Sinemaya lazerli dokunuş

Haber Editörü
Sinemanın son yıllarda çok önemli atılımlar yaptığını söylemek yanlış olmaz. IMAX deneyiminin yanında Dolby Atmos ve Avatar ile başlayan 3D trendi sektöre büyük hareketlilik getirdi. Ancak IMAX yeni bir dönemin kapılarını açıyor.
IMAX'in bir süredir Kanada'da denemelerini yaptığı lazer projeksiyon sistemi ABD'deki sinemalarda resmi olarak kullanıma sokuluyor. Açılış ise Furious 7 filmi ile yapılacak.
IMAX'in en büyük icraatı olarak gösterdiği ve yıllardır üzerinde çalıştığı sistem iki adet lazer projeksiyon cihazından oluşuyor. Standart cihazlardaki cam filtreden kurtulan yeni sistemde 6000:1 - 9000:1 kontrast aralığı elde edilebiliyor. Bu sayede daha canlı renkler ve daha keskin görüntüler elde edilebiliyor.
Lazer sistem için sinema perdesinin 22-40 metre arasında değişen büyüklüklere sahip olması gerekiyor. Ayrıca salonun ses sisteminin de geliştirilmesi gerekiyor. Hali hazırda sadece Los Angeles'taki TCL Chinese Theatre'da bu sistem kurulmuş durumda.
IMAX önümüzdeki dönemde daha fazla uygun salonda lazer projeksiyon sistemini kurmayı planlıyor. Furious 7 filminden sonra Avengers 2: Age of Ultron ve Tomorrowland filmleri de lazer projeksiyon salonlarında vizyona girecek.
http://www.slashfilm.com/imax-laser-projection-furious-7/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kredi kartına taksitle giderler artık lazer sisteme de.
normal de yasaklanmalı ticari olarak benim hizmet aldığım filmi seyretmem gerek
onun çakallığınıda yapmışlar reklamları başka projektorden aktarıyorlar.
Sırf bu yüzden para biriktirip, projeksiyon makinesi aldım evime. Evim de büyük perde de, reklamsız film seyretmenin keyfi bambaşka. Sinema parası da cebim de kalıyor.
Ben yine download edip yüksek kalitede izliyorum, millet downloada bile üşenip indirmeden düşük kalitede stream ile izliyor.
Yakın gelecekte işlek yerler dışındaki sinemaların birçoğu talep azlığından kapanacak.
Dijital var,
15/70 ve Omnimax istiyoruz Kanada, duy sesimizi...
imax diğer filmlerdede böyleyse giderim real 3d izlerim kat kat daha iyi ondaki aldığım 3d deneyimini hiçbir vermedi
Çünkü TR deki bütün makinalar imax
Digital 70 likler eski usul makinalarda.
2012
Den beri Lazer denemeleri yapiliyor evet ama Tr icin umitlenmeyin cinemaximum zihniyeti getirmez imkansiz..
Türkiye'deki ilk IMAX olan Ankamall IMAX 1997 yılından digitale geçene kadar (tam geçtiği tarihi hatırlamıyorum) 70mm dual projeksiyon kullanıyordu. Salon ilk açıldığında T-rex adında 45 dakikalık 3 boyutlu bir film izlemiştim. Halen unutamıyorum. Şu an en baba teknoloji ile çekilen 3d filmlerin hepsi onun görüntülerinin ve 3d hissinin yanında oyuncak kalıyor. Hatta Avatar bile. Şimdi izlediğim tüm 3d filmler sadece derinlik hissi verebiliyor. Oysa o film herşeyin burnunuzun dibinde olduğu bir hologram izliyormuşunuz gibiydi.
Keşke hiç dijitale geçmeselerdi de 70mm filmleri doyasıya izleseydik. Yada keşke hiç gitmeseydim de öyle bir şeyin varlığından haberim olmasaydı :)
İzlemeyen abarttığımı düşünebilir. Başka denk gelipte 90'ların sonunda 70mm IMAX izleyen var mı merak ediyorum?
Türkiyeye 10 yıl sonra belki gelir.Daha gerçek imax bile yok türkiyede.Abd'de de bu kadar reklam yok zaten bizdeki gibi
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
3647 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Projeksiyonlar, imax ve cinema