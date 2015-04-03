Sinemaya lazerli dokunuş

Sinemanın son yıllarda çok önemli atılımlar yaptığını söylemek yanlış olmaz. IMAX deneyiminin yanında Dolby Atmos ve Avatar ile başlayan 3D trendi sektöre büyük hareketlilik getirdi. Ancak IMAX yeni bir dönemin kapılarını açıyor.





IMAX'in bir süredir Kanada'da denemelerini yaptığı lazer projeksiyon sistemi ABD'deki sinemalarda resmi olarak kullanıma sokuluyor. Açılış ise Furious 7 filmi ile yapılacak.





IMAX'in en büyük icraatı olarak gösterdiği ve yıllardır üzerinde çalıştığı sistem iki adet lazer projeksiyon cihazından oluşuyor. Standart cihazlardaki cam filtreden kurtulan yeni sistemde 6000:1 - 9000:1 kontrast aralığı elde edilebiliyor. Bu sayede daha canlı renkler ve daha keskin görüntüler elde edilebiliyor.





Lazer sistem için sinema perdesinin 22-40 metre arasında değişen büyüklüklere sahip olması gerekiyor. Ayrıca salonun ses sisteminin de geliştirilmesi gerekiyor. Hali hazırda sadece Los Angeles'taki TCL Chinese Theatre'da bu sistem kurulmuş durumda.





IMAX önümüzdeki dönemde daha fazla uygun salonda lazer projeksiyon sistemini kurmayı planlıyor. Furious 7 filminden sonra Avengers 2: Age of Ultron ve Tomorrowland filmleri de lazer projeksiyon salonlarında vizyona girecek.

http://www.slashfilm.com/imax-laser-projection-furious-7/