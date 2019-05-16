Dört kameralı Honor 20 Pro ile çekilmiş fotoğraf örnekleri

Honor 20 serisi 21 Mayıs tarihinde tanıtılacak. Bazı sızıntılarla kendini göstermeye başlayan telefonun dört arka kameraya sahip olacağını biliyoruz. Bugün ise firma tarafından Honor 20 Pro ile çekilmiş fotoğraf örnekleri paylaşıldı.

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f/1.4 diyafram açıklığı

Honor 20 Pro’nun ana kamera sensörü, günümüz amiral gemi modellerinden alışık olduğumuz üzere 48 MP çözünürlüğünde. Ancak önemli bir değişime sahip. 48 MP’lik ana sensör, sektörde ilk defa f/1.4 diyafram açıklığı sunuyor. Bu da cihazın düşük ışık performansının oldukça iyi olacağı manasına geliyor. Zaten paylaşılan gece fotoğrafları da 48 MP’lik bu sensöre ait.

Bu iki düşük ışık çekimi haricinde gün batımının yer aldığı farklı bir fotoğraf bulunuyor. Bu fotoğraf ise cihazın ultra geniş açı sensörüyle çekilmiş. Önceki sızıntılar ultra geniş açı sensörünün 16 MP çözünürlüğünde olduğuna işaret ediyordu. Bunlar haricinde derinlik algılama ve makro çekim için iki adet daha sensör bulunacak. Ayrıca fotoğrafların sol alt kısmında görülen filigrandan anlayabileceğiniz üzere, kamera paketi yapay zeka desteğine de sahip.

Honor 20 Pro’nun sızdırılan diğer özellikleri; 6.26 inç boyutunda delikli ekran, Kirin 980 yonga seti, 6 GB RAM, 128 GB depolama 3750 mAh batarya vb. şeklinde. Tanıtımına bir haftadan az kaldığından dolayı resmi bilgiler için çok fazla beklememize gerek kalmayacak.

https://www.gsmarena.com/honor_20_pro_sample_photos_show_off_the_ais_super_night_mode-news-37065.php