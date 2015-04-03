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Sinemaya lazerli dokunuş

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,6b
1
25
Projeksiyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Sinemaya lazerli dokunuş

Sinemanın son yıllarda çok önemli atılımlar yaptığını söylemek yanlış olmaz. IMAX deneyiminin yanında Dolby Atmos ve Avatar ile başlayan 3D trendi sektöre büyük hareketlilik getirdi. Ancak IMAX yeni bir dönemin kapılarını açıyor.

IMAX'in bir süredir Kanada'da denemelerini yaptığı lazer projeksiyon sistemi ABD'deki sinemalarda resmi olarak kullanıma sokuluyor. Açılış ise Furious 7 filmi ile yapılacak. 

IMAX'in en büyük icraatı olarak gösterdiği ve yıllardır üzerinde çalıştığı sistem iki adet lazer projeksiyon cihazından oluşuyor. Standart cihazlardaki cam filtreden kurtulan yeni sistemde 6000:1 - 9000:1 kontrast aralığı elde edilebiliyor. Bu sayede daha canlı renkler ve daha keskin görüntüler elde edilebiliyor. 

Lazer sistem için sinema perdesinin 22-40 metre arasında değişen büyüklüklere sahip olması gerekiyor. Ayrıca salonun ses sisteminin de geliştirilmesi gerekiyor. Hali hazırda sadece Los Angeles'taki TCL Chinese Theatre'da bu sistem kurulmuş durumda.

IMAX önümüzdeki dönemde daha fazla uygun salonda lazer projeksiyon sistemini kurmayı planlıyor. Furious 7 filminden sonra Avengers 2: Age of Ultron ve Tomorrowland filmleri de lazer projeksiyon salonlarında vizyona girecek.  

http://www.slashfilm.com/imax-laser-projection-furious-7/ Yorum Yaz
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ratch 4 yıl en beğenilen
Türkiye'de daha 70 mm Imax yok.Bu gelene kadar kim bilir kaç sene geçer
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umut_baris 4 yıl
Daha bize 4K ve Dolby Atmos sistemler yeni geliyor.


Kredi kartına taksitle giderler artık lazer sisteme de.
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DH Misafiri 4 yıl
millet parasını verip film seyretmek istiyor bunlar daha yetmezmiş gibi 20 dakika reklam koyuyorlar
normal de yasaklanmalı ticari olarak benim hizmet aldığım filmi seyretmem gerek
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The Alessar 4 yıl
St Batuhan
Orj. 70mm Imaxde reklam falan da koyulmaz normalde çünkü reklamı filme basman gerekir ama çakallık nedeniyle rezil şekilde ayrı projektörle sunma imkanları da elbette olabilir. Tabii daha vahimi orj salon dizaynı olursa dev perdede daha rezil bir sekilde reklam izleyeceğiz, ya büyütme ya da küçük bırakma yoluna gidecekler. Büyütürlerse zaten ısık yetmeyecek, görüntü çamur gibi olacak, küçük kalırsa da insanı gülme krizi tutucak. O nedenle dijitale yine dua edelim diyeceğim ama yarım saat reklam gösterir oldular, hatta en son jüpiter yükseliyoru izlediğimde de kalkıp filmin son jeneriğini yarıda kapattılar. Saygı git gide düşüyor ya neyse... Dijital var,15/70 ve Omnimax istiyoruz Kanada, duy sesimizi...

onun çakallığınıda yapmışlar reklamları başka projektorden aktarıyorlar.
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kayamtky 4 yıl
Sinema tutkunu birisi olarak, artık sinemaya çok nadir gidiyorum. Sebebi reklamlar. Evvel den reklamların yerine, pek yakın da ve gelecek program filmleri gösterirlerdi ve bu daha iyiydi.
Sırf bu yüzden para biriktirip, projeksiyon makinesi aldım evime. Evim de büyük perde de, reklamsız film seyretmenin keyfi bambaşka. Sinema parası da cebim de kalıyor.
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Umutcan 4 yıl
Sinemaya pek giden kalmadı, çoğu kişi internetten izliyor artık. Şahsen ben de en son 10 sene önce gittim.
Ben yine download edip yüksek kalitede izliyorum, millet downloada bile üşenip indirmeden düşük kalitede stream ile izliyor.
Yakın gelecekte işlek yerler dışındaki sinemaların birçoğu talep azlığından kapanacak.
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St Batuhan 4 yıl
Orj. 70mm Imax'de reklam falan da koyulmaz normalde çünkü reklamı filme basman gerekir ama çakallık nedeniyle rezil şekilde ayrı projektörle sunma imkanları da elbette olabilir. Tabii daha vahimi orj salon dizaynı olursa dev perdede daha rezil bir sekilde reklam izleyeceğiz, ya büyütme ya da küçük bırakma yoluna gidecekler. Büyütürlerse zaten ısık yetmeyecek, görüntü çamur gibi olacak, küçük kalırsa da insanı gülme krizi tutucak. O nedenle dijitale yine dua edelim diyeceğim ama yarım saat reklam gösterir oldular, hatta en son jüpiter yükseliyoru izlediğimde de kalkıp filmin son jeneriğini yarıda kapattılar. Saygı git gide düşüyor ya neyse...
Dijital var,
15/70 ve Omnimax istiyoruz Kanada, duy sesimizi...
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camel paketindeki camel 4 yıl
geçen imax e gitmiştim kuralsız izlemek için filmmi imax i kullanamıyor imax mı berbat bilmiyorum gram farkı yoktu real 3d ile ses sistemi ise hızlı ve öfkelinin fragmanında müzikle beraber çok güzel geldide filmde berbattı
imax diğer filmlerdede böyleyse giderim real 3d izlerim kat kat daha iyi ondaki aldığım 3d deneyimini hiçbir vermedi
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redoracle 4 yıl
3D Hologram ne zaman gelecek acaba?
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ratch 4 yıl en beğenilen
Türkiye'de daha 70 mm Imax yok.Bu gelene kadar kim bilir kaç sene geçer
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StreamRolleR 4 yıl ratch
ratch
Türkiye'de daha 70 mm Imax yok.Bu gelene kadar kim bilir kaç sene geçer

Çünkü TR deki bütün makinalar imax
Digital 70 likler eski usul makinalarda.
2012
Den beri Lazer denemeleri yapiliyor evet ama Tr icin umitlenmeyin cinemaximum zihniyeti getirmez imkansiz..
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tripledes 4 yıl ratch
ratch

Türkiye'de daha 70 mm Imax yok.Bu gelene kadar kim bilir kaç sene geçer

Türkiye'deki ilk IMAX olan Ankamall IMAX 1997 yılından digitale geçene kadar (tam geçtiği tarihi hatırlamıyorum) 70mm dual projeksiyon kullanıyordu. Salon ilk açıldığında T-rex adında 45 dakikalık 3 boyutlu bir film izlemiştim. Halen unutamıyorum. Şu an en baba teknoloji ile çekilen 3d filmlerin hepsi onun görüntülerinin ve 3d hissinin yanında oyuncak kalıyor. Hatta Avatar bile. Şimdi izlediğim tüm 3d filmler sadece derinlik hissi verebiliyor. Oysa o film herşeyin burnunuzun dibinde olduğu bir hologram izliyormuşunuz gibiydi.

Keşke hiç dijitale geçmeselerdi de 70mm filmleri doyasıya izleseydik. Yada keşke hiç gitmeseydim de öyle bir şeyin varlığından haberim olmasaydı :)

İzlemeyen abarttığımı düşünebilir. Başka denk gelipte 90'ların sonunda 70mm IMAX izleyen var mı merak ediyorum?
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berkkarabacak 4 yıl
Creav
artık saatlerce süren reklamları lazer teknolojisiyle seyrederiz. önce şu sinemalardaki reklam saçmalığına son versin aç gözlü doymak bilmez ayılar.

Türkiyeye 10 yıl sonra belki gelir.Daha gerçek imax bile yok türkiyede.Abd'de de bu kadar reklam yok zaten bizdeki gibi
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wolkan33 4 yıl
Laser de gelsinde biletler 30-40 TL olsun
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Creav 4 yıl
artık saatlerce süren reklamları lazer teknolojisiyle seyrederiz. önce şu sinemalardaki reklam saçmalığına son versin aç gözlü doymak bilmez ayılar.
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xmasx 4 yıl
Guzel gelisme
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