daha sensör bulunacak. Ayrıca fotoğrafların sol alt kısmında görülen filigrandan anlayabileceğiniz üzere, kamera paketi yapay zeka desteğine de sahip.

Dört kameralı Honor 20 Pro ile çekilmiş fotoğraf örnekleri
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Honor 20 Pro’nun sızdırılan diğer özellikleri; 6.26 inç boyutunda delikli ekran, Kirin 980 yonga seti, 6 GB RAM, 128 GB depolama 3750 mAh batarya vb. şeklinde. Tanıtımına bir haftadan az kaldığından dolayı resmi bilgiler için çok fazla beklememize gerek kalmayacak.


https://www.gsmarena.com/honor_20_pro_sample_photos_show_off_the_ais_super_night_mode-news-37065.php Yorum Yaz
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veteriner69 3 hf. en beğenilen
Huawei (Honor) profesyonel DSLR kamerayla çekilmiş stok fotoları telefonlarıyla çekilmiş gibi gösteren bir firma.
1 Yanıt Yanıtla +16
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DH Misafiri 3 hf.
Hangi dslr makine ile çekildi onu yazında bari gidip onu alalım.
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Askaparta 3 hf.
Onurluysan orijinali yayımlarsın.
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olağan_şüpheli 3 hf.
orjinal boyutlu fotolar olmadığı sürece bir anlamı yok yorum yapmanın.
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Adoring 3 hf.
Bu telefonda bu kamera kalitesi imkansız:D yalan dolan
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sreylare 3 hf.
Resimler bu telefona ait olmalı hilesiz kişisel yorumum netlik konusu berbat. İlk resimdeki evlere bakınca görebiliyorum. Daha gelişmesi lazımdı Redmi Note 7 Pro ucuz alternatif olur arada olacak fiyat farkına göre.
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renega 3 hf.
bu huawei zaten kandırıp duruyor milleti. zaten çok fazla model ile kafa karıştırıyor her sene p,mate,honor,smart serisinin 3 modeli çıkıyor. Ne gerek varsa
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homebird 3 hf.
Fotoğraflar o kadar iyi ki bana da hiç inandırıcı gelmedi.
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TearsForFears 3 hf.
Resimleri aratsak kim bilir kimin çektiği fotolar çıkarda neyse
Telefon çıksın, incelemelerine bakar ona göre konuşuruz bu fotolara bakıp konuşmak büyük hata olur çünkü dslr ile çekilmiş olabilir
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dodofran 3 hf.
işin ucunda huawei olunca güvenemiyorum artık ne yazık ki. telefon ele bi çıksın incelemeleri yapılsın ona göre konuşuruz.
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veteriner69 3 hf. en beğenilen
Huawei (Honor) profesyonel DSLR kamerayla çekilmiş stok fotoları telefonlarıyla çekilmiş gibi gösteren bir firma.
1 Yanıt Yanıtla +16
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gavanator 2 hf. yeni yorumcu veteriner69
reklamı yapan şirketin işi yoksa söz konusu ürünün kameraları yeterli performansta... sen hala ayın fotosuna taktıysan dünyanın her yerinden o pozu çekemezsin...
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